6 помилок інвестора, які знижують дохідність портфеля: як їх уникнути

Найголовніший ворог нашого успіху як інвесторів — ми самі. Головний редактор Real Investment Report Ленс Робертс проаналізував для Investing найпідступніші поведінкові риси, які заважають нам досягти наших довгострокових інвестиційних цілей. «Мінфін» вибрав головне.

Джордж Дворскі якось написав: «Людський мозок здатний виконувати 10 в 16 степені процесів в секунду, що робить його набагато потужнішим за будь-який існуючий комп'ютер. Але це не означає, що наш мозок не має серйозних обмежень.

Звичайний калькулятор може виконувати математичні обчислення в тисячі разів краще за нас. До того ж ми схильні до когнітивних викривлень, цих дратівливих збоїв у нашому мисленні, які змушують нас приймати сумнівні рішення і робити хибні висновки".

Підтверджувальне упередження

Підтверджувальне упередження — мабуть, одна з найпідступніших поведінкових характеристик. Це термін із когнітивної психології, який описує, як люди віддають перевагу тій інформації, яка підтверджує їхні переконання, що існували раніше.

Оскільки інвестори шукають інформацію, що підтверджує їх думки, та ігнорують факти або дані, які їх спростовують, вони можуть спотворювати цінність своїх рішень на основі своїх когнітивних упереджень. Цей психологічний феномен виникає, коли інвестори відфільтровують потенційно корисні факти та думки, що суперечать їх упередженим уявленням.

Інакше кажучи, інвестори схильні шукати інформацію, що підтверджує їх переконання. Якщо вони вірять, що фондовий ринок зростатиме, вони схильні читати лише ті новини та думки, які підтверджують такий же погляд.

Це підтверджувальне упередження є основним механізмом психологічних циклів інвестування у людей. Як показано нижче, у ЗМІ завжди є заголовки, які підтверджують думку інвестора, незалежно «бичача» вона, чи «ведмежа».

Як інвестори, ми хочемо підтвердження, що наша нинішня думка є правильною. Ось чому ми схильні приєднуватися до груп у соцмережах, де люди думають так само, як і ми, і підтверджують наші думки. Оскільки нам не подобається бути неправими, ми підсвідомо уникаємо суперечливих джерел інформації.

Для інвесторів дуже важливо зважувати різні думки та аналізувати дані. Бути правим та заробляти гроші не є чимсь взаємовиключним.

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Помилка гравця

Помилка гравця — ще одна з найпоширеніших рис поведінки. Оскільки багатьма людьми керують емоції, вони схильні надавати величезне значення минулим подіям, вірячи, що майбутні результати будуть такими самими.

Але минулі результати не гарантують результатів у майбутньому. Попри те, що це написано на всіх паперах Волл-Стріт, у всьому фінансовому всесвіті, люди постійно ігнорують це попередження і зосереджуються на минулих доходах, очікуючи на аналогічні результати у майбутньому.

Помилка гравця — це критична проблема, яка впливає на довгостроковий прибуток інвестора. Гонитва за продуктивністю має високу ймовірність невдачі, змушуючи інвесторів кидатися від однієї стратегії до іншої. Це доводить таблиця дохідності, наведена нижче.

Для наочності я виділив річну дохідність як ринків країн, що розвиваються, так і ринків великих капіталів. Важливо зазначити, що все, що знаходиться на вершині списку в одні роки, зазвичай падає донизу наступними роками.

Така гонитва за продуктивністю суттєво знижує довгострокову дохідність інвестицій.

Відкидання ймовірності

Коли йдеться про взяття на себе ризику, є два способи оцінити потенційний результат. Є «можливості» та «ймовірності».

Люди схильні покладатися на везіння, на щось схоже на гру в лотерею. Статистичні можливості виграти в лотерею є мізерними. Ви, радше, помрете на шляху до купівлі квитка, ніж виграєте його. Проте можливість бути надзвичайно багатим робить лотерею — чи податок на бідняків — такою успішною.

Як інвестори, ми нехтуємо ймовірностями будь-якої конкретної дії. Такою є, зокрема, статистична міра «ризику», що ми використовуємо до будь-якої конкретної інвестиції. Наша поведінкова риса — гнатися за акціями, які вже показали найбільше зростання в ціні, оскільки «можливо» вони можуть зрости ще більше. Однак «ймовірність» полягає в тому, що ціна відображає лише ентузіазм інвесторів, і більша частина зростання вже відбулася.

Відкидання ймовірності — ще один чинник, чому інвестори щоразу «купують дорого і продають дешево».

Стадний інстинкт

Хоча ми часто не усвідомлюємо цю поведінкову рису, але люди схильні до того, щоб йти за натовпом. Багато в чому така поведінка пов'язана з тим, що ми шукаємо підтвердження наших рішень і ми потребуємо прийняття. Ідея в тому, що якщо «всі інші» щось роблять, я теж повинен це зробити, якщо хочу бути прийнятим.

У житті відповідність нормі соціально прийнятна і багато в чому очікувана. Проте «стадна» поведінка призводить до ексцесів у періоди зростання та падіння фінансових ринків.

Говард Макс із цього приводу говорив, що чинити опір — і тим самим досягати успіху всупереч — складно. Декілька факторів ускладнюють це завдання, включаючи природні «стадні» тенденції та проблеми від того, що ваші дії не відповідають загальноприйнятим. Ось чому так важливо пам'ятати, що «бути занадто попереду свого часу не відрізняється від помилки».

З огляду на невизначений характер майбутнього і, отже, складність упевненості в тому, що ваша позиція правильна — особливо коли ціна йде проти вас — складно залишатися впевненим у своїй правоті.

Інвестори отримують найбільший прибуток у довгостроковій перспективі, йдучи проти «стада». На жаль, більшість людей мають труднощі із визначенням моменту, коли потрібно зробити ставку проти масової паніки.

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Ефект якорування або прив'язки

Ця риса, відома також як «пастка відносності», — це тенденція порівнювати нашу поточну ситуацію в рамках нашого обмеженого досвіду. Наприклад, я готовий посперечатися, що ви можете сказати мені точно, скільки ви заплатили за свій перший будинок і за скільки його продали. Однак ви можете точно сказати мені, скільки ви заплатили за свій перший брусочок мила, гамбургер чи пару туфель? Мабуть, ні.

Причина в тому, що купівля будинку була великою життєвою подією. Тому ми надаємо цій події особливого значення і добре її пам'ятаємо. Якщо ми купили будинок дешевше і через якийсь час продали його дорожче, ми запам'ятовуємо це, як позитивну подію, і вважаємо, що наступна купівля/продаж будинку призведе до схожого результату. Ми подумки «прив'язані» до цієї події та ґрунтуємо наші майбутні рішення на дуже обмежених даних.

Коли справа доходить до інвестування, ми робимо приблизно те саме. Якщо ми купуємо акції, ціна яких зростає, ми запам'ятовуємо цю подію. Ми «прив'язуємося» саме до цих акцій, а не до тих, що дешевшали. Люди схильні уникати акцій, які втратили у вартості, навіть якщо вони були куплені та продані у неправильний час через помилку інвестора.

Зрештою, це не наша вина, що інвестиція втрачає в ціні, це була просто погана акція. Правильно?

Вибір меншого із лих

У мого консультанта з харчування був чудовий вислів про дієту: «робити кращий поганий вибір».

Усім нам іноді доводиться робити неправильний вибір. Мета полягає в тому, щоб спробувати зробити такий неправильний вибір, який не вплине на наш план. Коли справа доходить до дієти, якщо ви їсте бургер, замовляйте його без сиру та майонезу.

Якщо ви робите спекулятивні ставки у своєму портфелі, робіть це у менших обсягах. Або, якщо ви схиляєтеся до «панічного продажу» всього, почніть із продажу частини, але не всіх ваших активів.

Важливо зосередитись на правилах та вашій інвестиційній дисципліні.