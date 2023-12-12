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12 грудня 2023, 11:04

Біржовий фонд на «довгі» трежеріс: чому його варто додати до портфелю зараз

Вже в наступному році ФРС може почати зниження ключової ставки, що вплине на всі ринки. Як змінити свій інвестиційний портфель і заробити на цьому «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Микита Карлов.

Вже в наступному році ФРС може почати зниження ключової ставки, що вплине на всі ринки.

Що таке TLT

TLT — тикер біржового фонду з повною назвою iShares 20+ Year Treasury Bond. Фонд інвестує в цінні папери казначейства США, термін погашення яких складає від 20 років і більше.

Казначейські облігації — це боргові зобов’язання уряду, які випускаються на щомісячних онлайн-аукціонах Міністерства фінансів США. Їх номінальна вартість складає $100. Ціна облігації та її дохідність визначаються під час аукціону. Після цього державні облігації активно торгуються на вторинному ринку. Приватні інвестори в США часто використовують казначейські облігації, щоб зберегти частину своїх пенсійних заощаджень відносно без ризику та отримати стабільний дохід на пенсії.

У процесі управління портфелем є три причини купувати облігації або ж ETF на облігації:

  1. Зростання капіталу — та ж причина, чому ми купуємо акції.
  2. Загальний прибуток — відсотковий дохід плюс приріст капіталу.
  3. Зменшення ризику — нижча волатильність активів для компенсації вищої волатильності активів (акції).

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Чому зараз варто купувати TLT

Дохідність 20-річних облігацій напряму залежить від облікової ставки Федерального резерву США. ФРС почала її піднімати з березня 2022 року у відповідь на загрозливо зростаючу інфляцію. Мета Федрезерву — збалансована монетарна політика, що враховує ринкові обставини, а саме, стан ВВП, рівень інфляції, об'єм грошової маси (М2), та інше.

Дохідність 20-річних облігацій


Джерело: Tradingview

ФРС прагне повернути споживчу інфляцію (Consumer Price Index) до значення 2% за рік. Враховуючи актуальну інфляцію (Індекс споживчих цін), яка становить 3,2%, і знизилася з рекордних за останні 30 років — 9,1%, ФРС справляється зі своєю роботою.

Інфляція (CPI)


Джерело: Investing. com

Облікова ставка ФРС США


Джерело: Tradingview

Облікова ставка ФРС (складає зараз 5,25%-5,50%)


Джерело: Cmegroup.com

Зважаючи на розуміння членами ФРС відкладеного ефекту дії облікової ставки на інфляцію — ринок закладає на майбутні два засідання незмінну ставку ФРС, а вже в травні ймовірність зниження облікової ставки складає 43%.


Джерело: автор

Розуміння кореляції між інфляцією, економікою та відсотковими ставками має вирішальне значення для розуміння того, чому зараз є ймовірна можливість збільшити частку в облігаціях США в портфелі.

Між цінами на облігації та процентними ставками існує зворотна залежність. Коли процентні ставки низькі та зростають, ціни на облігації падають. Однак, коли ставки високі та падають, ціни на облігації зростають.

Розглянемо детальніше можливий вплив зниження облікової ставки на вартість ETF TLT, враховуючи, що до нього входять довгострокові папери.

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Теоретичний розрахунок вартості TLT
залежно від рівня облікової ставки*

Облікова ставка ФРС, %

Вартість TLT, $

Прибуток у % від теперішньої вартості

Ефективна дюрація TLT

5,5

94,6

-

16,81

5

102,55

8,41

16,81

4,5

110,96

17,29

16,81

4

119,36

26,17

16,81

3,5

127,77

35,06

16,81

3

136,17

43,94

16,81

2,5

144,58

52,83

16,81

2

152,98

61,71

16,81

1,5

161,39

70,60

16,81

1

169,79

79,48

16,81

Отже, при поверненні облікової ставки до рівня 1% і нижче, TLT може вирости до 79%. Враховуючи історичну зміну облікової ставки, цей шлях може зайняти два роки.

Важливо розуміти, що поданий розрахунок є суто теоретичним. На вартість TLT також впливають безпосередньо: дохідність 20-річних облігацій, сентимент ринку, політика США та інші фактори.

Дивіденди

ETF TLT також буде цікавий для дивідендного портфеля оскільки виплачує дивіденди — 3,48% річних, що є досить високим показником. Для порівняння: ETF на S&P 500 виплачують 1,43% — 1,48% щоквартально. Що важливо, TLT виплачує дивіденди щомісячно, що дає можливість їх реінвестувати.

Порівняння вартості TLT і дохідності 20-річних облігацій

Джерело: Tradingview

Ринок закладає ймовірність зниження ФРС відсоткових ставок. Основною причиною для ФРС знизити ставки була б компенсація ризику економічної рецесії.

Якщо це станеться, режим risk off спричинить падіння ставок до мінімумів з часів пандемії. Таке зниження означало б потенційне зростання цін на облігації.

Отже, купівля TLT на стадії «плато» облікових ставок є доцільною.

Автор:
Карлов Микита
інвестиційний експерт Карлов Микита
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Коментарі - 1

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Criptor82
Criptor82
12 грудня 2023, 14:59
#
«Важливо розумiти, що поданий розрахунок суто теоретичний». На цьому Микита можна закiнчити. Дефiцит бюджету 1.6 трлн$ держборг 33 трлн., де зовнiшнiй борг близько 6 трлн. ФРС розпродае векселi зi свого балансу 50−60 млрд. щомiсяця, Китай 30 млрд. щомiсяця. Наразi банки, хедж-фонди та американцi, мають ще трохи резерву додати в свiй портфель трежакiв, але що буде через 2 роки? Борг стане бiльшим, дифiцит теж. А чи буде низькою iнфляцiя? А що буде як КНР перейде в торгiвлi з Азiею, Африкою та Близьким Сходом на юань, а це на секунду понад 3 трлн. торгового обороту. Питань багато, вiдповiдi не очевиднi
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