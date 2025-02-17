Apple і Tesla на блокчейні: як змінюється ринок акцій

Нещодавно Onda, один із провідних криптовалютних проєктів сектора токенізованих активів реального світу (RWA), представив нову платформу для перенесення американських цінних паперів на блокчейн. Сервіс Ondo Global Markets (Ondo GM) надасть інвесторам доступ до понад 1 тисячі цінних паперів, що торгуються на NYSE і NASDAQ. Як це працює та що змінює для інвесторів, розповість «Мінфін».

Як блокчейн може змінити традиційні ринки

Блокчейн (blockchain) — це ланцюжок блоків, де кожен блок містить інформацію. Подібно до того, як сторінки в книзі слідують одна за одною, блоки в блокчейні пов'язані в хронологічному порядку. Це основа для створення надійної та незмінної системи запису інформації. Блокчейн можна порівняти із загальнодоступною книгою обліку, де всі записи перевірені і доступні для перегляду, але змінити їх може бути вкрай складно або навіть неможливо без згоди більшості учасників.

Криптовалюти є лишень внутрішньою цифровою одиницею блокчейну і здебільшого використовуються для винагороди тих, хто підтримує роботу децентралізованої мережі.

А якщо замінити криптовалюту в блокчейні на щось інше? Наприклад, карбувати в блокчейні облігації, акції компаній та інші цінні папери? Або ж продавати за допомогою блокчейну нерухомість, сировину та інші реальні активи?

Токенізація реальних активів (RWA, Real World Asset Tokenization) — це процес перетворення фізичних або традиційних фінансових активів (наприклад, акцій, облігацій, нерухомості) у цифрові токени на блокчейні. Кожен токен представляє право власності або частку активу, що дає змогу купувати, продавати або передавати актив у децентралізованій мережі.

Ефекти від токенізації акцій та облігацій

Підвищення ліквідності

Акції багатьох компаній не завжди легко продати на традиційних ринках (наприклад, приватні компанії, венчурні стартапи). Токенізація дозволяє створити вторинний ринок і зробити їх доступними для глобального кола інвесторів.

Традиційні облігації часто мають високу мінімальну суму входу (від $1 000 і вище), що ускладнює доступ для роздрібних інвесторів. Токенізація дозволяє «розділити» актив на дрібніші частки вартістю, скажімо, $10−50.

Зниження трансакційних витрат

Блокчейн дозволяє скоротити витрати на брокерів, банки, депозитарії та юридичні послуги, що значно зменшує комісії. Трансакції можуть бути миттєвими, без потреби у посередниках.

Доступність для ширшого кола інвесторів

Інвестори можуть купувати частки у токенізованих активах без необхідності купувати цілий актив (наприклад, 0,01% акції Tesla, або $50 у державних облігаціях США). Це дозволяє розширити доступ до ринку.

Глобальний ринок і торгівля 24/7

На відміну від фондових бірж, які працюють лише у певний час, блокчейн-активи можна торгувати безперервно.

Зменшення ризиків шахрайства

Усі трансакції записуються в блокчейн, що забезпечує прозорість і зменшує ризики маніпуляцій з акціями або облігаціями.

Головні ризики

Попри всі плюси, токенізація реальних активів також має свої ризики:

Невизначене регулювання — багато країн ще не визначилися із законодавством щодо токенізації фінансових активів.

Технологічні ризики — можливі хакерські атаки або збої у смарт-контрактах.

Проблеми з прийняттям — традиційні фінансові установи можуть чинити опір впровадженню токенізації, оскільки це зменшує їхній контроль над ринками.

Деякі ризики можуть бути неочевидними (невідомими наразі) і завдати шкоди вже після токенізації.

Хто та як переносить традиційні активи на блокчейн

Токенізацію фондів і облігацій тестують BlackRock, Franklin Templeton, HSBC. Для випуску токенізованих активів активно використовують платформи Polygon, Ethereum, Avalanche. DeFi-платформи (Maple Finance, Centrifuge) вже пропонують кредитування під RWA-токени.

Проте один із останніх анонсів затьмарює попередні кроки та наближає всеосяжну токенізацію. Ondo Finance запустить платформу для торгівлі ETF і токенізованими цінними паперами. Називається вона Ondo Global Markets (Ondo GM). Платформа дозволятиме торгувати цілодобово такими активами, а також брати кредити й отримувати доступ до інших DeFi-інструментів.

«Кожен токен, випущений на платформі Ondo GM, буде забезпечений у співвідношенні 1:1 базовим активом», — йдеться в повідомленні в Ondo. Із релізу також випливає, що токенізовані активи вільно передаватимуться як стейблкоїни за межі США.

Переведення ринків капіталу в мережу обіцяє глобальну доступність, цілодобову ліквідність і безпрецедентні фінансові інновації. Нова мережа має подолати наступні бар'єри:

Несумісність з DeFi. DeFi не створювався, з огляду на державні цінні папери. Переведення публічних цінних паперів у мережу, сумісну з DeFi, створює багато перешкод, зокрема, пов’язаних із корпоративними діями, такими як прямий та зворотній поділ акцій, що може мати різкий вплив на ціну активу.

У TradFi інвестори отримують компенсацію шляхом отримання більшої або меншої кількості акцій (подібно до перебазування в мережі), але цей метод не працює добре для більшості реалізацій DeFi. Дизайн Oracle для тисяч публічних цінних паперів також вимагає нового масштабованого підходу для безпечного та економічного переведення даних у мережу.

Міжланцюгова фрагментація ліквідності. Капітал і користувачі Onchain дедалі частіше перебувають у кількох мережах, що викликає необхідність переказувати RWA між мережами. Однак емісія між ланцюгами фрагментує ліквідність і збільшує складність управління активами для будь-якого емітента активів.

Зі свого боку, це підвищує важливість переміщення та штовхає емітента активів до значних ризиків. Переміщення додає нові точки збою в системі, наприклад, помилкові токени монет у скомпрометованому ланцюжку або злом мосту. Перехресний обмін повідомленнями для випуску, управління та розподілу активів Omnichain потребує інституційного рівня безпеки перемикання — покладатися на одного постачальника перемикання не можна.

Високі (і часто нестабільні) комісії за транзакції. У багатьох блокчейнах із підтвердженням частки комісії за транзакції часто сплачуються за допомогою рідного токена мережі (наприклад, ETH на Ethereum). Оскільки ціна цього токена може бути нестабільною, вартість завершення транзакції іноді може бути досить високою.

Ця проблема ускладнюється тим, що в багатьох ланцюгах цей самий токен також є тим самим, що використовують валідатори для забезпечення безпеки мережі. Оскільки валідатори несуть ризик (нестійкі токени можуть легко втратити цінність), валідатори вимагають компенсації за це. Ця компенсація повинна бути сплачена мережею з грошей, зароблених від комісій за транзакції, які вона стягує, що ще більше збільшує транзакційні витрати.

Неналежна безпека мережі, мостів і протоколів. Динаміка, описана в попередньому пункті, часто робить безпеку мережі дорогою. Покладатися виключно на власний токен для захисту мережі, яка має високу загальну вартість RWA, також ризиковано.

У середньому волатильність RWA є значно нижчою, ніж волатильність криптовалюти, тому під час ведмежих ринків безпека мережі може швидко впасти нижче необхідного порогу. Те саме стосується будь-якого dApp, oracle або мосту, який містить значущі RWA, але захищений власним маркером. Ончейн-ринки капіталу інституційного рівня потребують стабільнішої та надійнішої моделі безпеки.

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Проблеми інституційного регулювання. Щоб реалізувати цей новий світ, необхідно залучити традиційних менеджерів активів. Але багатьом регульованим установам заборонено здійснювати транзакції на публічних блокчейнах, що обмежує приплив капіталу в екосистему ончейну.

Щоб запровадити ринки капіталу інституційного рівня, установам необхідно вирішити свої юридичні та нормативні проблеми.

Історично багато з цих проблем, як-от безпека мережі та інституційні обмеження, вирішувалися за допомогою дозволених блокчейнів, де всі валідатори є відомими об'єктами, а вся система закрита. Однак саме закритий характер цих мереж зводить нанівець те, що ми бачимо, як одну з найпереконливіших обіцянок технології блокчейн: відкриту, глобальну та прозору фінансову систему, до якої можуть без дозволу отримати доступ як розробники, так і інвестори.

Потрібне рішення, яке поєднує в собі найкраще із загальнодоступних і дозволених мереж, одночасно вирішуючи всі вищезазначені проблеми. Ondo Chain був розроблений з нуля, щоб робити саме це.

«Використання технології допоможе перенести фінансові ринки інституційного рівня на блокчейн, зробивши їх доступнішими, прозорішими та ефективнішими», — говорять в Ondo.

Ondo входить до топ-5 найбільших проєктів із сектора RWE із загальним показником заблокованої вартості (TVL) в розмірі понад $650 млн, за даними Defillama на 5 лютого. Загальний обсяг сектора RWE по TVL становить понад $ 8,4 млрд.