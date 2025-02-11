Краще біткоїна та S&P 500: що відбувається з акціями українських компаній на світових ринках

Акції українських компаній почали злет наприкінці минулого тижня і продовжують радувати інвесторів на початку цього. Деякі цінні папери за дохідністю залишили далеко позаду не лише американські компанії, але й криптовалюти. Чому це відбувається та чи варто заходити в таку інвестицію, розбирався «Мінфін».

Українська сенсація

Минулого тижня акції вітчизняних компаній шокували інвесторів та потрапили на шпальта всіх ділових польських медіа — адже на біржі саме цієї країни вони переважно торгуються.

Найстрімкіше зростання українські компанії продемонстрували у четвер, 6 лютого. Тоді за одну торговельну сесію акції аграрних компаній KSG Agro та Milkiland злетіли, відповідно, на 22% та 21%, Agroton — на 17%, а лідером стала компанія Coal Energy, яка лише за день подорожчала на 33%.

Не збавляють українські компанії обертів і цього тижня. У понеділок KSG Agro додала ще майже 19%, Milkiland — майже 20%, а Coal Energy знову продемонстрував неймовірні 27%.

Позитивні показники демонструє й індекс WIG Ukraine, до якого входять українські компанії, що торгуються у Варшаві: з початку року він зріс на 34,8%. Для порівняння: головний індекс польської біржі WIG 20, куди входять найбільші компанії країни, за цей самий період додав 12,5%, а американський S&P 500 — скромні 3,3%. Навіть біткоїн за цей час зріс лише на 3,9%.

Випереджає український індекс іноземних конкурентів і у більш довгостроковій перспективі. Якщо за останній рік S&P 500 зріс на 20,7%, а WIG 20 — на 6,9%, то WIG Ukraine — на приголомшливі 87,2%.

Компанія (індекс) Зміна ціни з кінця лютого 2022 р., % Зміна ціни за рік, % Зміна ціни з початку року, % Astarta 157,4 69,4 20,9 KSG Agro 107 130,6 61,5 Coal Energy 67,3 75,2 130 Агротон 43,5 125,9 65 S&P 500 38,3 20,7 3,3 WIG Ukraine 31,4 87,2 34,8 IMC 31,1 134 44,8 MHP 30,5 60,6 9,6 WIG 20 27,3 6,9 12,5 Kernel Holding -41,9 76,6 35,6

Такі показники можна пояснити поєднанням декількох чинників. Однак деякі з них говорять зовсім не на користь вітчизняних компаній.

Низька порівняльна база

Говорячи про успіхи акцій українських компаній, перше, що варто пам'ятати, — це їх суттєве падіння напередодні повномасштабного російського вторгнення та в перші дні війни. Тому дуже часто вони відіграють лише частину падіння.

Як приклад, розглянемо абсолютного лідера за зростанням із початку повномасштабного вторгнення — Astarta Holding, акції якої зросли з того часу на 157,4%. Це одна з найуспішніших вітчизняних компаній, яка щорічно виробляє до 500 тис. тонн цукру, а також має значну частку ринку сої та молока.

Відповідно до звіту компанії за 9 місяців минулого року, вона демонструє зростання майже у всіх напрямах своєї діяльності, а її чистий прибуток перевищує 75 млн євро (рік тому було 56 млн євро). Однак акції все ще торгуються нижче, ніж восени 2021 року — до того, як інвестори побачили ризики повномасштабного вторгнення.

Очікування на завершення війни

Різке зростання ціни акцій минулого тижня відбулося на тлі декількох заяв щодо можливого завершення гарячої фази війни в Україні. Зокрема, Bloomberg повідомив, що на Мюнхенській конференції з безпеки буде представлено план Трампа щодо завершення бойових дій.

Щоправда, невдовзі представник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог повідомив, що це не відповідає дійсності. Але американська адміністрація дійсно активізувалась у пошуку варіантів завершення війни, стає очевидним: про це свідчить відразу декілька заяв про можливість переговорів. Про готовність заявили Володимир Зеленський та представники російської влади.

В Україні можуть скептичніше ставитися до шансів завершення війни за «два-три тижні», а ось європейські та польські інвестори більше схильні вірити у це.

«Кінець війни не за горами, і це єдина безризикова можливість заробити солідні гроші на Astarta. Раджу купити, закопати і тільки, коли закінчиться війна, дивитись. Не піддавайтеся спокусі продати, тому що другої такої можливості не буде», — написав на польському фінансовому форумі один із місцевих користувачів.

Професіонали також звертають увагу на перспективи завершення війни. «Фінансові ринки часто грають на подіях, які ще не визначені. Особливо це помітно в контексті ситуації в Україні. Якщо там справді настане мир, а за ним підуть інвестиції та реконструкція, це буде дуже хороша новина для всієї Європи», — відзначає головний валютний аналітик Брокерського дому Bank Ochrony Środowiska Марек Рогальський.

Злет польського ринку

Польський фондовий ринок традиційно демонструє не такі високі показники, як ключові майданчики світу. Річ у тім, що, попри позитивну динаміку економіки, місцеві жителі віддають перевагу інвестиціям в нерухомість, а не в акції. Однак цього року ринок отримав позитивний імпульс, і трохи більше ніж за місяць індекс WIG 20 зріс на 12,5% — майже вчетверо випереджаючи динаміку S&P 500.

Причиною стала презентація нової програми економічного розвитку країни. Відповідно до неї, передбачаються інвестиції в науку та дослідження, трансформацію енергії, розвиток сучасних технологій, модернізацію транспортної інфраструктури, зміцнення ринку капіталу та підтримку підприємців.

Також оптимізму місцевим компаніям додає можливе завершення війни в Україні. Як зазначає заступник директора департаменту аналізу XTB Міхал Стайняк, закінчення війни може почати нову хвилю надходження іноземних коштів до Польщі.

Зростання польського ринку забезпечує додатковий імпульс і українським компаніям, які торгуються в країні.

Низька ліквідність

Окрім позитивних чинників, варто враховувати також, що в акцій українських компаній часто низька ліквідність, а також відносно невисока капіталізація. Як відзначає керівник розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер Сергій Гончаренко, така ситуація може призводити до безпідставної волатильності. Варто провести на ринку декілька значних угод, як акції компанії продемонструють суттєві зміни.

Наприклад, капіталізація рекордсмену останніх днів Coal Energy становить лише близько 83 млн злотих, а це трохи більше $20 млн.

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Ризики інвестицій

Серед українських компаній, акції яких стрімко зростали останніми днями, найризикованішими виглядають інвестиції в Coal Energy. Вона спеціалізується на видобутку вугілля, а її потужності зосереджені у Донецькій області.

Деякі активи, які знаходились на непідконтрольній Україні території, компанія продала у 2020 та 2021 рр. Серед двох шахт, які залишились у власності Coal Energy, одна знаходиться в Торецьку, де точаться важкі бої, а росіяни заявляють, що захопили місто декілька днів тому.

Крім цього, у 2022 і 2023 роках компанія в кожному кварталі фіксувала збитки. Знайти ж свіжіші її фінансові показники редакції не вдалося.

На фоні неймовірного злету акцій Coal Energy на польських фінансових форумах деякі учасники звертають увагу на ініціативу президента США Дональда Трампа з видобутку рідкоземельних металів в Україні. Мовляв, компанія може від цього виграти. Однак інші застерігають від таких суджень. «Як ви могли повірити, що підприємство, яке знаходиться на межі банкрутства, має відношення до сировини», — наголошує один із них.

Про ризикованість інвестицій говорить і нещодавня історія компанії. Її акції у вересні 2022 року подорожчали у понад удвічі. Тоді це можна було пояснити успіхами української армії. Однак водночас була змінена юридична адреса компанії, що наводило на думку про викуп акцій зацікавленою стороною. Зрештою цінні папери невдовзі так само стрімко впали в ціні, як і зростали напередодні.

Ще один чинник, який може насторожити потенційних інвесторів — ситуація навколо одного з ключових агрохолдингів країни — Kernel. Це світовий лідер у продажу соняшникової олії, який також має значну частку на ринку зернових та володіє найбільшим земельним банком в Україні.

В 2023 році Kernel заявив про плани провести делістинг, тобто залишити біржу, та запропонував міноритаріям викупити їхню частку акцій. Однак деякі з них вирішили, що ціна несправедлива та відмовились продавати свої папери. Після цього холдинг розмив їхню частку, провівши додаткову емісію цінних паперів.

Зараз рішення компанії оскаржуються в судах. Тому акції Kernel, хоча й зросли з початку року, все ж коштують майже на 42% дешевше, ніж в перші дні повномасштабної війни. На їхню вартість впливають не стільки фінансові показники компанії, як ймовірність перемоги міноритаріїв в суді та їх готовність докупити цінних паперів, сподіваючись на позитивний результат.

В Польщі багатьох обурила спроба Kernel вивести компанію з ринку, не заплативши акціонерам справедливої, на їхню думку, ціни. Це вдарило по репутації й інших українських компаній, а багато інвесторів намагаються триматись від них подалі, навіть попри потенціал зростання.

То чи варто купувати

Акції українських компаній варто розглядати, як високоризиковані активи. Вони дуже чутливо реагують на ситуацію на світових ринках, неодноразово стрімко падали в ціні і зазвичай знаходяться далеко від своїх історичних максимумів. Також низька ліквідність робить їх зручним інструментом для ринкових маніпуляцій.

Водночас оптимізм щодо завершення війни, покращення умов експорту української агропродукції та загальне зростання сільськогосподарського сектору створюють підґрунтя для подальшого зростання.

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За цих умов такі акції можна розглядати, як частину портфелю, але з високим ризиком, та виділяти на них незначну частину заощаджень.