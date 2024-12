Акції, долар, золото: прогноз інвестбанків, скільки можна на них заробити

Вони попереджають, однак, що повернення Дональда Трампа до Білого дому підвищує невизначеність, і його дії щодо торгових мит, а також податків можуть визначити напрямок фінансових ринків.

Аналітики здебільшого впевнені у збереженні тенденції до зростання вартості золота та чекають на невелике зниження цін на нафту.

В опитуванні брали участь представники Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Deutsche Bank, Barclays, UBS, Societe Generale, Morgan Stanley, HSBC, JPMorgan Chase & Co. та Citigroup Inc.

Облігації

Експерти очікують, що прибутковості держоблігацій США знижуватимуться в першій половині наступного року на тлі ослаблення інфляції, проте розходяться в прогнозах щодо подальшої динаміки ринку через невизначеність щодо можливих дій Трампа після повернення на пост президента країни в січні.

У середньому вони очікують на зменшення прибутковості 10-річних US Treasuries у 2025 році до 4,1% річних з поточного рівня 4,49%. Найбільш різкого зниження прибутковості цих паперів чекає на Morgan Stanley — до 3,6%, тоді як Deutsche Bank прогнозує її підйом до 4,7%.

Федеральна резервна система, ймовірно, продовжить знижувати базову ставку до середини наступного року, проте надалі буде змушена зупинити цикл пом'якшення політики через посилення інфляції внаслідок торговельної політики Трампа, вважають у Morgan Stanley.

Експерти Deutsche Bank вважають, що ринок робив надто оптимістичні прогнози щодо темпів зниження ставки ФРС. «Нинішні політичні реалії», у тому числі очікувані заходи бюджетного стимулювання, дерегулювання, посилення імміграційного контролю, а також торгові мита вказують на посилення інфляційного тиску, кажуть у Deutsche Bank.

Федрезерв вже дав зрозуміти, що сповільнить темпи пом'якшення грошово-кредитної політики. Американський Ц Б опустив базову ставку на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні, але його сигнали виявилися «яструбиними». Нові медіанні прогнози керівників ФРС припускають, що наступного року ставку буде знижено менше, ніж очікувалося раніше.

Акції

Опитані FT експерти вважають, що американський фондовий індекс S&P 500 поставить нові рекорди у 2025 році, проте більшість із них прогнозують його річне зростання нижче середнього рівня за довгостроковий період в 11%.

Представники 9 з 10 банків очікують, що індекс, який цього року піднявся на 24% (5930,85 пункту на закриття ринку в п'ятницю), зросте приблизно на 10% у 2025 році, до 6500 пунктів. Аналітики Societe Generale прогнозують невелике зниження S&P 500 — до 5800 пунктів.

Deutsche Bank чекає підйому індексу до 7000 пунктів завдяки силі американської економіки, що зберігається, проте попереджає, що ринкова динаміка залежатиме від термінів зміни політики при Трампі.

Експерти Deutsche Bank упевнені, що ралі, викликане величезним інтересом інвесторів до акцій ІІ-компаній, продовжуватиметься. «Оцінки цих компаній виразно дуже високі, проте вони, ймовірно, втримаються або навіть зростуть», — говорить стратег банку з фондових ринків США Банкім Чадха.

Інші банкіри чекають на свідчення того, що впровадження технологій призведе до зростання доходів компаній.

Аналітик Citigroup Дрю Петтіт прогнозує посилення волатильності ринку акцій США у зв'язку з невизначеністю щодо того, як політика Трампа впливатиме на компанії. «Комфортного шляху чекати не варто», — сказав він.

Багато експертів також прогнозують зростання фондового індексу найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 у 2025 році. Серед чинників, які б могли бути позитивними для європейського ринку акцій, вони відзначають прискорення темпів зниження ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ), завершення конфлікту в Україні, а також стабілізацію політичного середовища у Франції та Німеччині.

Прогнози 5 з 10 банків передбачають зростання Stoxx Europe 600 наступного року. Лише UBS очікує на спад на європейському ринку.

«Зростання в Європі зупинилося, — зазначає Геррі Фоулер, який відповідає за стратегію на європейському ринку акцій в UBS. — Дуже мало інвесторів налаштовано оптимістично. 2025 рік обіцяє бути складним для Європи».

Представники 6 із 10 банків прогнозують підвищення британського фондового індексу FTSE 100 наступного року.

Експерти більше половини банків вважають, що політика Трампа призведе до зміцнення долара наступного року. Deutsche Bank очікує зростання курсу долара до паритету у парі з євро.

У понеділок пара євро/долар торгується нижче за позначку $1,04, тоді як ще у вересні курс становив $1,11.

«Трамп не відчуватиме жодних докорів совісті у разі значного підвищення мит, — каже Камакшья Тріверді, голова напряму глобальної валютної політики, процентних ставок і emerging markets у Goldman Sachs. — Ми очікуємо, що комплекс заходів підвищення тарифів та зниження податків надасть значну підтримку долару наступного року».

Експерти BofA очікують, що долар укріпиться на початку 2025 року, проте знизиться до $1,1 за євро до кінця року. Риторика Трампа, ймовірно, трансформується у жорстку політику, проте ринок більше реагує на очікування, аніж на реалізацію політики, зазначає головний валютний аналітик BofA Камал Шарма.

«Ми знаємо, що мита будуть вводитися, але не знаємо, якими вони будуть, — каже він. — М'яч на боці Трампа».

Золото

Представники 7 із 10 інвестбанків, які брали участь в опитуванні FT, очікують подальшого зростання ціни золота наступного року на тлі підвищення попиту з боку світових ЦП, що побоюються посилення інфляції, а також збільшення бюджетних видатків.

Аналітики Goldman Sachs і BofA прогнозують зростання ціни золота до $3000 за унцію в 2025 році, що передбачає 14% зростання в порівнянні з поточним рівнем. У понеділок грудневі ф'ючерси на золото у Нью-Йорку торгуються на рівні $2618 за унцію.

Такі темпи підвищення ціни дорогоцінного металу, однак, будуть нижчими, ніж у поточному році. З початку 2024 року золото подорожчало на 21,2%.

У середньому експерти чекають на підняття вартості золота на 8%, до $2860 за унцію наступного року. Лише у Morgan Stanley вважають, що ціни залишаться на рівні поточного року, обґрунтовуючи такий прогноз ослабленням китайської економіки.

Нафта

Переважна більшість опитаних експертів чекає на зменшення цін на нафту в 2025 році, незважаючи на оголошені країнами ОПЕК+ плани відстрочення нарощування видобутку. У середньому аналітики прогнозують, що Brent до кінця цього року торгуватиметься близько $70 за барель.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 15:15 у понеділок становить $72,66 за барель. У цьому році Brent подешевшала на 1,7%.

За словами Кіма Фустьє, який відповідає за аналіз європейських ринків нафти і газу в HSBC, дії ОПЕК+ навряд чи змінять напрям цін на нафту.

«Видобуток у країнах, що не входять до альянсу, у 2025−2026 роках зростатиме швидше, ніж світовий попит, що не залишає ОПЕК+ простору для маневру», — каже експерт.

Тим часом аналітики Goldman Sachs, які прогнозують Brent на рівні $76 за барель наступного року, зазначають, що запаси нафти у світі помітно знизилися за останні місяці, і поповнення запасів Штатами та Китаєм підтримуватиме ціни у 2025 році.