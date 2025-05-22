Борги киян за опалення й гарячу воду перевищили 7 мільярдів

Загальний борг киян за спожиті послуги опалення та гарячого водопостачання перевищує 7 млрд грн. Про це повідомив директор структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Він також зазначив, що до громадян, які накопичили значну заборгованість та ігнорують будь-які механізми її погашення, Київтеплоенерго змушене буде застосовувати практику судових позовів.

«Незважаючи на те, що більшість киян регулярно оплачують комунальні послуги, системні боржники продовжують ігнорувати власні фінансові зобов’язання. Це відбувається на фоні дефіциту коштів підприємств теплокомуненерго, що пов’язане із тарифами на тепло, які не змінювались шість років та нижчі на сьогодні на 45−50% за реальну вартість послуг», — зазначив Лопатін.

Він додав, що Ми розглядаємо будь-які варіанти та даємо можливість боржнику сплачувати борг частинами

За його словами, Київтеплоенерго змушене подавати в суд, щоб стягнути заборгованість із тих боржників, які роками ігнорують платіжки. Багато з них — власники елітного житла або кількох квартир, матеріальне становище яких дозволяє сплачувати комунальні послуги.

Найбільші заборгованості

Станом на початок травня у Києві зафіксовано два борги-антирекорди. Так, елітна квартира на пр. Володимира Івасюка, 24 (Оболонська набережна) площею 175 м² накопичила борг понад 310 тис. грн. До боржника застосовані штрафні санкції у розмірі 48 тис. грн. Тож сума до сплати становить майже 360 тис. грн.

Ще одне елітне помешкання 171 м² на Дніпровські набережній, 14-б не платить комуналку та винне підприємству 330 тис. грн. Штрафні санкції склали понад 50 тис. грн. Боржник має сплатити Київтеплоенерго понад 380 тис. грн.

Подібні та інші справи Київтеплоенерго одразу передає до суду. Для примусового виконання рішення суду підприємство звертається до виконавчої служби. Тоді боржник додатково сплачує виконавчий збір — 10% від загальної суми заборгованості.

Загалом, у випадку примусового стягнення переплата складе на 25% більше від суми боргу. Також можливий арешт рахунків та майна.