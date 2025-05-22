США анонсували запуск програми «золотих карток» найближчими днями

Заможні іноземці зможуть найближчими днями зареєструватися для участі в програмі, що дозволяє отримати посвідку на проживання в США за $5 млн, повідомив міністр торгівлі Говард Лютник на заході, організованому виданням Axios.

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Що відомо

Протягом тижня запрацює сайт Trumpcard.gov, де можна подати заявку на покупку золотої картки, заявив Лютник. На думку міністра, придбати її може будь-хто, хто не має американського громадянства, але «є фінансові можливості».

Таким людям не завадить «план Б» на випадок, якщо «буде щось погане», вважає голова Мінторгу: «Ви прибудете в аеропорт в Америці, і співробітник імміграційної служби скаже вам: «Ласкаво просимо додому».

Передісторія

Президент Дональд Трамп анонсував продаж «золотих карток» наприкінці лютого. Вони мають замінити урядову програму з видачі імміграційних віз EB-5, для отримання яких потрібні інвестиції в розмірі $1,8 млн.

За словами Лютника, «золоті картки» можуть допомогти сплатити федеральний борг США, який становить понад $36 трлн. «Якщо заплатять 200 тис. людей, це буде трильйон доларів. Це окупить все», — сказав він.

Трамп розраховує, що продано буде більше мільйона карток. Відповідаючи на запитання, чи зможуть їх придбати російські бізнесмени, республіканець заявив: «Так, можливо. Я знаю кілька російських олігархів, які дуже милі люди».