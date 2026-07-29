Ілон Маск знову запропонував світові футуристичний сценарій: штучний інтелект незабаром зробить товари та послуги практично безкоштовними, а гроші — непотрібними. Проте його власні дії дедалі менше схожі на поведінку людини, яка справді вірить у такий розвиток подій. Яка ж справжня мета мільярдера, розмірковує колишній президент Київстару Петро Чернишов.

Минулого тижня сталася важлива подія — журнал The Economist взяв інтерв'ю в Ілона Маска (якого я вважаю генієм інженерії, підприємництва і багато чого іншого і завжди читаю і слухаю що він говорить і пише — іноді він сильно б'є в штангу — але генії вони ж завжди такі!) Це довге відео — з якого зробили багато статей і кліпів.

І ось коли я слухаю бесіду Маска і головного редактора The Economist Занні Мінтон Беддос — мій експертний диван підказує, що найбагатша людина планети або втратила свою логіку, за яку я його люблю, або віртуозно вішає нам локшину на вуха.

Дивіться, що відбувається. Ілон має статки приблизно у $750 млрд (так, ми всі пам'ятаємо, що ще недавно він став першим трильйонером в історії — але за місяць курс акцій SpaceAI різко впав). І з абсолютно серйозним обличчям розповідає, що треба готуватися до епохи безмежного ШІ-достатку. Мовляв, ще років п'ять — і штучний інтелект забере в нас усю владу, а через 10 років гроші взагалі втратять сенс. Блага будуть роздавати задарма.

Тобто він своїми ж руками і мільярдами фінансує систему, яка має знищити його ж імперію.

Звучить красиво, фанатам технологій подобається. Але якщо ти так свято віриш у цей цифровий комунізм, де роботи безкоштовно вирішують усі проблеми, то нащо тоді битися за кожну копійку?

Він створює департамент DOGE, щоб із мачете в руках різати урядові бюджети. Пише для своїх 240 мільйонів підписників, що Британія зараз спалахне, бо мігранти їдуть висмоктувати їхню соціалку.

А коли редакторка запитує: «Дехто каже, що ви підтримуєте не просто популістську праву, а й ультраправих, а в деяких країнах — навіть маргінальні партії», Ілон відповідає дуже круто що це неправда: «Ні, я підтримую звичайних людей… Ось ці принципи — скажіть мені, який із них звучить жахливо? Те, що наші кордони мають бути захищеними? Те, що наші міста мають бути безпечними? Те, що ми маємо розумно витрачати кошти? Який із цих трьох принципів є ультраправим і маргінальним?»

І ще додає: «якщо дати прочитати старі виступи Обами чи Клінтона зараз тим, хто голосує за демократів, і не сказати автора — вони на 100% скажуть, що це промова Трампа!»

Стоп! Яка соціалка? Яка економія? У твоєму ж ШІ-раю поняття «марнотратство» взагалі зникає. Навіщо геній сучасності витрачає купу часу на боротьбу з тим, що його ж алгоритм має знищити вже завтра? Навіщо кудись мігрувати, якщо роботи і так все дадуть?

Можна було б подумати, що він просто заплутався у власних фантазіях. Але тут явно працює інший механізм — чистої води інформаційна завіса.

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Поки диванні критики сперечаються про його твіти і мігрантів, гонка за штучним інтелектом летить без жодних гальм. Оцей трансльований фаталізм Маска («машини все одно нас перевершать, просто змиріться») — це ідеальна комунікаційна стратегія. Якщо переконати світ, що майбутнє вже неминуче і ми нічого не змінимо, то уряди і регулятори просто не будуть лізти в твої алгоритми. Немає сенсу контролювати те, що невідворотне.

Це не збій логіки, це просто геніальний бізнес-план для збереження монополії. Головне тепер — якось його пережити.