OpenAI купує стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд

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Що відомо

Угода буде повністю оплачена акціями та стане найбільшою в історії OpenAI. За словами Альтмана та Айва, вона спрямована на випуск нового сімейства продуктів для ери універсального штучного інтелекту (УІІ, комп'ютерна програма з інтелектом на рівні людського).

OpenAI вже володіє 23% IO після укладеної наприкінці минулого року між ними угоди, кажуть джерела NYT. Тепер їй потрібно виплатити близько $5 млрд за частку, що залишилася. Також минулого року в IO інвестував фонд стартапів OpenAI.

Айв та його команда у складі близько 55 інженерів та дослідників перейдуть до OpenAI. Його дизайн-студія LoveFrom відповідатиме за креативну та дизайнерську роботу в компанії та проектуватиме апаратне забезпечення, яке допоможе людям краще взаємодіяти з УІІ. При цьому LoveFrom залишиться незалежною і продовжить працювати над проектами, що не належать до OpenAI.

Альман і Айв відмовилися уточнити NYT, як виглядатимуть і працюватимуть нові пристрої, але сказали, що розраховують представити подробиці наступного року.