Епоха Bretton Woods III: нові фінансові правила, активи і тренди для інвесторів

Світ переживає тектонічний зсув у геополітиці та економіці. У центрі цього зсуву — народження нового порядку, який все частіше називають Bretton Woods III — формування багатополярної торговельної архітектури та руйнування старих ланцюгів постачання. Для інвестора це не просто період турбулентності — це вікно можливостей, яке вимагає переосмислення підходів до управління капіталом. Про те, які тренди формуються на ринку зараз, розповів інвестиційний експерт Олександр Тугушев.

Ера Bretton Woods III і її фізичні активи

У концепції Bretton Woods III, який запропонував стратег Золтан Пошар, на перший план виходять активи з реальною, фізичною ціною. На відміну від епохи паперових резервів і домінування долара, новий світовий порядок дедалі більше покладається на товарне забезпечення валют та торговельних відносин. Китайський юань забезпечений золотом і нафтою, країна-агресор — зерном і газом, американський долар — довірою і геополітичним впливом. У цій моделі виграють довгостроково виграють не ті, хто друкує гроші, а ті, хто контролює ресурси.

З цього погляду, золото, мідь, літій, уран та інші фізичні активи стають хеджем від інфляції та фундаментом нового фінансового світу. Компанії, які володіють ключовими природними багатствами такі, як Rio Tinto, BHP або Cameco стають стратегічно значущими.

Ресурсні війни та контроль над рідкісними землями

Китай контролює до 85% світового виробництва рідкісноземельних елементів, необхідних для оборонної промисловості, електроніки, батарей та відновлюваної енергетики. Водночас навіть якщо врахувати світовий видобуток, то близько 90% обробки рідкісноземельних ресурсів зосереджено у КНР.

Без цієї сировини неможливо виробляти чіпи, а без чіпів — підтримувати роботу жодної сучасної технології: від смартфонів iPhone і супутників до електромобілів та вітрових турбін.

Домінування Китаю у видобутку рідкісноземельних елементів