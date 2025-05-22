Заяви Трампа, атаки рф та мита ЄС: гривню затиснуло між вогнем та кризою! Що буде з курсом долара? (відео)

У цьому відео розбираємо ключові події, що вплинуть на валютний ринок України з 22 по 28 травня.

Дональд Трамп закликає до негайного припинення війни, але рф не йде назустріч. Це підвищує геополітичну напругу та створює тиск на долар і євро. Паралельно агентство Moody’s знижує кредитний рейтинг США вперше з 1917 року, що також б'є по позиціях американської валюти.

Обговорюємо можливі мита ЄС на український експорт і їхній вплив на гривню.

Розглядаємо, як День Поминання в США 26 травня змінить графік розрахунків на міжбанку, та чому найбільша активність очікується 27−28 травня.

Чи зможе НБУ втримати ситуацію? І що далі з курсом?