Американський ринок зростає, але тримається лише на двох літерах

Статистика затримується

Американський уряд все ще не працює і це вже другий найдовший період вимушеного «безробіття» в історії. Відповідно, всі ті дані про стан американської економіки, які регулярно оприлюднювалися різними міністерствами та державними агенціями, вже майже три тижні недоступні інвесторам. Не можна сказати, щоб ринки через це сильно засмутилися — як зростали останніми роками, так і продовжують зростати, зосередившись на корпоративних новинах, яких з початком сезону квартальних результатів стає все більше.

Перші важливі звіти

Формально сезон звітності розпочався вже кілька тижнів тому, але «важковаговики», яким під силу рухати ринки вгору та вниз, вийшли на арену лише цього тижня. Тиждень розпочав Apple, але не оголошенням результатів за квартал, а з повідомлення, що 17-а модель iPhone продається набагато краще 16-ої і в США, і Китаї, що допомогло зазеленіти не тільки акціям Apple, але й всьому ринку.

Наступним став Netfliх, який першим з технологічних компаній відкрив сезон квартальних результатів, не дотягнувши ні до прогнозованої виручки, зовсім небагато, ні до прибутку, через списання $619 мільйонів на суперечку з податковими органами Бразилії. Акції подешевшали на 6% і для багатьох це може стати нагодою для покупки, адже в цілому результати третього кварталу в цьому році краще, ніж минулого, та й щодо майбутнього компанії її керівництво випромінює оптимізм.

Посеред тижня звітувала Tesla, перша ластівка з Mag 7, що оприлюднила квартальні результати, які, насправді, не вразили. Виручка виявилася краще очікувань, чистий прибуток гірше, а операційний прибуток, мабуть, найважливіший з бухгалтерських показників, суттєво зменшився у порівнянні з минулим роком. І навіть розповіді Маска про robotaxi та Optimus, які врятують світ, не допомогли — після оголошення результатів ціна впала на 3,5%. Але вже наступного дня всі втрати було компенсовано і день закінчився зростанням акцій. Інколи, навіть стає незрозуміло, для чого Tesla взагалі витрачає час, оголошуючи якісь там результати, могли б просто зосередитися на планах та обіцянках Маска, віра ринку в які безмежна.

Політичний фон

Герой року — золото — цього тижня зазнало відчутних втрат, але більшість експертів пов’язує падіння останніх днів не зі зміною якихось фундаментальних причин, а лише з технічними факторами, з чим важко не погодитися, враховуючи стрімке зростання ціни на золото протягом останніх місяців та тижнів.

Як завжди, не обійшлося без Трампа, адміністрація якого підтвердила зустріч з Президентом Китаю Сі, що, звісно, стало гарним стимулом для ринків і перебило гіркий присмак квартальних результатів. Але ще більше варто подякувати Трампу за санкції проти РФ, які потішили не тільки кожного українця, але й тих інвесторів, хто ставив на зростання цін на нафту.

Як саме смачненьке залишають на закуску, так і цього тижня одна з найважливіших метрик, яка визначає стан справ в економіці, Індекс споживчої інфляції (СРІ) була оголошена в п’ятницю. Не дуже зрозуміло, як це можливо в умовах непрацюючого уряду, але все ж таки дані про інфляцію оголосили. У вересні індекс виріс на 3%, що трохи менше за 3,1%, як очікували економісти, але все ж таки дуже далеко від цільового показника у 2%. І, до речі, це вже п’ятий місяць поспіль, як інфляція продовжує зростати, а поточне значення СРІ перевищує середній показник за останні дванадцять місяців, який наразі складає 2,7%. Тож, як бачимо, наступного тижня перед ФРС постане дуже непроста задача — знижувати чи ні?

Що в підсумку? Ринок зростає, до цього всі звикли, і поки ніщо не здатне зупинити його переможний поступ, який тримається, мені здається, лише на двох літерах — А та І, разом АІ, навколо яких обертаються трильйони доларів, мільярди надій, сподівань, планів і додаткових атмосфер тиску у вже чималу бульбашку фондового ринку.