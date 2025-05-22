В Україні на 1 квітня 2025 року працювало 60 банків, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 228 млрд гривень. З початку року сума зросла на 11,5 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна.
22 травня 2025, 11:36
Де українці зберігають свої заощадження
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За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних Приватбанку — 444,1 млрд гривень та Ощадбанку — 210,2 млрд гривень
На третьому приватний Універсал Банк — 84,5 млрд гривень.
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Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 71,8 млрд гривень, приватний ПУМБ — 56,2 млрд гривень, банк іноземної банківської групи УкрСиббанк — 48,9 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
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