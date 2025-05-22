Співзасновник Google Брін подарував акції Alphabet на суму $700 млн.

Співзасновник Google Сергій Брін подарував невідомій особі акції Alphabet (материнська компанія Google) на суму близько $700 млн, повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт компанії.

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Що відомо

У документі не розкривається, хто став одержувачем 4,1 млн акцій класів A та C. Агентство передбачає, що їх могли передати на благодійність або направити до трастових фондів.

У середу, 21 травня, акції Alphabet зросли на 5,6%, це сталося на тлі того, як Google представила нові розробки у сфері штучного інтелекту.

Компанія запустила режим AI Mode, вбудований у пошукову систему, та Veo 3 — генератор відео на базі ІІ, який може створювати звукові ефекти, фонові шуми та діалоги.

Брін раніше неодноразово робив пожертвування на дослідження хвороби Паркінсона. Підприємець започаткував некомерційну організацію Catalyst4, яка займається питаннями охорони здоров'я та зміни клімату, фінансував різні проекти. 2023 року він дарував акції на суму $600 млн, у травні та листопаді 2024 року — ще на $100 млн.

Брін разом з іншим засновником Google Ларрі Пейджем залишили керівні посади в Alphabet у 2019 році.

За підрахунками Bloomberg за кілька років Брін продав акції компанії на загальну суму $11 млрд. Його статки агентство оцінює у $144 млрд, а Forbes — у $134 млрд.