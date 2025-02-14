Apple та Alibaba об’єднують зусилля: чому вони це роблять і як змінюється ціна акцій

Ще якийсь рік тому гірші, ніж очікувалося, дані про споживчу інфляцію в США могли б викликати цілу бурю негативних емоцій на фінансових ринках. Але точно не сьогодні, коли вся увага світу зосереджена на справжньому буревії з президентських указів, розпоряджень, заяв, телефонних розмов та обіцянок в соціальних мережах, які не те що ринки, а й весь світ можуть з ніг на голову поставити.

Але все ж таки, рано чи пізно, будь-який політичний буревій закінчується, і життя фінансового світу повертається до фундаментальних цінностей, серед яких контроль над інфляцією з боку центрального банку є чи не однією з найважливіших.

Інфляція зростає, Пауелл не засмучується

В середу світ дізнався, що споживча інфляція в США знову трохи зросла — до 3%. Це найгірше значення за попередні шість місяців, вище за прогноз аналітиків та все далі від цільового показника центрального банку у 2%.

Начебто, все виглядає доволі сумно, та й, власне, перша реакція ринків, що акцій, що облігацій, була одностайно негативною. Але цікаво, що головний борець з інфляцією — Пауелл — не сильно засмутився.

На його думку, січневий показник демонструє, що центральний банк «вже близько, але ще не там», маючи на увазі цільовий показник інфляції, і додав, що «ми не робимо трагедії через один або два погані показники».

До того ж, за версією Голови ФРС, на зростання інфляції вплинули сезонні чинники, зокрема, підвищення рівня мінімальної зарплати на початку року. Так то воно так, але варто зауважити, що вже з вересня минулого року, коли інфляція зменшилася до мінімального за останній рік значення у 2,4%, вона впевнено, кожного місяця, продовжує зростати.

Але вважатимемо, що Пауеллу видніше, та й більшість аналітиків Волл-стріт вважають, що прогрес у боротьбі з інфляцією очевидний.

В будь-якому разі, після моментального падіння основних індексів ринку акцій і підвищення дохідності облігацій, відразу після оголошення показника інфляції, буквально за декілька годин ринки відновилися, а наступного дня ніхто, окрім експертів, і не згадував про прикрі розбіжності між очікуваннями і реальністю. Залишається сподіватися, що наступного місяця буде краще.

Що ж до можливого зниження ставки центральним банком, то очікування потихеньку ковзнули аж до вересня, раніше це навряд чи трапиться. Все ж таки, попри прогрес, інфляція ще далека від цільового показника, а ринок праці в гарному стані, що ще раз підтвердили дані по первинним заявкам із безробіття. Отже, «залізних» аргументів для зниження ставки поки що немає, хіба що Трамп накаже…

Маск не може зупинитись

Найближчий соратник Трампа Маск теж часу не гає, і здіймає своїми словами та діями чималу хвилю очікувань, надій, роздратування та й, мабуть, ненависті. Адже, навряд чи ті 75 000 держслужбовців, які вже добровільно зголосилися покинути службу, та сотні тисяч, яких, найімовірніше, силами Маска та його молодої команди наступними місяцями просто звільнять, відчувають хоч якісь позитивні емоції до генія бізнесу, політики та всього на світі.

Але, окрім державних справ, Маск знаходить час і для підприємницьких проєктів. Очолювана ним група інвесторів висловила намір купити OpenAI, запропонувавши аж $97 мільярдів. Для Маска в такій покупці точно є сенс — в ситуації, коли реальні досягнення Tesla та інших його бізнесів вже припинили вражати уяву інвесторів, потрібно щось новеньке. А тільки уявіть, скільки можна наобіцяти, опираючись на таку платформу для іновацій, як Open AI!

Ось тільки, на жаль для Маска, Сем Альтман відмовив. На його думку, компанія коштує набагато дорожче, принаймні SoftBank планує інвестувати $40 мільярдів, виходячи з оцінки в $260 мільярдів. А щоб більше позлити Маска, Альтман запропонував купити його соціальну мережу X (Twitter) за $9,7 мільярдів, що в рази менше, ніж свого часу заплатив Маск.

Не знаю, наскільки засмутився Маск через відмову, але вже наступного дня він заявив, що його власна ШІ-платформа Grok 3, яка ось-ось запрацює, точно стане найкращою у світі. Але, якщо все так добре, то для чого тоді майже сто мільярдів витрачати?

Торгові наступи та контрнаступи

Тарифна війна Трампа продовжується: цього тижня Президент США оголосив про запровадження різних тарифів: у понеділок — на сталь та алюміній, у четвер — «взаємних» із усіма торгівельними партнерами, метою яких є «вирівнювання торгівельних дисбалансів у всьому світі».

«Взаємні» будуть введені в дію лише з квітня, до цього партнери США ще мають час домовитися з лідером вільного світу, або здатися на його милість. Отже, торгова війна набирає обертів!

Але серед торгових наступів та контрнаступів відбуваються й цікаві речі: наприклад, Apple та Alibaba вирішили об'єднати зусилля. На думку аналітиків, обидві компанії роблять це не від гарного життя та й, власне, за відсутності вибору, але все ж таки…

Річ у тім, що китайський уряд вимагає від Apple співпрацювати з місцевою компанією для розробки послуг штучного інтелекту на китайському ринку. З одного боку, це певний примус, але з іншого — це може піти на користь Apple, яка має проблеми з продажами iPhone у Китаї на тлі конкуренції з боку Huawei.

Партнерство з Alibaba, на думку інвесторів, безсумнівно підвищить популярність бренду Apple серед китайських споживачів. Для китайців подібна співпраця — це ще один сигнал, після DeepSeek, що технологічна індустрія Піднебесної повертається до життя.

Отже, з примусу чи ні, але акції Apple та Alibaba непогано зросли за тиждень, та й китайський ринок акцій загалом чималий імпульс отримав — в Гонконзі індекс Heng Seng за тиждень додав понад 7%.

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Що буде далі

Доки Трамп вирішує долю світу в притаманній йому швидкій та ефективній манері, ринки залишаються сповненими оптимізму.

Інколи важко сказати, на чому він тримається, в умовах зростаючої інфляції, все ще високих ставок ФРС, високих цін на акції та загальної геополітичної непередбачуваності, але факт залишається фактом — поки що бики перемагають, і, на думку авторитетних аналітиків, можуть втримати прапор перемоги аж до 30-х років…