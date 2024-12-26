Американські трежеріс: яку дохідність вони принесуть у 2025 році

Зазвичай, пом'якшення грошово-кредитної політики підвищує ціни облігацій та знижує їхню прибутковість. 18 вересня Федеральний резервний банк США розпочав цикл зниження відсоткової ставки, проте за 3 місяці прибутковості за облігаціями зросли. Про причини цієї аномалії та перспективи ETF-фонду iShares, орієнтованого на 20-річні облігації США (TLT) — розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Що означає TLT

IShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) управляється компанією BlackRock. Це біржовий фонд (Exchange-Traded Fund), який слідує за цінами довгострокових казначейських облігацій США. TLT відстежує індекс цих облігацій із залишковим терміном погашення понад 20 років. Це дає змогу інвесторам отримувати доступ до високоякісних боргових інструментів з мінімальним кредитним ризиком. Цінні папери США вважаються одним з найбезпечніших активів.

Довгострокові облігації зазвичай пропонують вищу прибутковість, ніж короткострокові, але вони більш чутливі до змін процентних ставок. Коли ставки зростають, ціни облігацій падають, і TLT може знижуватися в ціні, але під час зниження ставок — ціни зростають і TLT зазвичай дорожчає.

Ціна TLT залежить виключно від поточної прибутковості цих облігацій. Історично довгострокові облігації мали прибутковість щонайменше на 1% вищу за ставки овернайт (контролює Федеральна резервна система), з більшим спредом прибутковості, типовим для нижчих ставок овернайт. Тому ставка овернайт у 3% може супроводжуватися 4% 20-річними облігаціями, тоді як ставка овернайт у 0% може мати 2% 20-річних облігацій. Інфляція, економічна міць, дефіцит федерального бюджету та багато інших макроекономічних чинників впливають на прибутковість облігацій.

Зростання прибутковості облігацій після зниження ставки

Після вересневого засідання Федеральної резервної системи, на якому ухвалили рішення про зниження процентної ставки, фокус інвесторів змістився на майбутні вибори президента США. У вересні, за попередніми даними, лідирував кандидат від республіканців Дональд Трамп.

Зростання прибутковості 20-річних облігацій. Мінімальне значення в 4% припало на вересневе засідання ФРС США.

Джерело: cnbc

Нині інвесторів турбують дві основні проблеми:

Можливість повторного сплеску інфляції, як з точки зору пропозиції, так і з боку попиту. Пропозиція пов'язана з потенційними тарифами, про які говорив Трамп. Тарифи за визначенням підвищують ціни, що може призвести до інфляції. Другий бік попиту — це зниження податкових ставок, як для найманих працівників, так і для власників бізнесу, що, безумовно, вплине на попит. Обидва ці фактори потенційно можуть підвищити прибутковість. Потенційно вищі ставки за позиками для уряду США. Щоб фінансувати податкові ставки їм доводиться випускати більше боргу. У якийсь момент інвестори в облігації зажадають більшої прибутковості або більшої компенсації за ризик, якщо уряду доведеться випускати дедалі більше боргу. Вони, як і раніше, навряд чи оголосять дефолт, але інвестори можуть захотіти більшої компенсації, оскільки рівень боргу й далі зростатиме.

Прибутковість 20-річних облігацій у 2025 році

Прогноз інфляції та відсоткової ставки в США на 2025 рік залежать від поєднання економічних і політичних чинників. Очікується, що інфляція буде помірною, але може залишитися вищою за цільовий показник ФРС у 2% через тиск на заробітну плату на жорсткому ринку праці, тарифи Трампа і плани зі скорочення податків.

ФРС може зберігати процентні ставки на високому рівні або поступово коригувати їх, щоб збалансувати економічне зростання з контролем інфляції. Ключові фактори, включно зі світовими цінами на енергоносії, фіскальною політикою та тенденціями ринку праці, відіграватимуть ключову роль у формуванні рішень щодо інфляції та ставок.

Тому ціна TLT і прибутковість казначейських облігацій можуть не сильно коливатися 2025 року, якщо тільки не трапитися неприємних несподіванок, як-от сплеск інфляції або уповільнення економіки.

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Очікування інвестиційних банкірів і ФРС

Інвестиційні стратеги очікують, що прибутковість казначейських облігацій трохи знизиться порівняно з поточним рівнем протягом наступного року. Професіонали ринку прогнозують прибутковість 20-річних казначейських облігацій у середньому 4,38% через 12 місяців. Інші відповіді варіювалися від 3,89% до 5,05% серед учасників.

Цей розкид в очікуваннях вказує на певний рівень невизначеності та очікування того, що інфляція може тривати довше, ніж передбачають. Можуть бути побоювання, що ФРС доведеться вжити заходів грошово-кредитної політики для охолодження інфляції на тлі очікувань зростання за адміністрації Трампа.