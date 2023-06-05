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5 червня 2023, 13:33 Читать на русском

Чим інтенсивніші обстріли, тим активніше інвестори вкладають у військові ОВДП

За останні три тижні обсяг купівлі ОВДП зріс утричі, а кількість угод — майже у півтора рази. Чому активізувалися інвестори та які папери користуються найбільшим попитом, «Мінфіну» розповіла Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU.

За останні три тижні обсяг купівлі ОВДП зріс утричі, а кількість угод — майже у півтора рази.

Суттєве зростання обсягу купівлі ОВДП пов’язано з початком періоду реінвестицій у нові папери коштів від погашення облігацій наприкінці травня. Цікаво, що частка реінвестованих коштів сягала майже 90%, тоді як на початку року цей показник був близько 80%, а до війни — в середньому на рівні 70%.

Активність інвесторів зросла також на фоні тривалих щоденних обстрілів. Ми вже помічали подібну тенденцію, коли пік інвестицій припадав на масштабні обстріли. Це було безпосередньо на початку війни. Потім зі стартом блекауту через прильоти на об'єкти енергетичної інфраструктури. І тепер українці знов відповідають щоденним ворожим ракетам та дронам збільшенням своїх вкладень у державні облігації, особливо — у військові ОВДП. Бачимо це також за обсягом продажу через Дію.

Найбільшим попитом за обсягом купівлі користувались запропоновані Міністерством фінансів нові ОВДП із погашенням у жовтні 2024 року та дохідністю 19,5%. На другому місці — військові, максимально короткі, з погашенням вже у червні 2023 року під 13,5%, та військові з погашенням за рік — у червні 2024 року під 19,5%. Сукупний обсяг цих трьох серій у торгах сягнув 55%.

За кількістю угод, але з меншими сумами, лідерами є три серії військових ОВДП та найдовші ОВДП із погашенням у травні 2027 року під 22%. Але поряд зі зростанням кількості угод, обсяг вкладень у військові папери скоротився з 50% до 40%. Це, здебільшого, пов’язано саме з тим, що погашення у травні відбулося за звичайними ОВДП, не військовими.

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Попит на довші папери з погашенням у 2025 і 2027 роках залишається стабільним, але їх пропозиція наразі досить обмежена, порівнюючи з минулими місяцями, внаслідок цього ставка дохідності «довгих» паперів знижується й надалі.

Якщо у вас виникають будь-які питання про ОВДП — будь ласка, залишайте їх у коментарях під статтею. Я намагатимусь на них відповісти у наступних випусках.

Автор:
Грищенко Євгенія
заступниця директора Грищенко Євгенія
ICU
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