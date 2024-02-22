Ціна на золото навесні 2024 року: чи варто його купувати, навіть якщо нові рекорди будуть нескоро

Середня ціна на золото у 2023 році, за даними Всесвітньої ради із золота, склала $1 940,54 за унцію. У грудні 2023 року вона підвищилася до історичного максимуму у $2 151 за унцію. І це може бути не останній рекорд. Чому так подорожчало золото, та чи варто додавати його до портфеля, навіть якщо максимуми жовтий метал оновить нескоро? Світ швидко змінюється і стає знову багатополярним. А це, зі свого боку, призводить до виникнення численних регіональних центрів впливу, кожен із яких веде свою економічну гру. Попри появу нових і не завжди безперечних фінансових інструментів, таких як, наприклад, криптовалюта чи численні варіанти деривативів, золото в економічному протистоянні світових гравців стало одним із головних активів.

Центробанки провідних країн світу у 2022—2023 роках активно скуповували золото до резервів. За 2022 рік вони збільшили свої запаси на 1136 тонн на суму близько $70 млрд, що було рекордним показником із 1967 року.

Тільки за січень-вересень 2023 року, за даними Всесвітньої ради із золота (WGC), центральні банки купили 800 тонн жовтого металу. Офіційної статистики щодо таких покупок за весь минулий рік поки що немає, але, за прогнозами експертів, підсумкова цифра перевищить 1000−1100 тонн.

Цікаво, що й центральні банки, й більшість консервативних інвесторів вкладалися у фізичне золото у вигляді злитків та інвестиційних монет. А ось спекулянти більше грали зі спотовими контрактами та похідними інструментами формату ETF.

Населення ж у всьому світі традиційно віддавало перевагу ювелірним прикрасам, зливкам, інвестиційним і пам'ятним монетам, менше уваги приділялося «золотим» вкладенням, у вигляді безготівкових рахунків у банках, або різноманітним цінним паперам, «зав'язаним» на ціні золота.

Світовий ринок золота дуже специфічний через те, що на ньому лише щонайбільше до 30−50 великих гравців, здатних реально впливати на ціновий тренд.

Тому будь-які дії або інформація щодо руху (скупка/продаж) великих запасів золота до резервів центробанків, або рішення світових регуляторів щодо посилення вимог до капіталу банків із включенням до нього обов'язкових активів, у вигляді вкладень у золото, дають поштовх до нового раунду спекулятивної гри.

Як останній класичний приклад залежності ціни золота від економічних і геополітичних чинників, можна навести його стрімке просідання 13−14 лютого цього року нижче психологічного рівня у $2 000 за тройську унцію:

У цей період з'явилися дані щодо інфляції у США: споживчі ціни в січні зросли на 3,1% у річному вимірі, що виявилося гіршим за ослаблення інфляції, що очікувалося аналітиками, до 2,9%. Така статистика запевнила інвесторів, що ФРС доведеться зберігати високі ставки ще деякий час. А це, зі свого боку, скоротило кількість бажаючих вкладатись у золото на цьому етапі та призвело до масованого скидання спекулянтами «паперового золота» з метою фіксації прибутку. Результат — моментальне падіння ціни відразу на $35 на унції — з $2 029 до $1 994.

На інших економічних новинах золото швидко відіграло своє падіння. У результаті, жовтий метал залишився в межах торговельного діапазону від $2 000 до $2 050 за унцію, що встановився за останній місяць.

Вищенаведений приклад чітко показує, що поведінка цін на золото залишається одним із головних індикаторів економічного та геополітичного розвитку подій у світі.

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Що впливатиме на ціну золота найближчим часом і чи варто купувати його зараз

Навесні цього року ринок золота, як і ситуація у світі, залишатиметься у стані стресу та невизначеності. Судячи з показників економіки США (насамперед, щодо ринку праці та інфляції), Федрезерв не наважиться розпочати період зниження ставок до літа цього року.

У поєднанні з високими військовими ризиками в Україні та на Близькому Сході це підтримуватиме ціни на золото ще, щонайменше, до літа цього року в межах близько $1 930−2 170 за унцію. Центробанки продовжать купувати фізичне золото, що також підтримає попит на безготівкове золото.

Війна в Україні, продовження проблем на Близькому Сході (Ізраїль-Хамас), вибори в росії (березень) у поєднанні з наближенням фінішних президентських перегонів у США (листопад) та продовженням протистояння республіканців і демократів у Конгресі США призведуть навесні цього року до значної кількості гучних політичних та військових заяв та подій, що впливають на настрої інвесторів.

А збереження досить високих рівнів інфляції в Європі та Штатах на фоні підвищеного попиту на робочу силу та зростання зарплат додадуть попиту на фізичне золото й з боку населення, яке розглядає його, як актив-притулок.

Крім цього, досить високі ціни на нафту збережуть покупців із арабських країн. Додасть попиту на фізичне золото з боку населення також поступове постпандемійне відновлення Індії, частково Пакистану та Китаю.

Все це спрацює на користь високих цін на жовтий метал та високого попиту саме на фізичне золото. В умовах високої невизначеності в Україні попит на золото у нашій країні також залишиться високим.

Причому багато в чому він буде «підігрітий» ще й складнощами з фізичної доставки в Україну злитків, обмеженістю випуску Нацбанком інвестиційних та пам'ятних монет, а також побоюваннями населення щодо посилення інфляційних процесів та девальвації гривні.

За таких початкових даних, золото для будь-якого українського інвестора залишиться додатковим інструментом для диверсифікації своїх активів та хеджування ризиків.

Особливого додаткового доходу на золоті (як було в окремі періоди 2022−2023 рр. зі швидким заробітком до $150−200 на унції протягом місяця-двох) цієї весни не варто очікувати.

Але періодичної фіксації прибутку в межах додаткових $35−80 на унції під час весняних оголошень рішень Федрезерва щодо ставок, або під час гучних політичних та військових подій можна досягти.

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Тому золото цієї весни я б більше розглядав, як інструмент підстрахування та стратегічне вкладення з горизонтом, щонайменше, на декілька років, а не як інструмент для короткострокових спекуляцій.

Ну і, звичайно, для всіх скептиків, які кажуть, що золото — вже не той актив, у який варто вкладати гроші консервативним інвесторам із горизонтом інвестування, щонайменше, років на 5−10, я хочу навести три цікаві графіки:

Ціна 1 грама золота у гривні

Ціна 1 грама золота у доларах США

Спотова ціна на золото (у доларах за трійську унцію)

Зрозуміло, що інфляція ані в Україні, ані в США не стояла всі ці роки на місці і «з'їла» частину інвестиційного прибутку. Але дані графіки чітко показують загальну тенденцію за золотом, як захисним активом для тих інвесторів, хто хоче грати «в довгу» і не боїться періодичних ситуативних коливань цін на «жовтий метал».