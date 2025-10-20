Лореаль тепер випускатиме Gucci, а Walmart — продаватиме у ChatGPT

Минулий тиждень основні фондові індекси в США закінчили у плюсі, а S&P 500 показав найкраще зростання за п'ять торгових днів із серпня. Новий тиждень також розпочався із позитиву: ф'ючерси на американські акції зростають, сподіваючись на потепління торговельних відносин між США та Китаєм.

Оптимізм панує і на азіатських ринках. Інвестори позитивно оцінили триваюче зростання економіки Китаю і надії на торговельну угоду зі США. Індекс Hang Seng зріс на 2,6%, Shanghai Composite — на 1%, південнокорейський Kospi — на 1,7%, оновивши максимум. Місцеві інвестори уважно стежать за засіданням керівництва Комуністичної партії, яке стартувало в Пекіні та яке визначить економічні цілі на найближчі п'ять років і кадрові перестановки.

Японський Nikkei 225 підскочив на 3%, оновивши рекорд після того, як місцева Ліберально-демократична партія сформувала нову коаліцію, забезпечивши підтримку Санае Такаїті. Очікується, що вона продовжить політику низьких ставок та активних держвитрат.

А ось ф'ючерси на облігації Франції падають. Це падіння спровокувало несподіване зниження S&P Global Ratings суверенного рейтингу Франції з AA-до A+. Це вже друге зниження трохи більше ніж за місяць — у вересні Fitch також скоротило оцінку, а Moody's готує власне рішення цього тижня. На думку аналітиків, втрата подвійного «A» може призвести до вимушених продажів паперів деякими фондами, які зобов'язуються тримати активи тільки з високими рейтингами.

Тиждень важливих корпоративних новин відкрило повідомлення французької холдингової компанії Kering, що спеціалізується на предметах розкоші, про продаж косметичного підрозділу бізнесу за €4 млрд компанії L'Oreal.

У публікації йдеться, що угода включає продаж лінійки парфуму Creed, а також 50-річних прав на розробку і розповсюдження продукції під марками Gucci, Bottega Veneta та Balenciaga. €4 млрд буде виплачено при закритті угоди, як очікується, у першій половині 2026 року. Kering створив Kering Beauté у 2023 році після придбання виробника парфумів Creed за €3,5 млрд: компанія прагнула диверсифікувати діяльність та знизити залежність від флагманського бренду Gucci.

Угода стане найбільшою в історії L'Oreal, перевершивши придбання австралійського бренду Aesop за $2,5 млрд у 2023 році, зазначає Reuters. Для Kering рішення щодо продажу стане важливим кроком на шляху до скорочення чистого боргу, вважає Reuters. На кінець червня він становив €9,5 млрд, окрім €6 млрд у вигляді довгострокових орендних зобов'язань.

Злети та падіння на американському фондовому ринку

У центрі уваги інвесторів минулого тижня було декілька великих угод. 13 жовтня OpenAI, що створила штучний інтелект ChatGPT, і чипмейкер Broadcom заявили, що спільно розроблять, зроблять і впровадять процесори для штучного інтелекту сумарною потужністю 10 гігават.

За умовами угоди, OpenAI розробить ШІ-прискорювачі та відповідні системи, які будуть вироблені та введені в експлуатацію разом із Broadcom. Йдеться про створення першого власного процесора OpenAI для штучного інтелекту, зазначив Reuters.

Через розробку своїх чипів та систем OpenAI може «впровадити знання, накопичені у розробці ШІ-моделей та відповідних продуктів, безпосередньо в обладнання, що відкриє «нові рівні здатності та інтелектуальності», йдеться у повідомленні компаній.

Аналітик Melius Research Бен Райтзес підрахував, що дохід на кожен гігават може скласти близько $20 млрд протягом усього терміну експлуатації, що дасть потенційне щорічне збільшення виторгу приблизно на $40 млрд на рік. Для порівняння: у 2024 фінансовому році ШІ-напрямок приніс Broadcom $12,2 млрд, нагадує Reuters. Очікується, що надходження від співпраці з OpenAI почнуть відображатися у фінансових результатах між другою половиною 2026 та 2029 роками, зазначив аналітик Melius.

Про співпрацю з OpenAI також повідомив найбільший ритейлер США Walmart. Угода дозволить покупцям здійснювати швидкі покупки безпосередньо у ChatGPT. Покупки через ChatGPT працюватимуть через функцію Instant Checkout, яку OpenAI вперше оголосила наприкінці вересня.

Walmart не розкрив фінансові умови угоди, однак OpenAI повідомляла, що стягуватиме комісію з компаній за транзакції, здійснені через ChatGPT, зазначає CNBC. Відповідно, для OpenAI це стане новим джерелом виторгу, додав телеканал.

Вказані угоди збільшили вартість акцій їхніх учасників. Проте найбільше зростання за минулий тиждень показали папери інших компаній.

Назва компанії Тікер Тижневий результат (%) Bloom Energy Corporation BE 29,5 Bunge Global SA BG 19,65 Oklo Inc. OKLO 18,67 IonQ, Inc IONQ -18,26 Figma, Inc. FIG -18,42 Astera Labs, Inc. ALAB -29,35

Bloom Energy Corporation (BE), що випускає твердооксидні паливні елементи для виробництва електроенергії, стала одним із безумовних бенефіціарів перегонів ШІ. Її акції за 12 місяців зросли на 730%, а з початку 2025 подорожчали на 291%. Паливні елементи Bloom Energy забезпечують локальне енергопостачання, яке можна швидко розгорнути, оскільки воно не залежить від централізованих електромереж.

За даними компанії, вона вже встановила сотні мегават таких систем у рамках угод із American Electric Power, а також із операторами дата-центрів Equinix та Oracle.

Новий поштовх для зростання акцій BE минулого тижня дала новина про угоду з інвесткомпанією Brookfield, написав CNBC. Bloom стане постачальником електроенергії для фабрики штучного інтелекту, якому віддають перевагу та яку планує збудувати глобальний керуючий альтернативними активами Brookfield Asset Management. У розгортання технологій Bloom Energy інвестокомпанія планує інвестувати до $5 млрд.

Як зазначає Motley Fool, акції Bloom Energy почали зростати після того, як наприкінці липня компанія вперше оголосила про співпрацю з технологічним гігантом Oracle. Саме тоді багато інвесторів зрозуміли, що Bloom Energy вже має практичне і розумне рішення для задоволення потреб у електроенергії, пов'язаної з обчислювальними потужностями центрів обробки даних зі штучним інтелектом (ШІ).

«Однак інвесторам варто бути обережнішими з тим, наскільки швидко зростає оцінка Bloom. Нині її ринкова капіталізація становить 28 мільярдів доларів, і на створення цих фабрик штучного інтелекту знадобляться місяці, а то й роки. Акції Bloom, ймовірно, невдовзі візьмуть перепочинок», — робить висновок Motley Fool.

Акції трейдера сільськогосподарських товарів Bunge Global SA (BG) минулої середи показали найкращий результат серед акцій індексу S&P 500, пише WSJ.

Так інвестори відреагували на погрозу Дональда Трампа заборонити експорт із Китаю відпрацьованої олії — ключового інгредієнта для виробництва біопалива. Американський президент звинуватив Китай в «економічно ворожих діях» через відмову купувати американську сою, і заявив, що як заходи у відповідь Вашингтон розглядає припинення торгівлі олією «та іншими елементами».

Якщо загрозу Трампа буде втілено в життя, це прибере з американського ринку головного конкурента Bunge та іншої великої американської агрокомпанії — Archer-Daniels-Midland. Вони володіють заводами у всій країні, що випускають також соєву олію — сировину для виробництва біопалива. Проте їхня продукція до запровадження мит програвала дешевшій відпрацьованій кулінарній олії із Китаю.

Крім того, зростання акцій BG підтримало оновлений прогноз після злиття в липні цього року з компанією з переробки зерна Viterra, що показало менше розмивання прибутку, ніж побоювалися інвестори. За середнім значенням прогнозу, розмивання становить лише близько 4%, попри випуск приблизно 65 мільйонів нових акцій у рамках придбання Viterra.

«Ми очікуємо позитивної реакції на оновлений прогноз Bunge щодо прибутку на акцію на 2025 рік (включаючи Viterra) у розмірі ~ $ 7,30−7,60 (проти ~ $ 7,75 без урахування Viterra), що, ймовірно, виглядає сприятливо, порівнюючи з визнано широким діапазоном очікувань», — повідомляє аналітик Morgan Stanley Стівенс Хейнс.

Акції компанії Oklo (OKLO), що виробляє компактні ядерні реактори, зросли минулого тижня після оголошення угоди з європейським розробником передових ядерних реакторів Newcleo. Ця угода може принести Oklo до $2 млрд інвестицій.

Партнерство, до якого може приєднатися шведська компанія Blykalla, спрямоване на створення декількох проєктів під кураторством США. Співпраця включає можливе спільне розміщення підприємств із виробництва палива та може включати переробку надлишкового плутонію.

Технологія Oklo розроблена для вирішення проблеми ядерних відходів. Навіть після використання відходи ядерного палива зберігають понад 95% свого первісного енергетичного потенціалу. За оцінками, доступ до цих запасів енергії еквівалентний приблизно 1,2 трильйону барелів нафтового еквівалента в США, що майже вп'ятеро перевищує запаси нафти Саудівської Аравії.

Розвиваючи процес переробки ядерного палива, Oklo може перетворювати відпрацьоване паливо на придатне для використання у своїх реакторах.

Конкретні проєкти та суми інвестицій будуть деталізовані у додаткових угодах.

Міністр внутрішніх справ США Даг Бургум, який очолює Національну раду з енергетичного домінування, охарактеризував угоду, як підтримку порядку денного адміністрації з американського енергетичного домінування, що підвищує енергетичну безпеку та створює робочі місця для американців.

Також Oklo може освоїти частину інвестицій JPMorgan. 13 жовтня найбільший банк США повідомив про запуск десятирічної програми, яка передбачає інвестиції $1,5 трлн у критично важливі для «національної економічної безпеки та стійкості» сектори США.

9 жовтня акції OKLO почала висвітлювати канадська Canaccord Genuity, надавши їй рейтинг «купувати» та цільову ціну в $175. Наразі акції торгуються на рівні $163.

За якими подіями стежитимуть інвестори найближчі 5 робочих днів

У центрі уваги залишаться торговельні відносини між США та Китаєм, у яких зараз спостерігаються ознаки ослаблення тарифної напруги.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що розраховує зустрітися з віцепрем'єром Держради КНР Хе Ліфеном цього тижня, щоб спробувати запобігти ескалації мит. Китайські державні джерела новин зазначили, що Хе і Бессент провели «конструктивні переговори» і домовилися про відновлення торговельних переговорів якнайшвидше.

Також інвестори стежитимуть за свіжою економічною статистикою Штатів: індекс споживчих цін (ІСЦ), що відстежує інфляцію у найбільшій економіці світу, буде опубліковано лише за декілька днів до запланованого засідання Федеральної резервної системи з питань грошово-кредитної політики.

У понеділок, 20 жовтня, Національне бюро статистики КНР опублікувало дані щодо ВВП країни за третій квартал. За офіційними даними, зростання другої економіки світу в річному вимірі сповільнилося в липні-вересні до 4,8% з 5,2%, за підсумками другого кварталу, і стало найнижчим із третього кварталу 2024 року. Статистичне відомство попередило, що економіка Китаю стикається зі значними ризиками та зовнішніми перешкодами, при цьому фундамент для відновлення залишається крихким, повідомляє Trading Economics.

У вівторок, 21 жовтня, парламент Японії обере нового прем'єр-міністра. Шанси лідера правлячої Ліберально-демократичної партії Санае Такаїті на те, щоб стати першою жінкою на чолі японського уряду, становлять 98%, пише Nikkei Asia із посиланням на дані платформи Polymarket. Раніше Такаїті виступила за розширення бюджетних видатків та пом'якшення грошово-кредитної політики, що сприяло зростанню акцій та послабленню єни, нагадує видання.