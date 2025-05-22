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22 травня 2025, 9:16

Ринок акцій у США падає на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій

Американські акції впали в середу, 21 травня, оскільки зростання прибутковості облігацій чинить тиск на ризиковані активи, а також через зниження прогнозів прибутку з боку деяких компаній, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.

Американські акції впали в середу, 21 травня, оскільки зростання прибутковості облігацій чинить тиск на ризиковані активи, а також через зниження прогнозів прибутку з боку деяких компаній, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відбувається на фондовому ринкуСтаном на 18.00 21 травня американські фондові індекси були на наступних рівнях:S&P 500 (ключовий індекс фондового ринку США) — 5918,94 пункту (-0,4%);Dow Jones Industrial Average (індекс блакитних фішок) — 42 330,92 пункту (-0,8%);Nasdaq Composite (широкий індекс однойменної біржі) — 19 149,78 пункту (+0,04%);Nasdaq 100 (індекс технологічного сектору та великого бізнесу) — 21 375,78 пункту (+0,04%).
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається на фондовому ринку

Станом на 18.00 21 травня американські фондові індекси були на наступних рівнях:

  • S&P 500 (ключовий індекс фондового ринку США) — 5918,94 пункту (-0,4%);
  • Dow Jones Industrial Average (індекс блакитних фішок) — 42 330,92 пункту (-0,8%);
  • Nasdaq Composite (широкий індекс однойменної біржі) — 19 149,78 пункту (+0,04%);
  • Nasdaq 100 (індекс технологічного сектору та великого бізнесу) — 21 375,78 пункту (+0,04%).

Прибутковість 30-річних казначейських облігацій США перевищила позначку 5%. Її зростання спонукало те, що республіканці на чолі зі спікером палати представників Майком Джонсоном досягли домовленості про збільшення відрахування на сплачені податки штатів та місцевої влади. Це викликало занепокоєння з приводу дефіциту бюджету і держборгу, що росте, вказує агентство.

Також настрій на ринку акцій погіршився після того, як CNN повідомив про можливу підготовку Ізраїлю до удару по ядерних об'єктах в Ірані: це підвищило ціни на нафту та попит на активи-притулку, зазначає Bloomberg.

Низка великих ретейлерів опублікувала змішані фінансові результати, пише Bloomberg. Один із найбільших у США ретейлерів Target знизив свій прогноз із продажу на тлі скорочення витрат споживачів та негативного впливу імпортних мит, бойкотів та зниження споживчої впевненості.

Водночас мережа магазинів із товарами для ремонту Lowe's за фінансовими результатами перевершила прогнози аналітиків завдяки тому, що витрати домогосподарств збереглися за економічної невизначеності.

Зниження котирувань на ринку акцій у середу — це поєднання фіксації прибутку після зростання протягом останніх п'яти тижнів, а також новин про напруженість між Ізраїлем та Іраном та слабку звітність ретейлерів, вважає головний ринковий стратег JonesTrading Майкл О'Рурк.

В останні тижні зростання американських акцій почало втрачати силу, але деякі аналітики Уолл-стріт вважають, що він продовжиться в другій половині 2025 року, зазначає Bloomberg.

Незважаючи на відновлення, акції США відстають від світових фондових ринків цього року. На думку аналітиків Bloomberg Intelligence, американським корпораціям потрібно збільшувати прибуток.

У 2024 році зростання прибутку компаній у США випереджало динаміку на інших розвинених ринках на 13%, але ця перевага скоротилася до 9% і може зменшитися ще більше через тиск тарифів, вважає аналітик Bloomberg Intelligence Натаніель Вельнхофер. З початку 2025 індекс S&P 500 відстав від світового індексу MSCI за винятком США приблизно на 13 в.п.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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