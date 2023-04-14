Ціна на золото піднялася вище за $2000: чому воно дорожчатиме ще півроку

Золото вже подорожчало до максимуму за рік. Вартість червневого ф'ючерсу на Нью-Йоркській біржі Comex у четвер, 13 квітня, піднялася до $2060,8 за унцію. Це максимальний рівень ціни на дорогоцінний метал з 8 березня 2022 р. пиш е WSJ.

Цього четверга ціни на золото досягли максимуму за рік, при тому, що інфляційні очікування і не думають знижуватися. Ф'ючерсний контракт на золото, що найбільш активно торгується, досяг $2055.30 за тройську унцію, додавши 13% з початку року.

У першому кварталі інвестори вклали $653 млн у SPDR Gold Shares, найбільший у світі ETF, забезпечений фізичним золотом. За даними Dow Jones, це найбільша квартальна притока в порівнянні з $7.29 млрд у першому кварталі 2022 року. За той же період фонд виріс на 8%, що стало найбільшим відсотковим приростом після тримісячного періоду, що закінчився у грудні 2022 року.

Акції компаній, що добувають дорогоцінні метали, виграли від зростання цін на золото цього року. Акції Newmont Corp. підскочили на 8.1%, акції Barrick Gold Corp., зареєстровані в Канаді, — на 15%, а Kinross Gold Corp. — На 28%.

Що відбувається в економіці та чому золото зростає

Індекс цін виробників, який відображає стан пропозиції по всій економіці, зріс у березні на 2.7% порівняно з попереднім роком, при цьому опустившись з максимумів 2022 року.

Споживча інфляція в березні зросла на 5% порівняно з попереднім роком, впавши з багаторічного максимуму, досягнутого в червні минулого року, але це все ще набагато вище за норму.

Банківська криза. Попри хороші показники ринку праці, він посилює побоювання інвесторів у уповільненні економічного зростання. Особливо у короткостроковому періоді.

Зниження прибутковості казначейських облігацій. Схвильовані інвестори останнім часом почали скуповувати казначейські облігації, намагаючись при цьому розібратися у суперечливих сигналах про стан американської економіки. Це призвело до падіння дохідності казначейських облігацій і підвищило привабливість золота, навіть попри те, що воно не приносить регулярного доходу як облігації.

Ослаблення долара. Зниження дохідності також послабило долар. Завдяки цьому іноземним інвесторам стало вигідніше купувати золото, вартість якого виражена у доларах. Ф'ючерсний контракт на золото з постачанням наступного місяця виріс цього року приблизно на 12%, тоді як базовий індекс S&P 500 додав 8%.

Очікування пом'якшення політики ФРС за ставкою. Деякі інвестори розраховували на те, що уповільнення зростання та охолодження інфляції змусять ФРС відмовитись від агресивної монетарної політики.

Що кажуть експерти

«Останнім часом спостерігається дуже сильне зростання», — говорить Метт Дмитришин, директор з інвестицій Telemus, який очікує, що ціни коливатимуться в діапазоні $1900 — $2100 протягом наступних 6−12 місяців.

Він планує скористатися вищими цінами та продати частину активів з ETF на золото. В останні тижні не було нових банкрутств банків, а економіка продовжує залишатися сильною за багатьма показниками. Нещодавні прогнози показують, що чиновники ФРС очікують зростання ставки за федеральними фондами як мінімум до 5.1%.

Брайан Джейкобсен, старший інвестиційний стратег Allspring Global Investments, заявив, що ціни на золото зростають через незвичайне поєднання очікувань щодо зниження економічного зростання та підвищення інфляції.

«Сувора реальність струсила багатьох людей, показавши, що ми не зможемо досягти цільового рівня інфляції ні цього, ні наступного року. На жаль, водночас знижуються очікування щодо зростання», — зазначив Джейкобсен.

Судячи з протоколів засідань Федеральної резервної системи, опублікованих цього тижня, чиновники очікують на подальше підвищення короткострокових процентних ставок з недавнього цільового показника в 4.75% — 5%, проте ринки облігацій вже давно сумніваються в подібних намірах.

«Є підстави вважати, що ФРС, швидше за все, відмовиться від яструбиної риторики, про яку вони говорили. Ринок ніби каже: «Здорово, але ми думаємо, що ви капітулюєте швидше», — вважає Барт Мелек, голова відділу з сировинних стратегій TD Securities.

Потрясіння у банківському секторі, що сталися минулого місяця, також можуть призвести до зміни процентної ставки ФРС. Багато аналітиків вважають, що банки можуть скоротити обсяги кредитування, посиливши тим самим економічні умови. Це, своєю чергою, може змусити ФРС відмовитись від підвищення ставки.