8 акцій компаній Глобального Півдня, які можуть принести хороші заробітки вже зараз

Воррен Баффет колись казав: «сучасний інвестор не отримує прибутку від вчорашнього зростання». Інакше кажучи, найкраща стратегія завжди полягає у впровадженні інноваційних інвестиційних рішень, орієнтованих на майбутнє. Розглядаючи перспективні ринки зі швидким розвитком, такі як Індія, Саудівська Аравія та Мексика, ми можемо з упевненістю зробити висновок, що зараз перебуваємо на початковій стадії значного зростання в цих регіонах. Як можна скористатися новими тенденціями та які сектори є найперспективнішими, розповіла інвестиційна експертка Дарина Совенко.

Індія

Випереджаючи будь-яку з нинішніх суперекономік, Індія стала лідером серед найшвидше зростаючих основних економік світу. Очікується, що вона стане третьою за величиною економікою до 2032 року — що менше, ніж за десятиліття! Потенціал перевершити Китай та США є цілком реальним за умови постійних зусиль та стратегічного бачення.

Джерело: DFAT, 2024

Розвиток цифрових технологій і фінансових ринків у Індії, підтриманий інтеграцією у глобальні облігаційні індекси, роблять країну привабливим інвестиційним напрямком. Прем'єр-міністр Моді впроваджує цифрове управління, яке полегшує життя громадян, у тому числі у віддалених районах. Сьогодні індійське населення може придбати будь-які товари через QR-коди за допомогою своїх телефонів.

Тришарова система — універсальні ідентифікаційні картки, платіжна інфраструктура для миттєвих переказів та система доступу до особистих документів — полегшує повсякденне життя і знижує рівень бюрократії та корупції. Цифрова інклюзія робить процеси у країні все простішими, що сприяє економічному зростанню.

Джерело: Statista, 2024

Крім того, зрілість ринків капіталу сприяє майбутнім інвестиційним можливостям та забезпечує сталий та диверсифікований економічний розвиток. Розбудова економічного коридору Індія-Близький Схід-Європа (IMEC) доповнює зусилля Індії щодо розширення міжнародної торгівлі, відкриваючи нові бізнес-канали. Країна також отримує переваги від молодого, зростаючого населення та геополітичної ситуації, яка сприяє її розвитку, як виробничої бази.

Про перспективні компанії в Індії

Джерело: Investing.com, 2024, ціна за акцію вказана в індійських рупіях

ITC Ltd., що торгується за ціною ₹465,9 за акцію, має ринкову капіталізацію ₹5,78 трильйонів. У Q2 2024 ITC повідомила про зростання виторгу на 12%, порівнюючи з попереднім роком, завдяки активному сектору широкого вжитку (FMCG) та агробізнесу. Різноманітні інтереси компанії, що включають FMCG, готелі та агробізнес, роблять її привабливою для інвестицій. У червні 2024 року акціонери підтримали розділення готельного бізнесу ITC, яке функціонуватиме, як окремий підрозділ. Зрештою, це розділення розкриває потенціал і дозволяє готельному підрозділу працювати самостійно, сприяючи зростанню та інноваціям. У результаті ці різноманітні інтереси ITC сприяють зменшенню ризиків для інвесторів і забезпечують більшу стабільність вартості її активів.

Джерело: Investing.com, 2024, ціна за акцію вказана в доларах США

Infosys, одна з найпопулярніших індійських компаній за межами країни, торгується за ціною близько ₹1,726 за акцію, маючи ринкову капіталізацію ₹7,08 трильйона. Цей технологічний гігант повідомив про зростання виторгу на 15% у Q2 2024, порівнюючи з відповідним періодом минулого року, що значною мірою було прискорене розширенням цифрових послуг та підписанням важливих контрактів, включаючи багаторічну угоду з провідним європейським автовиробником. Компанія також оголосила про фінальний дивіденд у розмірі ₹28 за одну акцію, що є вагомим показником її фінансового здоров'я. Тому цілком зрозуміло, чому Infosys є флагманом індійського технологічного сектору — її стабільні прибутки та розширення цифрового портфоліо роблять компанію вартою уваги.

Джерело: Investing.com, 2024, ціна за акцію вказана в індійських рупіях

SBI Life Insurance, відома своєю потужною підтримкою Державного банку Індії, є визначним учасником індійського страхового ринку. Вони обслуговують широку базу клієнтів через понад 1 000 відділень. У першому кварталі 2024 року компанія спостерігала значне зростання індивідуальних страхових внесків, зафіксувавши 26% збільшення. Нещодавно SBI Life представила два нових термінових плани страхування: «Saral Swadhan Supreme» та «Smart Swadhan Supreme». Ці плани виплачують одноразову суму у разі смерті страхувальника під час терміну дії поліса, і повертають усі сплачені премії, якщо страхувальник залишається живим після закінчення терміну.

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія має ключове географічне положення, що робить її центральним вузлом глобальної торгівлі на перехресті Європи, Азії та Африки. Їхня стратегія «Vision 2030», започаткована у 2016 році, має на меті трансформувати економічний ландшафт королівства та зменшити традиційну залежність країни від нафти до кінця десятиліття. Диверсифікація у нові сектори, розвиток інфраструктури, охорони здоров'я та освіти є найважливішими засадами цієї стратегії.

Джерело: IMF, 2023

З моменту оголошення «Vision 2030», країна почала рішуче та сміливо здійснювати свою економічну трансформацію. Як результат, нещодавно МВФ спрогнозував, що Саудівська Аравія стане другою за темпами зростання економікою 2025 року, поступаючись лише Індії. Прогноз зростання було підвищено з 5,50% до 6%, що свідчить про сильні економічні перспективи.

Інвестиції приватного сектора значно зросли, підтримуючи зусилля Королівства щодо диверсифікації. Наразі несировинний сектор складає 50% ВВП, що становить 1,7 трильйона саудівських ріялів (453 мільярди доларів США) за постійними цінами. «Vision 2030» приносить свої плоди, сприяючи розвитку диверсифікованішої та стійкої економіки в Саудівській Аравії.

Про перспективні компанії в Саудівській Аравії

Джерело: Investing.com, 2024, ціна за акцію вказана в саудівських ріалах

Saudi Aramco, гігант енергетичного світу з ринковою капіталізацією $1 817 трильйона, заявила про чистий прибуток у розмірі $30 мільярдів за другий квартал 2024 року. Це вражаюче відновлення прибутковості сталося на тлі зростання цін на нафту та збільшення обсягів виробництва. Нещодавно Aramco привернула увагу, придбавши 50% акцій компанії Blue Hydrogen Industrial Gases Co., — що є стратегічним кроком для розвитку водневої економіки в Саудівській Аравії. Крім того, компанія успішно залучила понад $31 мільярд у замовленнях на продаж своїх облігацій у розмірі $6 мільярдів.

Джерело: Investing.com, 2024, ціна за акцію вказана в саудівських ріалах

Acwa Power Company може стати ключовою метою для тих, хто дивиться у майбутнє енергетики. Рівно рік тому компанія забезпечила $533 мільйони для проєкту Tashkent Riverside в Узбекистані, який включає в себе 200-мегаватну сонячну електростанцію та 500-мегаватну енергосховищну батарею — найбільший проєкт у Центральній Азії. Наприкінці 2024 року ACWA Power підписала угоду на закупівлю електроенергії на $3,9 мільярда для нових електростанцій у Медині та Касимі, а також виділила $2,2 мільярда на сонячні проєкти Al-Shuaibah.





Джерело: Investing.com, 2024, ціна за акцію вказана в саудівських ріалах

Al Rajhi Bank, із ринковою капіталізацією $88,69 мільярда, є найбільшим ісламським банком у світі. Перший квартал 2024 року позначився найвищим квартальним прибутком з моменту його заснування. Зараз ціна на його акцію коливається навколо рівня $80, і очікується, що прибуток та доходи зростатимуть на 11,2% та 11% на рік відповідно. Банк пропонує дивідендну прибутковість в розмірі 2,97%, що свідчить про його сильну присутність на ринку та стабільну продуктивність. Ще однією важливою подією є запуск першого «зеленого сукука» (це вид ісламських облігацій для екологічних проєктів), який залучив $1 мільярд із високим попитом як від місцевих, так і від міжнародних інвесторів. Цей випуск є частиною стратегії банку щодо покращення ліквідності та підтримки сталих і соціальних проєктів, узгоджених із «Vision 2030».

Мексика

Мексика, яка вважається другою за обсягами економікою в Латинській Америці, має ВВП у розмірі $1,26 трильйона, що робить її 13-тою за обсягом країною світу. За паритетом купівельної спроможності Мексика посідає 11-те місце у світі та є 12-м найбільшим експортером світу (Світовий банк, 2024). Крім того, стабільність Мексики підтверджується тим, що песо залишається однією з небагатьох валют у світі, яка втримує свою вартість, порівнюючи з доларом США протягом останнього року.

Прогнозується, що у 2024 році Мексика досягне швидшого темпу зростання, ніж її середня за 30 років (Santander, 2024). Це відбудеться, попри виклики, які створюють високі відсоткові ставки, впливаючи на інвестиції та споживання в межах країни, а також сповільнення зростання в США, його головному торговому партнері. Така стійкість є сильним доказом базової міцності економічної структури Мексики.

Джерело: McKinsey, 2023

Розгалужена мережа угод про вільну торгівлю (FTAs) Мексики надає їй значну перевагу в інвестиційній привабливості. Країна бере участь у 12 угодах про вільну торгівлю, що охоплюють комерційні відносини зі 45 країнами світу. Ці угоди дозволяють інвесторам безмитно експортувати товари до більшості основних світових ринків, серед найважливіших із яких Мексикансько-Європейська Угода про вільну торгівлю, Угода між США, Мексикою та Канадою (USMCA) та Партнерство Транс-Тихоокеанського регіону (TPP). На кінець 2023 року Мексика посіла дев'яте місце серед найбільших отримувачів прямих іноземних інвестицій (FDI) у світі, отримавши інвестиції на суму $36 мільярдів — приблизно на 2% більше, ніж попереднього року. Цілком зрозуміло, що підхід Мексики до використання своїх FTAs надає конкурентну перевагу, яка продовжує приваблювати глобальних інвесторів.

Про перспективні компанії в Мексиці

Джерело: Investing.com, 2024, ціна за акцію вказана в мексиканських песо

Провідний гігант роздрібної торгівлі та виробництва напоїв Fomento Economico Mexicano UB (FEMSA) представляє різноманітний портфель, що включає мережу магазинів OXXO, яка активно розширюється. У Q2 2024 року FEMSA повідомила про зростання виторгу на 9%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, чому сприяли сильні показники в сегменті роздрібної торгівлі. Після прискореної програми викупу акцій, FEMSA запустила нову тендерну пропозицію для викупу цінних паперів на суму до 600 мільйонів доларів у червні 2024 року. Компанія планує завершити цей останній викуп до кінця четвертого кварталу 2024 року.

Джерело: Investing.com, 2024, ціна за акцію вказана в мексиканських песо

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Grupo Financiero Banorte є другою за величиною фінансовою установою Мексики, переважно завдяки своєму значному кредитному портфелю. У Q2 2024 року мексиканська група повідомила про зростання виторгу на 13%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, чому сприяли її значний кредитний портфель та ініціативи в сфері зеленого фінансування. White & Case SC консультувала Banorte щодо її першого публічного розміщення зелених та соціальних облігацій на загальну суму 13 мільярдів мексиканських песо (приблизно 763 мільйони доларів США).

Перший транш, Banorte 24X, становив 4,1 мільярда песо (243,7 мільйона доларів США) з плаваючою відсотковою ставкою, термін погашення — лютий 2028 року. Другий транш, Banorte 24−2X, склав 3,6 мільярда песо (212,7 мільйона доларів США) з фіксованою ставкою 9,74%, термін погашення — лютий 2031 року. Останній транш, Banorte 24UX, становив 5,2 мільярда песо (306,6 мільйона доларів США) із фіксованою ставкою 4,90%, термін погашення — лютий 2034 року. Зрештою, всі залучені кошти будуть використані для фінансування та рефінансування зелених, соціальних та сталих проєктів, відповідно до «Sustainable Financing Framework» Banorte. Крок за кроком компанія перетворює екологічну відповідальність на фінансове зростання.