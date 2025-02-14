Як ринок рф відсвяткував дзвінок Трампа і що відбулося з українськими акціями

Чемпіоном цього тижня по праву можна вважати російський фондовий ринок, який продемонстрував справжнісіньке ралі. Як завершили цей тиждень головні ринки світу, в NV розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса .

Що святкували ринки країни-агресора

Рубль посилився до 90 руб. за долар, додавши майже 10% за останні декілька тижнів. Росіяни святкували дзвінок, який фактично завершив ізоляцію путіна і дав надію на те, що москва незабаром повернеться в світову економіку, послабить санкції і навіть, може, зможе трошки поуправляти світом. Принаймні, доки дорослі не бачать.

Які з цих надій справдяться, насправді сказати важко, але раніше їх не було зовсім. І тільки майстерність переговорника Трампа відновила російський оптимізм. Чергова перемога уряду з повернення пластикових трубочек, перейменування мексиканської затоки і закриття гендерно-нейтральних туалетів у Білому домі.

Що ховається за цією формою — поки що незрозуміло, тим паче, російський транскріпт дзвінка був не таким оптимістичним, та й суть перемовин поки що залишається загадкою. А оточення Трампа наступні два дні намагалося виправити справлене враження, посилаючи у бік росії меседжі сили, наче вони справжні республіканці. Можливо, у Трампа є хитрий план затягнути путіна в Саудівську Аравію, де знають, як можна непомітно розрізати людину на багато шматочків. Завжди можна лишатись оптимістами.

США: як ринки перетравили прискорення інфляції

Американські індекси не продемонстрували значних змін, за результатами тижня. Оптимізм стримувався даними щодо інфляції у США, яка раптом значно прискорилась у січні. Цю битву Трамп поки що не виграв. Виявилось, що президент мало як впливає на вартість курячих яєць, щоб там не думали виборці.

Це сильно вдарило по ринку облігацій, хоча ринок акцій намагався тримати обличчя, фокусуючись на корпоративній звітності. А наприкінці тижня так і в принципі продемонстрував силу, переосмисливши деякі інфляційні дані і не знайшовши в них сильної зради.

В результаті індекс S&P500 у п’ятницю відкривається з позначки 6 115 пунктів, що на 30 пунктів вище, ніж тиждень тому. Окремою розвагою в США залишається слідкування за Ілоном Маском.

Цього тижня не перша, але й не друга людина у Вашингтоні спробувала продемонструвати справжню олігархічну міць, викупивши лідера в галузі штучного інтелекту. І навіть запропонував майже 100 млрд доларів за це.

Проте був красиво посланий Альтманом. І тепер цікаво, чи прийде до останнього ФБР, поклавши обличчям на підлогу, чи все ж таки деякі ознаки демократії і інституційної незалежності в США ще збереглись. Поки що вони переважно капітулюють, як американськи парламентарі, голосуючи за призначення чи то фанатки путіна і Асада на посаду головної з розвідки, чи то антивакцинатора, чий мозок став жертвою невідомого науці звіра, на посаду головного з охорони здоров’я.

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Європейські ринки вже почали святкувати завершення війни в Україні

Європейські ринки, на відміну від європейських політиків, також цинічно раділи потенційному завершенню війни в Європі без прив’язки до того, як саме вона завершиться.

Німецький індекс DAX оновив черговий історичний максимум. Можливо, сподіваючись, що низка німецьких компаній незабаром знову відчують запах російського газу.

Сама вартість газу наразі в Європі підвищилася понад 500 доларів за тисячу кубометрів. Тут допомогли і морози, які нарешті прийшли, нагадавши, що все ж таки зима. І російські атаки на український видобуток, що посилює попит в ЄС через потребу у більшому імпорті газу.

Навіть посіпака путіна і італійських мафіозі Фізо збудився і почав шантажувати Україну зупинкою європейського транзиту на тлі очевидного дефіциту, який виник в Україні. Це засвідчило, що стратегія проходження зими без імпорту на мінімальних обсягах газу у сховищах виявилась не дуже вдалою. А от ціна на нафту лишається на диво стабільною. Залишаючись весь тиждень близько 75 доларів за барель бренту.

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Як відреагували на дзвінок Трампа українські євробонди та акції

В українському сегменті єврооблігацій ефект магічного дзвінка Трампа і путіна виявився не таким сильним. І по результатам наступного торгівельного дня ціни не надто змінилися, хоча й спробували спочатку зростати.

Проте потім чи то почалася фіксація прибутку, тим паче, що спекулянти люблять купляти на чутках, а продавати на новинах, чи то публікації в західній пресі, де не ховаючись проводили паралелі між Мюнхєном 1938 року і Мюнхєном 2025 року, вплинули на настрій інвесторів.

В результаті за тиждень суверенні єврооблігації додали в середньому всього лишень 2 пункти. Що звучить непогано, але тьмяніє на тлі російського раллі. Плюс-мінус такі самі результати продемонстрували і корпоративні єврооблігації. Але настрій інвесторів зберігається на дуже позитивному рівні, перебуваючи в очікуванні дива від Трампа.

Набагато жвавіше торгувалися українські акції, де ще далеко до фіксації прибутку. Навіть Феррекспо купляли, забувши про проблеми з рідкісноземельним щебнем, за який компанія розраховуватиметься до кінця своїх днів, якщо програє суд поліції, і не звернувши увагу, що Жеваго потрапив під чергову порцію санкцій.

Хоча, звісно, головним героєм в цій історії із санкціями став президент Порошенко, потрапляння під санкції якого не можна трактувати інакше, як політичні репресії. Останні мали б більше напрягти інвесторів, бо трошки суперечать демократичним традиціям і не відповідають шляху України до ЄС, радше, нагадуючи сучасний шлях Грузії, який точно не веде у напрямку Європи. Проте поки що новина про них загубилась у цунамі інформаційних повідомлень від Трампа.

Як і не приділили багато уваги ініціативам в стилі економічних гігантів Лукашенко і Уго Чавеса щодо контролю над цінами ліків, що також було прийнято на засіданні РНБО. Добре, що це стосувалось не всіх ліків, тож деякі медикаменти в українських аптеках мають залишитись.

На внутрішньому ринку залишається штиль. Мінфін звів до мінімуму залучення на внутрішньому ринку, проводячи аукціони вже чисто формально. На тлі очікуваного зростання ставки від НБУ дохідність ОВДП, які прийнятні для Мінфіну, нецікаві для ринку і навпаки.

НБУ точно підвищить ставку і черговим підтвердженням цього стали дані про інфляцію за січень, яка досягла 12,9%. Гарна новина хіба що в тому, що цей рух був очікуваним, і неприємного сюрпризу, із ще більшим прискоренням цін, не відбулося. А гривня стабілізувалася близько до рівня 41,7−41,8 гривень за американський долар. При цьому вуличний курс припинив в принципі відрізнятися від офіційного. Що виглядає як «іспанський сором» для чорного ринку.

Від редакції

Сьогодні, 14 лютого, російський ринок акцій також почав основну торгову сесію зі зростання.Однак радістьмісцевихінвесторівможе виявитися недовгою. «Позиція США різко уточнилась вчора, і тепер навіть війска США в Україні потенційно можливі», — написав на своїй сторінці в Фейсбці президент приватної «Київської школи економіки» Тимофій Милованов.

У свіжому інтерв'ю WSJ віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Штати можуть запровадити значно жорсткіші санкції проти Москви, якщо путін не погодиться гарантувати Україні довгострокову незалежність.

«Є економічні важелі тиску, є, звісно, і військові», — заявив Венс, говорячи про можливі заходи США проти путіна.

Він також зазначив, що нинішня ізоляція Москви від західних ринків зробила її молодшим партнером Пекіна. «Бути молодшим братом у коаліції з Китаєм — не в інтересах путіна», — сказав Венс.