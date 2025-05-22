ЄЦБ назвав основні ризики для фінансової стабільності єврозони

Європейський центральний банк (ЄЦБ) опублікував травневий огляд фінансової стабільності за 2025 рік, де детально проаналізував ключові загрози для економіки єврозони. Головними ризиками, на думку авторів доповіді, стали геополітична напруга, торговельні війни, криптовалюти та наслідки демографічного старіння.

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Геополітика та торгові конфлікти

За оцінкою ЄЦБ, геополітична невизначеність та торговельні конфлікти стали найбільш вираженими ризиками. Різке введення США підвищених імпортних тарифів у квітні 2025 року викликало серйозні коливання на фінансових ринках та розпродаж ризикованих активів, подібних до яких не було з початку пандемії COVID-19.

Зокрема, євроіндекс EURO STOXX 50 звалився більш ніж на 8% відразу після оголошення тарифів, проте потім відновився після введення 90-денної паузи на тарифи.

ЄЦБ попереджає, що хоча прямі торговельні бар'єри поки що не призвели до повномасштабної торгової війни, «ризик значного погіршення перспектив світового економічного зростання, інфляції та цін на активи зберігається».

Занепокоєння інвесторів грає проти ринку

ЄЦБ наголошує на тривожному тренді: інвестори стали відходити від традиційних активів-притулків — долара та казначейських облігацій США. Згідно з звітом банку, з початку 2025 року спостерігається різке скорочення припливу капіталу до казначейських облігацій США та доларових активів, що свідчить про нетипову поведінку інвесторів. Натомість зріс попит на альтернативні активи, такі як золото та криптовалюти, що призводить до нестандартних рухів на ринках. В результаті волатильність індексу VIX досягла у квітні 2025 року рівня 35 пунктів, що більш ніж на 40% вище за середнє значення за останні п'ять років, хоча потім показник дещо знизився до 22 пунктів.

Ці «нетипові зрушення», на думку ЄЦБ, можуть сигналізувати про «фундаментальну зміну режиму» на світових фінансових ринках, що несе далекосяжні наслідки. Як зазначається у доповіді, інвестори виявляють ознаки самовпевненості, ігноруючи попередження щодо можливості реалізації негативних сценаріїв.

Бюджетні ризики єврозони

Автори огляду вказали на посилення бюджетних ризиків у єврозоні через зростання видатків на оборону та інфраструктуру. Середній держборг регіону залишається високим (близько 85% ВВП), і будь-які шоки можуть спричинити серйозні проблеми із борговою стійкістю. Наприклад, збільшення оборонних витрат до 2,5−3% ВВП може підвищити доходність облігацій на 30−50 базисних пунктів, зазначають експерти ЄЦБ.

Золото як ризикований індикатор

ЄЦБ зазначає, що фінансові ринки все ще залишаються вразливими через високі оцінки активів та концентрацію ризиків у кількох найбільших технологічних компаніях США («Чудова сімка»).

На думку авторів доповіді, рекордні ціни на золото, які досягли піку на початку 2025 року, стали відображенням зростаючої невизначеності та побоювань інвесторів. Попит на фізичне золото різко зріс: кількість контрактів на фізичне постачання на біржі COMEX у січні 2025 року виявилася максимальною з липня 2007 року. При цьому, за опитуваннями, 58% керуючих активами вважають золото найкращим активом у сценарії торгової війни, вказують економісти ЄЦБ.

У єврозоні сукупні номінальні обсяги похідних фінансових інструментів на золото становили 1 трлн євро у березні 2025 року, збільшившись на 58% з листопада 2024 року. Значна частина цих контрактів торгується позабіржовим способом, що підвищує ризики непрозорості та вразливості до різких змін ринкових умов, попереджають у Європейському центробанку. Можливі потрясіння на ринку фізичного золота можуть призвести до зростання маржинальних вимог та виникнення стресу ліквідності, з ризиком поширення фінансових потрясінь на інші ринки та сектори, додають економісти.

Ризики криптовалют

Спеціальна увага доповіді приділена ризикам, пов'язаним з криптовалютами та цифровими активами, і зокрема — біткоїну, який «залишається вкрай волатильним та спекулятивним активом». У 2024 році його капіталізація зросла більш ніж на 120%, проте волатильність біткоїну була вдвічі вищою, ніж у золота, і майже втричі вище, ніж у індексу S&P 500.

За даними опитування ЄЦБ за листопад 2024 року, приблизно 9,7% домогосподарств єврозони мають криптоактиви, що відповідає загальній сумі близько 75 млрд євро (0,23% від загального обсягу фінансових активів домогосподарств). Незважаючи на відносно невеликі поточні вкладення, інтерес до криптоактивів зростає: більше половини власників планують збільшити свої інвестиції. Також зростає взаємозв'язок крипторинку із традиційним фінансовим сектором.

Обсяг прямих і похідних криптоактивів, що перебувають в управлінні європейських банків, зріс з 400 млн євро до 600 млн євро в 2024 році. Крім цього, банки активно надають послуги зберігання криптоактивів, загальний обсяг яких зріс із 400 млн євро у 2023 році до 4,7 млрд євро у 2024 році.

Стейблкоїни, ключовий сегмент крипторинку, також демонструють значне зростання. Їхня капіталізація досягла 231 млрд доларів до травня 2025 року, що збільшує ризики ліквідності та концентрації. Враховуючи зростаючі взаємозв'язки та існуючі прогалини в даних, ЄЦБ наголошує на необхідності посилення глобального регулювання та моніторингу криптоактивів.

Демографічне старіння

Старіння населення єврозони, на думку ЄЦБ, створює серйозні загрози фінансовій стабільності. Воно призводить до зростання держвидатків на пенсії та охорону здоров'я та скорочує податкову базу через зменшення працездатного населення. У довгостроковій перспективі це може створити стабільно високі бюджетні дефіцити і негативно вплинути на економічне зростання.