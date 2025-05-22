Впродовж першого кварталу 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тис. легкових електромобілів (BEV). Це майже на третину більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
22 травня 2025, 10:16
Електромобільний бум: імпорт в Україну різко зріс у 2025 році
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Ринок електромобілів
Загальна митна вартість цих авто склала$355,5 млн.
З цієї кількості новими були 4,4 тис. авто. (+12%), а 15,7 тис. — вживані (+39%). Левову частку нових електромобілів (93%) було завезено з Китаю.
Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (38%).
Джерело: Мінфін
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