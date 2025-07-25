Приватні інвестори скуповують акції, доки професіонали розпродують їх

На фондовому ринку продовжується свято жадібності — індекси оновлюють рекорди, але на цьому фоні інституційні інвестори вже або щось підозрюють, або просто не поспішають ризикувати. Які фактори цього тижня впливали на ціну акцій розповідає фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Що не день то рекорд

Отже, маємо тиждень нових рекордів. Що не день, то S&P 500 продовжує зростати, встановлюючи один історичний рекорд за іншим. За даними Bank of America, інституційні інвестори продовжують продавати, це вже 10 тиждень з останніх 11, як вони продають, а роздрібні протягом 30 тижнів з останніх 32 продовжують жадібно купувати. Останнім активно допомагають компанії, викуповуючи свої власні акції. Ось вам і структура попиту!

Що штовхає ринки вгору, крім жадібності роздрібних інвесторів і бажання керівників корпорацій підвищити ціну власних акцій і самим заробити на опціонах? Чесно кажучи, пояснити це нелегко, хіба що, інвесторів зачарували «чудові» та «великі» досягнення президента Трампа за перше півріччя на посаді, якими він вихвалявся у власній соцмережі. А якщо серйозно, то швидше за все працює інерція. Як пожартував один інвестор: «Купують тому, що ринок росте, а росте, тому що купують».

Напевно, одним з пояснень зростання ринку, крім, звісно, величі Трампа, може бути той факт, що в червні грошова маса M2 в США зросла на 4.5%, що є найбільшим зростанням з липня 2022 року. І зростання М2, до речі, триває вже 20 місяців поспіль. Більше грошей — краще для ринку!

На тлі екстремальної жадібності бачимо, як повернулася meme-манія. Що не день, то новий проект. Колись зірками meme-торгів були GameStop та AMC Entertainment, зараз — Opendoor Technologies, Kohl’s та Krispy Kreme, але суть та ж сама: легкий online доступ до ринку та копійчані комісії брокерів, або взагалі їх відсутність, створили гігантське казино, де читати «Розумного інвестора» Грема виглядає так само архаїчно, як телефонувати з дискового апарату. Ласкаво просимо в «новий дивовижний світ»!

З корпоративних подій, мабуть, найважливішими були звіти Alphabet та Tesla. Перша перевищила прогноз і по виторгу, і по прибутку та оголосила про зростання капітальних витрат на додаткових $10 мільярдів. Що поробиш — без витрат ШІ потужностей не збудуєш і ризикуєш програти змагання з колегами по цеху. Інвестори з такою логікою погодилися і винагородили компанію зростанням ціни акцій.

А ось Tesla не дотягнула до прогнозу ні по виторгу, ні по прибутку. Більше того, Маск попередив, що наступні декілька кварталів можуть бути складними через нове законодавство, яке завершує еру податкових кредитів для виробників EV, а без них грошовий потік компанії ймовірніше за все стане негативним. Отже, маємо занепадаючий бізнес в швидкозростаючій галузі. Не надто збуджуюча перспектива і як наслідок — акції Tesla втратили більше 8%.

Трамп свариться через гроші

Ну і як же без Трампа? Цього тижня він особисто відвідав будівництво нового офісу ФРС, до цього звинувативши Пауелла у витрачанні зайвих мільярдів на «Велике будівництво». Бачите, не тільки у нас таке. В найкращих традиціях однієї відомої української політикині, яка завжди приходила на політичні шоу з товстими папками паперу, в надії продемонструвати суспільству свою фундаментальну підготовку, Трамп в білосніжній будівельній касці, на якій чомусь забули написати MAGA, або USA, перед камерами дістав з кишені папірець і з цифрами в руках звинуватив Пауелла в тому, що вартість будівництва виросла до $3,1 млрд.

А потім відбулося нечуване — Пауелл спокійно заперечив, що насправді кошторис яким був, таким і лишився, а озвучена Трампом сума включає будівлю, яку здали в експлуатацію роками раніше. Чи не єдиний випадок, коли державний службовець публічно, перед камерами, прозоро натякнув Трампу, що він говорить неправду! Ох, і сміливий цей Пауелл! Так що, думаю, не варто очікувати на швидке зниження ставки в угоду вимогам Трампа. Ймовірніше за все, знизять, коли економічна ситуація сприятиме.

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Що в підсумку? Приємно бути на вершині, маю на увазі рекорди S&P 500, але трохи дискомфорту додає той факт, що важко знайти заспокійливі фундаментальні пояснення такого зростання. Отже, або залишається безстрашно відкинути сумніви і гуляти «на всі», аж доки казино не почне закриватися, або поміняти фішки на гроші і трохи перепочити. Ось тільки проблема в тому, що казино тепер працює 24/7, а фішки роздають всім охочим…