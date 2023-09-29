Акції Apple та Microsoft падають: чи варто їх купувати і коли

В умовах ослаблення ринку донизу йдуть акції найбільших технологічних компаній. На які з них варто звернути увагу і коли буде найкращий момент для інвестицій, обговорили автори американського інвестиційного YouTube-каналу Джош та Ларрі Джонс. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Що відбувається з «великою сімкою»

«Американський ринок перебуває у режимі вільного падіння. Він падав упродовж серпня, падає у вересні і, якщо чесно, ми не знаємо, чи припиниться падіння у жовтні. Проте, традиційно жовтень вважається вбивцею ведмежих ринків, тому можливість зміни тренду є», — зазначив інвестор Джош.

На які акції звернути увагу, щоб отримати можливість провести вигідні угоди напередодні можливого відновлення бичачого тренду? Звичайно ж, на думку відразу приходять компанії «чудової сімки»: Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Nvidia (NVDA) та Tesla (TSLA), а також восьма компанія, яку часто включають до групи технологічних лідерів, — Netflix (NFLX).

«Якщо вам не хочеться інвестувати в ETF, то придивіться до цих акцій. Це компанії, які продовжать генерувати гроші, оскільки, по-перше, знаходяться у відмінному фінансовому стані: мають запас кешу, отримують прибуток. По-друге, ці компанії активно інвестують у штучний інтелект», — радить Ларрі Джонс.

«Чудова сімка» з легкістю обганяє бенчмарк S&P 500 і, що ще важливіше, має цілий перелік конкурентних переваг.

Apple є провідним постачальником смартфонів у США, а за обсягом викупу акцій на суму близько $600 млрд із початку 2013 року їй немає рівних серед інших публічних компаній.

Microsoft чудово поєднує старе з новим. Її операційна система Windows, як і раніше, домінує на настільних комп'ютерах, а Azure стала другим у світі постачальником послуг хмарної інфраструктури.

Інтернет-пошуковик Google, що належить компанії Alphabet, є безумовним монополістом: станом на липень 2023 року його частка у світовому інтернет-пошуку склала 92%.

На долю Amazon припадає близько 40% всіх роздрібних онлайн-продажів у США, а сегмент послуг хмарної інфраструктури Amazon Web Services займає перше місце у світі за часткою ринку.

Nvidia лідирує у гонці штучного інтелекту (ШІ). За прогнозами, частка графічних процесорів компанії, які встановлюються у центрах обробки даних, скоро досягне 90%.

У другому кварталі соцмережами Meta Platforms щомісяця користувалися половина дорослого населення планети.

Tesla — єдиний «чистий» виробник електромобілів, який є безумовним лідером за часткою ринку у Північній Америці.

Коли купувати

Акції багатьох технологічних гігантів зараз перебувають у червоній зоні на фоні розпродажу серед більшості американських акцій. Це означає, що у інвесторів з'явилася можливість придбати папери якісних перевірених часом бізнесів із великою знижкою. Звичайно, навряд чи вам вдасться з точністю вгадати фазу ринку та чітко визначити дно, але ніхто не забороняє звертати увагу на поради досвідчених трейдерів.

Наприклад, автор «Stocks with Josh» планує збільшити свою позицію в Apple, коли вартість паперів «яблучної» корпорації опуститься до $168,80. Нагадаємо, вчорашню торгову сесію компанія завершила падінням на 2,34%, закрившись на позначці $171,96 за штуку. «Так, вартість може опуститися нижче за $168,80. Але на цій позначці знаходиться дно лінії Боллінджера, після досягнення якого, зазвичай, акції Apple демонструють відскок. Я ладен піти на цей ризик. У поточному році Apple майже досягла $200, тому зараз знижка становить близько $30», — пояснює Джош.

Щодо Microsoft, на графіці з'явилася свічка за межами лінії Боллінджера. Це означає, що незабаром має розпочатись розворот тренду, — вважає експерт. Джош прогнозує, що акції зростуть, щонайменше, до $330 (торгову сесію вівторка компанія завершила на позначці $312,14 за штуку).

«Nvidia отримала серйозніший удар, ніж інші гравці групи: акції впали на 18% із максимуму. Найближча лінія підтримки становить $409, і, якщо вона буде пробита, відкриється вікно для подальшого падіння. Наступна підтримка перебуває на рівні $384», — зазначив Джош.

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Alphabet протягом року вдалося встановити новий локальний максимум. Зараз ситуація на графіку акцій Alphabet схожа на картину на графіку Microsoft: вихід за межу лінії Боллінджера, що говорить про можливість зміни тренду в найближчому майбутньому. Найближча лінія підтримки перебуває на рівні $124 (вчорашні торги компанія завершила на позначці $128,56 за штуку).

Перейдемо до Meta: на думку Джоша, акції мають великий потенціал зростання з двох причин. По-перше, з початку року Meta продемонструвала значно сильнішу динаміку, ніж інші компанії з групи «чудової сімки», зі зростанням на колосальні 139%. По-друге, навіть з огляду на таке бурхливе зростання, Meta ще не встановила новий історичний максимум. На думку Джоша, якщо акціям вдасться втриматися на підтримці у $287, варто розраховувати на відновлення зростання. Як хедж, експерт рекомендує трейдерам встановити стоп-лосс на позначці $285-$286.

Хоча Netflix не є частиною «чудової сімки», це сильна технологічна компанія, гідна уваги. Як зазначив Джош, наразі підтримка для Netflix перебуває на позначці $359, після досягнення якої може початися відскок. Експерт рекомендує заходити в акції на цьому рівні, тож варто дочекатися, доки вартість опуститься. Торги вівторка Netflix завершили на рівні $379,25 за штуку.

Підтримка Amazon перебуває на рівні $125, і саме на цьому рівні компанія завершила вчорашні торги. Графік Amazon наразі нагадує картину на графіках Alphabet та Amazon, описану вище, що говорить про високу ймовірність розвороту тренду найближчим часом і відскоку, щонайменше, до $150.

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Ну і, нарешті, поговоримо про Tesla. Як зазначив Джош, графік Tesla зараз нагадує графік Meta: акції виробника електрокарів продемонстрували відскок, порівнюючи з локальним мінімумом на рівні близько $215. Вчорашню торгову сесію Tesla завершила на позначці $244,12. Найближча підтримка Tesla наразі перебуває на рівні $234, де Джош і планує купувати.