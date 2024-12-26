Amazon та NVIDIA: чому Волл-стріт радить продовжувати в них інвестувати

Mizuho Financial Group виділили 2 безумовних лідери наступного року серед американських акцій. Чому аналітики обрали саме їх, та чи залишаться технологічні гіганти на піку, попри невизначеність на фондовому ринку, розповіла інвестиційна експертка Юлія Пронько.

Останні два роки індекс S&P 500 зростав на понад 20% на рік. Прогнози експертів щодо зростання фондового ринку у 2025 році коливаються від падіння на 5% до зростання на 20%. Тому підвищення ринку акцій на 10% може бути найімовірнішим сценарієм.

Джерело: Macrotrends

Банки Morgan Stanley, Goldman Sachs та Wells Fargo підвищують свої цільові прогнози S&P 500 до 6,500−6,700 базисних пунктів до кінця 2025 року. Очікується, що економіка Сполучених Штатів Америки зміцнюватиметься внаслідок зниження відсоткових ставок, скорочення регулятивних витрат і зменшення корпоративних податків, що відповідає заявленій економічній політиці президента Дональда Трампа.

У короткостроковій перспективі для інвесторів існують й певні ризики через високий рівень приватного боргу США та економічну вразливість, що може призвести до спаду. Політика Федеральної резервної системи, яка спрямована на приборкання інфляції, може вплинути на ринок акцій та сповільнити економічне зростання.

Зокрема, від надмірного оптимізму нас застерігає економіст Гаррі Дент. Він говорить про ймовірність падіння фондового ринку і навіть сильнішу фінансову кризу, ніж у 2008−2009 роках. Він вважає, що поточна бульбашка формується протягом близько 14 років, а, зазвичай, більшість з них залишаються непоміченими близько 5−6 років до фактичного падіння ринку. За словами економіста, індекс S&P 500 може впасти на понад 80% із найвищого показника, а NASDAQ — на понад 90%.

Достеменно невідомо, продовжить ринок рости чи впаде. Однак для інвесторів при виборі акцій у 2025 році важливо звертати увагу на їх фундаментальну основу та потенціал зростання.

Аналітики Mizuho Financial Group виділяють потенційних безумовних лідерів зростання у 2025 році — найбільшого онлайн-ритейлера Amazon Inc. (AMZN) та найбільшого виробника напівпровідників NVIDIA Corporation (NVDA).

Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN)

Amazon Inc. спеціалізується на електронній комерції, хмарних обчисленнях та цифрових послугах. У травні 1997 року, коли компанія стала публічною, її акції торгувалися за скоригованою ціною $0,07. Нині вона стала улюбленицею Волл-стріт, а її папери торгуються за ціною $224,92, що означає зростання на 321 214%. Тобто кожна інвестована $1 тис. перетворилася на понад $3,2 млн.

Нещодавно компанія оприлюднила фінансові результати за третій квартал фінансового 2025 року, який завершився 30 вересня 2024 року. Чистий дохід зріс до $158,9 млрд, що на 11% більше, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Операційний прибуток склав $11,2 млрд, що на 40% більше, порівнюючи з попереднім роком. Чистий прибуток — $9,9 млрд, що понад утричі перевищує показник минулого року ($2,9 млрд). Прибуток на акцію перевершив очікування аналітиків і склав $0,94.

Джерело: Finviz

Протягом Чорної п’ятниці та кіберпонеділка продажі Amazon зросли на 6%, порівнюючи з 2023 роком. У грудні 2024 року група акціонерів компанії за підтримки Національного центру досліджень публічної політики (NCPPR) запропонувала компанії інвестувати принаймні 5% своїх активів у біткоїн.

Крім цього, Amazon за останні 24 роки вклала в розвиток ШІ понад $343 млрд: $70 млрд компанія інвестувала протягом 20 років, а решту — $273 млрд — усього за останні 4 роки.

Джерело: Sherwood

Для компанії з великою капіталізацією доволі складно досягти двозначного підвищення доходу у відсотках, але Amazon продовжує демонструвати стабільне зростання. Майбутні показники акцій залежать від зростання Amazon в електронній комерції, Amazon Web Services (AWS) і реклами в умовах високої конкуренції. За останні 10 років дохід компанії зріс на 540% і, за прогнозами аналітиків, наступні 5 років він може підвищитись у 4,5 раза.

Фінансові результати компанії та інвестиції Amazon у галузь ШІ свідчать про значний потенціал зростання компанії в різних сегментах бізнесу. Це відбувається, попри виклики економічного середовища, як-от посилення конкуренції з боку Shein і Temu, зміни у співпраці з постачальниками, а також значні витрати на розширення присутності у нових категоріях і впровадження інноваційних технологій.

Аналітики 24/7 Wall Street’s прогнозують зростання ціни на акції Amazon у середньому до 12% у 2025 році, а Джон Блекледж, аналітик із TD Cowen підвищує цільову ціну до $265, що на 17% вище, на наступні 12 місяців. Вони вважають, що інвестори недооцінюють певні аспекти бізнесу компанії, а це, зі свого боку, може призвести до подальшого зростання вартості акцій наступного року.

Саме тому стрімкий розвиток власних ШІ-технологій, високий попит на хмарні обчислення, зростання продажів в Інтернеті та довга історія на фондовому ринку робить Amazon Inc. привабливою інвестицією у 2025 році.

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)

Американська технологічна компанія NVIDIA Corporation відома своєю експертністю в розробці графічних процесорів GPU і технологій для обчислень, які використовуються для створення відеоігор, ШІ, у наукових дослідженнях та автономних транспортних засобах.

Друга за капіталізацією у світі, понад $3,4 трлн, NVIDIA відома стрімким зростанням: із початку року акції виробника напівпровідників NVDA зросли на 180%, а за останні 5 років компанія показала зростання на 2 153%. Фінансові результати NVIDIA — пряме відображення важливості напівпровідникових мікросхем у цифровій економіці, а також лідерства компанії у сфері мікросхем із підтримкою ШІ.

Джерело: Finviz

На початку серпня 2024 року вартість акцій впала на 17% за день. Цей спад викликали декілька чинників, включно із застереженням Генерального директора Microsoft Сатьї Наделли щодо уповільнення попиту на ШІ, високу конкуренцію на ринку виробництва чипів та антимонопольним розслідуванням у США.

Однак згодом компанія повідомила про збільшення доходу в третьому кварталі, який завершився 27 жовтня 2024 року, — до $35,1 млрд. Це на 17% більше, порівнюючи з попереднім кварталом, і на 94% більше за показники минулого року. Чистий прибуток склав $19,3 млрд, що на 16% більше, порівнюючи з попереднім кварталом, і на 109% більше, порівнюючи з третім кварталом фінансового 2024 року.

Прибуток на акцію склав $0,78, що на 16% більше, порівнюючи з попереднім кварталом, і на 111% більше, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Дохід від дата-центрів — $30,8 млрд, а це на 17% більше за попередній квартал і на 112% більше за торішні показники.

Ці результати суттєво перевищили очікування аналітиків, що свідчить про високий попит на продукти NVIDIA, особливо у сфері ШІ та обчислювальних технологій. Крім цього, компанія має стабільний портфель замовлень на мільярди доларів у 2025 році. Аналітики прогнозують зростання ціни акції на 25% протягом року.

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2025 — рік «обережного оптимізму»

Прийдешній рік може принести інвесторам як багато нових можливостей, так і викликів. У той час, як сектори технологій, фармацевтики та відновлюваної енергетики потенційно обіцяють зростання, інфляція та рекордний борг США вимагають від інвесторів обережності.

Саме тому рік під гаслом «обережний оптимізм» та збалансована інвестиційна стратегія, котра містить розуміння тенденцій ринку і враховує потенційні ризики для захисту своїх портфелів, — оптимальний варіант для інвесторів у 2025 році.