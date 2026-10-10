Ексміністр пояснив, чим обмеження видатків загрожують громадам

Ексміністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив, що обмеження видатків місцевих бюджетів можуть завадити громадам підготуватися до опалювального сезону. За його словами, незрозуміло, хто вирішує, які платежі проводити, а які — ні. Експосадовець назвав це «ручним режимом» і пояснив, чому вважає такі обмеження проблемою для критичної інфраструктури. Про це Зубко сказав в ефірі Радіо Свобода.

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На думку колишнього чиновника, нинішні рішення можуть бути наслідком браку досвіду. Зубко вважає, що процеси, які роками працювали автоматично, тепер переводять у «ручний режим». Він нагадав, що реформа децентралізації починалася з фінансової самостійності громад, після чого відбувалися їх об'єднання та розподіл власних і делегованих повноважень.

За словами колишнього міністра, прем'єр-міністр в одному зі своїх інтерв'ю говорив про прогнозований фінансовий дефіцит до кінця року обсягом 27 млрд грн. Зубко вважає, що для покриття касових розривів державного бюджету можуть використовувати кошти місцевих бюджетів. Водночас він стверджує, що надходження до них цього року перевищують торішні показники.

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Зубко порівняв нинішні обмеження з постановою № 590, ухваленою на початку повномасштабної війни у 2022 році. За його словами, тоді держава також суттєво обмежила видатки, однак це було загальне обмеження на період воєнного стану, а не вибіркове рішення про те, які платежі проводити, а які затримувати.

«Я не знаю, хто зараз приймає рішення, які платежі пропускаються, а які не пропускаються», — сказав Зубко.

Він припустив, що ситуація може призвести до проблем, якщо рішення фактично ухвалюють без чітких і зрозумілих принципів.

Він також зазначив, що чинні правила передбачають проведення захищених платежів, зокрема зарплат бюджетникам і видатків на освіту та охорону здоров'я. Однак виплата зарплат, наголосив він, не гарантує, що відповідні послуги працюватимуть належним чином. Як приклад, він навів пошкоджені вибухом вікна в школі: зарплати вчителям виплачують, але коштів на заміну вікон громада може не отримати. Подібна проблема, за його словами, виникає в медицині. Попри виплату зарплат медикам, платежі за додаткові медикаменти, необхідні для роботи реанімації під час обстрілів, можуть не проводити.

Окремо Зубко наголосив на важливості підготовки до опалювального сезону. За його словами, громадам потрібно встановлювати когенераційні установки, завершувати ремонт систем опалення, облаштовувати аварійні водозабори та забезпечувати станції водоканалів додатковими генераторами.

На це, зазначив він, спрямовують, зокрема, кошти місцевих бюджетів, тоді як капітальні видатки, за його словами, наразі заблоковані. Зубко підкреслив, що йдеться не про благоустрій, а про критичну інфраструктуру, від якої залежить життєзабезпечення міст.

Нагадаємо

В Україні протягом останнього місяця обмежили фінансування непріоритетних видатків бюджету. За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, насамперед держава забезпечує захищені видатки — зарплати бюджетників, пенсії, виплати військовослужбовцям та витрати на оборону.