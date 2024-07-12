Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet вклали у ШІ $357 млрд: чи вдасться їх повернути

З понеділка по середу S&P 500 та Nasdaq встановили шість рекордів на двох, перевищивши більшість оптимістичних прогнозів та розтрощивши вщент будь-які сподівання ведмедів на корекцію, про яку просто «кричить» більшість фундаментальних показників. Які компанії ставили рекорди, і що непокоїть інвесторів розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Знаменитий «Індикатор Баффета», що порівнює капіталізацію публічних компаній з обсягом ВВП, перевищив показники часів кризи «доткомів» та «Великої рецесії».

Концентрація досягнень ринку в декількох технологічних гігантах, які тягнуть на собі весь ринок протягом досить тривалого часу, теж змушує нервувати. Але прогнози це одне, а реальність — зовсім інше, особливо в такому мінливому та непевному середовищі, як ринок цінних паперів.

До речі, з останніх прогнозів самим помітним стало передбачення від Майка Вілсона, головного стратега Morgan Stanley, щодо можливої корекції у 10% до кінця року, через політичну невизначеність.

Звісно, рано чи пізно корекція настане, але коли саме не знає ніхто, і той же самий Вілсон, який вже майже два роки марно передрікає падіння ринків. Хоча, на мій скромний погляд, знову ж таки з погляду фундаментальних показників, прогнози одного з найвідоміших стратегів Уолл-стріт, повністю виправдані.

Інфляція по центру уваги

На макроекономічному фронті головними подіями тижня стали виступ Голови ФРС Пауелла перед законодавцями США та оголошення даних про інфляцію в червні.

Першим був Пауелл, який запевнив, що «рухаємося у вірному напрямку», але традиційно застеріг, що «потрібно більше даних, аби розпочати процес зниження ставок».

Побажання Пауелла не залишилося без відгуку: нові дані про інфляцію підтвердили, що зусилля центрального банку дають результати. В порівнянні з минулим місяцем споживча інфляція знизилася і у річному вимірі склала 3%, до речі, вперше з 2020-го року.

Гарний результат, краще за очікуваний, і хоча все ж таки вище за цільовий показник — дає надію, що зниження ставки відбудеться вже у вересні. Принаймні, ймовірність такого сценарію сьогодні складає 86.4%.

Tesla відкладає плани

На корпоративному фронті героєм тижня, на мою думку, стала Теsla. І знову ж таки мова не про фундаментальні показники: продажі компанії зменшуються, частка ринку EV теж, прибутковість не вражає, але, зрештою, яке це має значення, якщо компанія до вподоби ринку?

Емоції штовхали ціну на акції Tesla одинадцять торгових сесій підряд, за які вона зросла на 53%, повністю відігравши всі втрати з початку року.

І тільки в четвер, після того, як UBS порекомендував своїм клієнтам продавати акції компанії, ціна почала стрімко знижуватися. На думку аналітиків швейцарського банку, зростання було «занадто великим і занадто швидким», і у випадку, якщо «ентузіазм ринку щодо штучного інтелекту хоч трохи вщухне, це може суттєво вплинути на оцінку акцій компанії».

Новини щодо перспектив Tesla на ниві ШІ не забарилися: в четвер компанія повідомила, що демонстрація robotaxi переноситься з серпня на жовтень. Звісно, невиконані обіцянки — це погано, але хіба це перша невиконана обіцянка від Tesla?

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ШІ непокоїть інвесторів

В цілому, щодо ШІ, то на думку Goldman Sachs інвестори проявляють все більшу стурбованість (яке знайоме кліше!) тим, що американські технологічні мега компанії витрачають занадто багато грошей і зусиль на штучний інтелект.

За оцінками банку, капітальні інвестиції, а також витрати на дослідження в галузі штучного інтелекту такими гігантами, як Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet, в минулому році склали близько $357 мільярдів.

Це чимало, і на думку аналітиків «в підсумку, компанії повинні будуть довести, що ці інвестиції допоможуть отримати прибутки». Якщо цього не станеться, то думаю, що аванси, отримані технологічними компаніями від інвесторів у вигляді стрімкого зростання ціни протягом останнього часу, доведеться повертати. І процес повернення буде відбуватися доволі швидко.

Не хочеться робити банальних порівнянь, але як не згадати, що у 2000−01 роках, менше ніж за два роки Nasdaq втратив 87%. І на закінчення так і крутиться на язику ще одне популярне кліше: «Цього разу все буде інакше!».