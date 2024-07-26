Втеча інвесторів: чому вони змінюють Tesla та Alphabet на фінанси та «фармацевтів»

Ринки почали нервувати ще минулого тижня… Воно й зрозуміло, адже навіть найзатятіші оптимісти мають розуміти, що зростання не може тривати вічно. Щобільше, коли оцінка компаній тримається лише на неймовірно оптимістичних і часто малоймовірних сценаріях, та непереборному бажанні інвесторів заробити, достатньо однієї події, щоб все перевернулося догори ногами. Такою подією цього тижня стали звіти Tesla та Alphabet про їх досягнення у другому кварталі.

І не сказати, щоб звіти були такі вже й погані: Alphabet перевищив прогнози, Tesla не дотягнула до прогнозу чистого прибутку. Але для ринку, в його нинішньому стані, цього замало — потрібні рекорди, а їх відсутність може обернутися катастрофою. А ось рекордів якраз і немає. Tesla попередила, що наступають непрості часи — а якими вони мають бути без нових моделей, з низькою прибутковістю та купою невиконаних обіцянок, а Alphabet не дав відповіді на питання — коли чекати на повернення чималих інвестицій в штучний інтелект?

Схоже, що питання штучного інтелекту, одного з каталізаторів зростання цього року, стає все актуальнішим. По-перше, не факт, що від використання ШІ людство виграє, адже кількість енергії, а отже природних ресурсів, потрібних для роботи ШІ, може перевищити ті можливості, що має планета.

По-друге, чи буде ефект від використання ШІ таким же фантастичним, як описували у своїх звітах аналітики Волл-стріт, заганяючи ціну на будь-які активи, аби були пов’язані зі штучним інтелектом, до небес. І не дивно, що врешті-решт інвесторів почали охоплювати сумніви щодо того, коли ж окупляться багатомільярдні інвестиції компаній в нову технологію, яка має змінити звіт.

Результати Alphabet та Tesla точно не дали позитивної відповіді на поставлене запитання, що коштувало ринкам понад трильйон доларів капіталізації, втраченої в середу та четвер через масову «втечу» інвесторів та трейдерів із технологічного сектору в пошуках спокійніших територій, на кшталт фінансових та фармацевтичних компаній.

Переляк у технологічному секторі трохи затьмарив макроекономічні події, що відбулися цього тижня: ВВП США в першому кварталі перевищив і прогнози, і досягнення минулого кварталу — отже, економіка тримається, у що ще зовсім нещодавно ніхто не вірив.

Ринок праці продовжує охолоджуватися, а інфляція прямує в бік цільового показника ФРС.

Все це разом дає надію, що ситуація з іншим потужним каталізатором для ринків — очікуваннями зниження ставок — залишається більш-менш прогнозованою. Згідно з опитуванням Bloomberg, більшість економістів вважають, що вже наступного тижня, на своєму черговому засіданні, ФРС дасть ринкам сигнал, що зниження таки розпочнеться у вересні.

Отже, наступний тиждень може дати відповідь на запитання: «Чи падіння останніх днів, до речі, найбільше з 2022 року, є випадковим, чи ми стаємо свідками початку глибшої корекції?».

Прогнози давати безглуздо, але якщо зі зниженням ставок все більш-менш прогнозовано, то реакція ринків на результати Meta, Amazon, Microsoft та Apple наступного тижня може бути бурхливою.

«Чудова сімка» цей ринок породила, вона може його й вбити! Й інакше цього разу не буде — все буде, як завжди…