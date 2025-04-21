Чи залишатиметься американський BigTech лідером ринку

Останнє десятиліття стало золотим часом для Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet і Nvidia, які не лише є рушіями економіки, а й ключовими активами більшості інвестиційних портфелів. Вони задавали темп зростання ринку, вражали новими технологіями й стабільно розвивалися. Та сьогодні — нові реалії: економічна невизначеність, високі ставки та геополітична турбулентність внесли корективи в їхню вартість. Про те, чи втримають техногіганти свої позиції, розповіла інвестиційна експертка Анна Баклан.

Поточна ситуація на ринку

2023−2024 роки стали періодом стрімкого зростання технологічних компаній, головним драйвером якого виступив штучний інтелект. Лише 7 найбільших BigTech-компаній (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla) забезпечили понад третину зростання індексу S&P 500 у 2023 році.

Зміни в зростанні ринку з 2022 року

Джерело: FactSet

Однак це швидке зростання викликало дискусії щодо можливого утворення «бульбашки» на ринку технологій, і багато експертів почали проводити паралелі з кризою доткомів початку 2000-х. Основні побоювання стосуються перегріву ринку через завищені очікування від ШІ та зростання капітальних витрат (CapEx) на розвиток інфраструктури.

З кінця 2024 року зростання ринку стало збалансованішим, і поширилося на інші сектори економіки. А вже на початку 2025 року BigTech-компанії зіткнулися з корекцією: індекс Nasdaq-100 від початку року знизився на 8%, акції Nvidia впали на 20%, а Apple — на 10%, Alphabet — на 18%.

Окрім загального падіння ринку, на техногігантів також впливають й інші чинники, зокрема:

1. Антимонопольне регулювання. Технологічні гіганти дедалі частіше стають об'єктами уваги регуляторів. Європейський Союз уже наклав на Google та Apple мільярдні штрафи за порушення антимонопольного законодавства. У США Міністерство юстиції розглядає декілька справ щодо цих компаній. Жорстке регулювання може призвести до значних штрафів та змін у бізнес-моделях компаній.

2. Конкуренція у сфері ШІ. Хоча великі технологічні компанії є лідерами в розробках, проте конкуренція з боку нових стартапів зростає. OpenAI, Anthropic, китайські Baidu та Tencent активно інвестують у розвиток технологій, що може змінити баланс сил.

3. Макроекономічні чинники. Високі відсоткові ставки ФРС стримують інвестиційну активність та змушують компанії обережніше розпоряджатися капіталом. Це може вплинути на рівень прибутковості та оцінку BigTech.

4. Геополітична нестабільність та запровадження тарифів. Загострення торговельних війн може спровокувати подальше зростання собівартості продукції та призвести до проблем у постачанні мікросхем й електронних компонентів. Це створює додаткову невизначеність, яку так не люблять інвестори.

5. «Бульбашка» ШІ та високі CAPEX витрати. З початку 2025 року більшість BigTech компаній заявили про продовження нарощення капітальних інвестицій у розвиток ШІ.

Зміни в CAPEX у 4-х найбільших компаніях в млрд

Джерело: TheStreet

Якщо виявиться, що темпи монетизації ШІ нижчі за очікування, або нові технології не принесуть достатніх прибутків, ринок може переоцінити компанії й відбудеться глибша корекція цін.

Крім цього, високі витрати скорочують маржинальність і роблять бізнес менш гнучким під час ринкових коливань. Якщо ці інвестиції не виправдають себе, компанії можуть зіткнутися зі зниженням прибутковості та тиском акціонерів.

Чому BigTech залишаються лідерами ринку

Компанії BigTech, попри всі ризики, все ще є дуже сильними гравцями зі значними ресурсами, які здатні адаптуватися до змін ринку, інвестувати в інновації та підтримувати зростання прибутків. Кожна з цих компаній має далеко не один проєкт чи напрям діяльності, а цілі екосистеми, що охоплюють хмарні технології, ШІ, фінансові сервіси, виробництво чипів, автономний транспорт та багато іншого. Крім цього, лідерству сприяє ще низка чинників:

1. Глобальна експансія. BigTech активно розширюють свою присутність на міжнародних ринках. Ці компанії виграють від глобального зростання, а не лише від розвитку США. Amazon, Microsoft та Alphabet контролюють 63% світового ринку хмарних технологій, а Meta спільно з ними складає понад 60% витрат на цифрову рекламу.

2. Фінансова стійкість. Технологічні гіганти мають значні грошові резерви, що дозволяють їм вкладати кошти в дослідження та розробки, а також інвестувати в перспективні компанії. Навіть у разі уповільнення буму ШІ, вони здатні компенсувати потенційні втрати.

3. Оцінка акцій. Загроза нових мит від США, які ініціював Трамп, могла вдарити по глобальній торгівлі, зокрема, по технологічному сектору. Попри падіння ринку, ця ситуація показала на скільки ці компанії здатні до відновлення. Наразі індексний P/E (price-to-earnings) для BigTech знову зріс до 34x. Це вище за історичне середнє значення, а високі темпи зростання прибутків, лідерство в ключових інноваційних напрямах та здатність адаптуватися до глобальних викликів — роблять ці компанії привабливими для довгострокових інвесторів.

Чи варто тримати акції BigTech

9 квітня 2025 року фондові індекси США показали один із найкращих результатів в історії. Після заяви Дональда Трампа про 90-денне призупинення мит для більшості країн, ринок стрімко почав «зеленіти».

Індекс S&P 500 зріс на понад 10%, що є найбільшим одноденним зростанням з жовтня 2008 року. Nasdaq 100 зріс на 12% — друге найбільше зростання в історії, а Dow Jones додав 7,8%.

Акції технологічних гігантів стрімко пішли вгору: Apple повернув своє лідерство зростанням на 15% після втрати $774 млрд капіталізації, Tesla підвищилася на 18%, Nvidia — 22%, Meta — 15%, Amazon — 12%, Microsoft і Alphabet — на 10% кожна.

Перед прийняттям рішення щодо акцій BigTech, варто ставити в пріоритет власні цілі та комфортний часовий горизонт.

Якщо ви плануєте тримати акції в короткостроковій перспективі, умовно, до року, то варто враховувати, що зберігатиметься висока волатильність ринку. У разі економічного спаду, акції можуть знизитись в ціні. Важливо стежити за макроекономічними показниками та новинами, які можуть вплинути на динаміку ринку та потенційно бути готовими фіксувати вже наявні прибутки.

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У довгостроковій перспективі компанії BigTech залишаються цікавими та перспективними для інвесторів. Попри те, що з 9 на 10 квітня вартість акцій «Чудової сімки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia і Tesla) додала $1,5 трлн, подальші темпи зростання можуть бути стриманішими, ніж попередні роки.