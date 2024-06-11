Біткоїн не витримав зростання зарплат: «Мінфін» закупився на падінні

За минулу добу біткоїн втратив близько $2 тис. Зниження курсу першої криптовалюти спричинило ліквідацію позицій трейдерів на понад $150 млн. Неспокійним для криптовалюти номер один було і завершення минулого тижня. Розповідаємо, чому стрибала її ціна і як цим скористався «Мінфін».

Минулої п'ятниці до відкриття основної сесії на фондових ринках біткоїн пережив раптову волатильність через свіжі статдані про зайнятість у США. Потім ситуація ускладнилася крахом альткоїнів, який відбувся завдяки реакції ринку на пряму трансляцію інвестора під псевдонімом «Roaring Kitty». Експерти «Мінфіну» уважно стежили за перебігом подій, вживали заходів щодо збереження дохідності криптопортфелю та вносили корективи до плану дій на майбутнє. Деталі в нашому матеріалі.

Чому штормило біткоїн

Минулої п’ятниці о 15:30 за київським часом було опубліковано статистику з ринку праці в США. Вона показала, що у травні 2024 року економіка згенерувала 272 тис. робочих місць, найбільшу кількість за останні 5 місяців. Для порівняння: у квітні цей показник становив 165 тис., а на травень прогнозували 185 тис.

Одночасно в Штатах суттєво зріс і рівень безробіття — до 4%, що є найвищим показником із січня 2022 року.

Рівень безробіття у США

Джерело: Trading Economics

Також зростали й зарплати: у травні середня погодинна заробітна плата працівників приватних несільськогосподарських підприємств додала 14 центів, або 0,4%, і збільшилася до $34,91. Це було найбільше підвищення зарплати за чотири місяці. На ті ж таки 14 центів (плюс 0,5%) — до $29,99 зросли зарплати у виробництві.

Що ці дані означають для ринків?

По-перше, сильний ринок праці, який створює більше робочих місць, означає, що економіка залишається сильною. По-друге, прискорення зростання заробітних плат може завадити зниженню інфляції.

Цим і була зумовлена поведінка ринкових гравців і, як наслідок, раптова волатильність біткоїну.

З одного боку, сильний ринок праці та зростання зарплат дають надію на продовження економічного зростання, а з іншого — високі доходи можуть підігрівати інфляцію та відтермінувати перехід ФРС до м’якої грошово-кредитної політики.

Цієї середи мають вийти дані щодо споживчої інфляції. Це ключовий орієнтир для ФРС, на підставі якого регулятор визначає свої подальші кроки у грошово-кредитній політиці, і саме цей показник формує середньострокові тренди на ринку.

Думка експертів «Мінфіну»: Слабкий ринок праці може прискорити перехід до м’якої грошово-кредитної політики, але, інакше, він не обов’язково стане причиною відтермінування початку зниження ставок. У цьому випадку набагато більше значення матимуть щомісячні показники інфляції.

Наразі ймовірність зниження ключової відсоткової ставки ФРС у вересні, згідно даних Investing, знизилася з 55% до 46,6% (базується на поточних цінах ф'ючерсів на 30-денну ставку за федеральними фондами).

Ймовірність зниження ключової відсоткової ставки ФРС на вересневому засіданні

Джерело: Investing

Значний вплив на показники інфляції має вартість нафти, яка в травні подешевшала на понад 5% і продовжує знижуватися. Тож, тренд на повернення інфляції до норми (2%) має зберегтися та спонукати регулятора почати сезон зниження ставок, що дасть ринкам поштовх для подальшого зростання.

«Ревуче кошеня» знову у грі

У п’ятницю відбулося довгоочікуване повернення інфлюєнсера акцій-мемів Кіта Гілла, відомого, як Roaring Kitty, на YouTube. Його появі передувала загадкова публікація на X 12 травня, яка призвела до зростання акцій GameStop (GME) на майже 170%, додавши $11 млрд до її ринкової капіталізації.

П’ятничну трансляцію одночасно дивилися близько 1 млн глядачів. Доки тривала пряма трансляція, торгівля акціями GameStop припинялася через нестабільність 17 разів. В результаті акції впали на 39% після появи Гілла в потоці «Roaring Kitty», де він повторив свій погляд щодо акцій і підтвердив, що величезні позиції, опубліковані на його обліковому записі Reddit, належать йому. Інвестор, який останніми тижнями різко підняв акції, похвалив Райана Коена, виконавчого директора та найбільшого акціонера GameStop, і висловив віру в здатність команди менеджерів перебудувати свій бізнес.

Позиції Кітта Гілла в акціях GameStop

Проте сама трансляція, ймовірно, мала незначний вплив на вартість GME, оскільки роздрібний продавець відеоігор несподівано оприлюднив прибутки за перший квартал, що розчарували, та оголосив про плани продати до 75 мільйонів додаткових акцій.

Загальний обсяг п’ятничних торгів сягнув 274 млн акцій. Загалом було продано 40 млн акцій. Додаткова емісія, яку запланувала компанія, може знизити вартість GME ще на 20% (приблизно до $22).

Вартість акцій GameStop

Джерело: NYSE

Незрозумілим чином локальний шторм на фондовому ринку перекинувся на ринок криптовалют (можливо тому, що Гілл пампив мем-акцію). Найбільше постраждали мемкоїни, зазнавши двозначних втрат, Bitcoin та Ethereum втратили 2% та 4% відповідно. Після цього вони так і не змогли відновитися. Шанси на те, що вони повернуть втрачене до середи, коли будуть опубліковано дані щодо інфляції та відбудеться пресконференція ФРС щодо рішення за ключовою відсотковою ставкою, мінімальні.

Реакція керуючих портфелем на ринкові події

Все те, що відбувалося на ринку минулого тижня, наші керуючі портфелем називають «ринковим шумом». Він жодним чином не впливає на стратегію і не змінює запланованих кроків із управління портфелем:

Утримувати цифрові активи до 4 кварталу 2025 року включно. Викуповувати корекції.

Наразі щодо біткоїну залишається ризик низхідної корекції, оскільки ведмеже поглинання, сформоване в квітні, все ще актуальне. Проте, ймовірність такого розвитку подій зменшується з кожним днем, оскільки:

покупцям вдалося підвищити ціну першої криптовалюти майже до максимумів ведмежої формації.

Місячний графік зміни вартості біткоїн. Джерело: Binance

Майнери не встигають за апетитами фондів. Обсяг купівлі BTC ETF фондами у 8 разів перевищує видобуток. Протягом минулого тижня майнери видобули 3 150 нових біткоїнів, а фонди за цей же період придбали понад 25 тис. BTC. У березні попит на BTC із боку ETF-фондів перевищував видобуток утричі.

Кількість видобутих і придбаних фондами біткоїнів

Джерело: HODL15Capital/X

Аналітик Нейт Джерачі зазначив, що за п'ять місяців біткоїн-ETF у США накопичили 60% від AUM інвестиційних продуктів на золото ($61 млрд проти $105 млрд), які існують понад 20 років.

Біткоїн-баланси на біржах досягли п'ятирічного мінімуму. На ринку невдовзі виникне значний дефіцит.

Біткоїн-баланси криптовалютних бірж

Джерело: Glassnode

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Зміни в криптопортфелі

Ми скористалися корекцією, що відбулася на ринку, та докупили до фундаментальної частки нашого криптопортфелю ключові активи — біткоїн та етеріум. На побоюваннях можливої корекції кожної куплено на $40 (7 червня 2024 року).

Деталі угод представлені на скріні нижче:

Паралельно розміщено лімітні ордери на покупку:

BTC за ціною $50 000 на $80,

ETH за ціною $2 500 на $80.

Найкращим активом фундаментальної частини криптопортфелю «Мінфін» станом на зараз є BNB із плаваючим прибутком майже 138%. Найгіршою залишається TIA, навіть після усереднення, даючи збиток близько 32%.

Фундаментальна частина криптопортфелю «Мінфіну»

Зараз майже половину нашого кейсу з фундаментальних криптовалют займають BTC, ETH та BNB, із огляду на зростання вартості.

Загалом фундаментальні криптовалюти показують плаваючий прибуток 28%.

У швидкозростаючій частині криптопортфелю ми усереднили позицію за токеном ALT, та додали новий токен NOT (Notcoin). ALT купували в п’ятницю за ціною $0,3 на $30, а NOT після лістингу на Binance двома ордерами 20 та 24 травня (після того, як початковий ажіотаж вщух).

Notcoin (NOT) — провідна ігрова Web3-платформа. Вона інтегрована в Telegram і є грою, на кшталт «play to earn». Цей токен можна майнити, взаємодіючи з анімованою монетою в інтерфейсі чату. Він створений спільнотою Open Builders за підтримки TON Foundation. Популярність здобув завдяки простому дизайну й інтеграції з месенджером Telegram.

NOT є початковим рівнем доступу до блокчейну та цифрових валют для новачків. Гравці майнять Notcoin за допомогою простих клацань, а кожна взаємодія створює NOT. Гра має ліміти енергії та предмети-бустери, що заохочує гравців взаємодіяти з друзями й брати участь у змаганнях.

Наразі травневі покупки певною мірою мемного токену NOT приносять найбільший прибуток у швидкозростаючій частці криптопортфелю — приблизно 256%. Найгіршим є ALT, який після усереднення показує втрату вартості близько 16%.

Швидкозростаюча частка криптопортфелю, плаваючі результати

Загальний результат за швидкозростаючими токенами ~30% доходу.