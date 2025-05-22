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22 травня 2025, 9:59

У Туреччині зростають побоювання «жорсткої посадки» на тлі масштабних збитків компаній

Половина турецьких компаній, які розкривають звітність, повідомили про чисті збитки у першому кварталі, пише агентство Bloomberg з посиланням на підрахунки місцевого брокера Bizim Menkul.

Половина турецьких компаній, які розкривають звітність, повідомили про чисті збитки у першому кварталі, пише агентство Bloomberg з посиланням на підрахунки місцевого брокера Bizim Menkul.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіЗа рік їхня кількість тільки збільшилася.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За рік їхня кількість тільки збільшилася. З 569 компаній 269 було збитковим — рік тому таких було 206.

«Турецькі компанії, які колись підтримували повернення центрального банку до ортодоксальної грошово-кредитної політики, тепер повідомляють про широкомасштабні збитки, оскільки вартість запозичень наближається до 50%, а побоювання жорсткої посадки зростають», — зазначає Bloomberg.

Водночас у громадських товариств, що входять до біржового індексу Туреччини BIST 100, значно скоротилася маржа — ставлення прибутку до виручки. До кінця березня 2025 року вона досягла 4,1%, що приблизно вчетверо менше, ніж за підсумками першого кварталу 2024 року (16,6%), випливає із даних Bloomberg.

Показник досягнув мінімумів з часу пандемії коронавірусу, з кінця 2020 року, коли маржа становила 2,9%.

Раніше економісти Bank of America попередили про можливу «жорстку посадку» турецької економіки, пише видання, тобто рецесії, викликаної боротьбою Центробанку зі зростанням інфляції.

Індекс ділової активності (PMI) у виробництві залишається нижчим від нейтральної позначки 50 протягом 13 місяців поспіль, а економічна впевненість впала до найнижчого рівня з вересня. Хоча не всі індикатори вказують на ризики спаду, зазначається видання. Так рівень безробіття залишається на історичних мінімумах.

Крім внутрішньополітичної нестабільності і волатильності, що зберігається на фінансовому ринку, регулятор зіткнувся і з зовнішньоекономічними ризиками — митами нового президента США Дональда Трампа. Ставка овернайт-кредитування при цьому зросла з 46 до 49%, що, як зазначає Bloomberg, фактично повернуло відсоткові ставки на рівень річної давності.

За попередніми прогнозами Центробанку інфляція має сповільнитися до 24% до кінця року. Проте її поточна траєкторія не обнадіює експертів. У квітні річна інфляція знизилася трохи, з 38,1% лише до 37,9%.

За оцінками економіста Bloomberg Economics Сельви Бахар Базікі, на завтрашньому засіданні турецький ЦБ підвищить прогноз щодо річної інфляції у грудні до 25−27%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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