Хоча США і не перебувають в рецесії, проте темпи економічного зростання сповільнилися внаслідок підвищення відсоткової ставки ФРС. За оцінками інвестиційних банків, поточна ситуація характеризується, як період уповільнення зростання. Інвестиційний експерт Олександр Тугушев розповів «Мінфіну» про 5 ETF-фондів, які можуть мати значний потенціал зростання у 2024 році.
5 перспективних ETF-фондів у 2024 році
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)
Це один із небагатьох доступних ETF, який надає диверсифікований доступ до портфеля акцій біотехнологічних компаній США — переважно, середньої та малої капіталізації. Він може бути ефективним у періоди консолідації та мати потенціал до значних зростань у разі схвалення важливих лікарських засобів.
Попри недостатню дохідність у 2023 році (втретє поспіль), сектор біотехнологій привернув інтерес до придбань з боку великих фармацевтичних компаній, які прагнуть прискорити своє зростання. За останні роки сектор став об'єктом уваги через стрімке зростання індексу S&P500. Проте, XBI показав лише 8% зростання у 2023 році через вплив наступних факторів:
- Відсутність прибутковості та зменшення залучення капіталу в умовах високих відсоткових ставок ФРС.
- Побоювання щодо переговорів про ціни на ліки за програмою Medicare.
- Двопартійна критика витрат на ліки перед виборами.
- Побічний вплив побоювань щодо препаратів для схуднення. Зменшення дохідності акцій у 2023 році, яке слідувало за падінням на 26% у 2022 році та на 20% у 2021 році.
Малі та середні компанії виявляються особливо вразливими у жорстких фінансових умовах, оскільки їм важче залучати капітал для фінансування свого розвитку. Прогнозоване пом'якшення грошово-кредитної політики у 2024 році має створити сприятливіші фінансові умови для зростання таких компаній.
Біотехнологічні компанії, зокрема, потребують значних інвестицій у дослідження та розробку нових препаратів. За допомогою дешевших кредитів цей процес прискориться. Окрім того, послаблення регулювання також позитивно вплине на динаміку цього сектору.
SPDR Gold Shares (GLD)
Це один із найпопулярніших ETF у світі, що надає доступ до класу активів, який за останні роки набуває все більшого значення в процесі розподілу активів.
Інвестори можуть використовувати GLD різними способами:
- відкривати короткострокові позиції, як спосіб хеджування від волатильності фондового ринку, слабкості долара чи інфляції;
- включити позицію за золотом, як частину довгострокової інвестиційної стратегії.
GLD є відносно простим продуктом, основні активи якого представлені золотими злитками, що зберігаються в надійних сховищах. Таким чином, можна очікувати, що ціна цього ETF корелюватиме з цінами на золото.
Золото історично вважається одним із найнадійніших активів в умовах криз та невизначеності. На фоні загострення геополітичної ситуації (війна між рф та Україною, а також між Ізраїлем та ХАМАС, конфлікт навколо Тайваню), а також ймовірного уповільнення темпів зростання економік провідних країн, попит на «тиху гавань» у вигляді золота значно зростає.
Крім того, очікуване зниження відсоткових ставок ФРС історично позитивно впливало на ціни золота, оскільки це зменшує вартість альтернативних активів (облігацій, депозитів у банках).
Ще однією фундаментальною причиною є те, що кожного разу, коли ВВП США значно відхиляється від середнього темпу зростання за останні півстоліття, що становило 2,7%, ціни на золото справді зростали. Це сталося, зокрема, у 2020 році під час пандемії, коли ВВП США скоротився на 2,8% від середнього показника, а ціни на золото зросли на 24,4%. Постфінансова криза 2009 року також призвела до зниження ВВП на 2,6% від середнього показника, під час якого відбулося зростання цін на золото на 27,6%.
Global X Uranium ETF (URA)
Це ETF, який відкриває інвесторам можливість отримати доступ до урану — ключового мінералу для енергетичної інфраструктури. Інвестори, що прагнуть здійснити ставку на збільшення попиту на цю сировину, що широко використовується у виробництві електроенергії, можуть знайти в URA привабливий варіант. Цей фонд часто торгується, як інструмент із використанням кредитного плеча на базових природних ресурсах, що означає, що він може зазнавати значної волатильності, але, водночас, стати потужним інструментом для отримання прибутку від стрибка цін на сировину.
Попри те, що наразі лише десята частина світового виробництва електроенергії припадає на ядерну енергетику, спостерігається нарощення позитивних факторів, які можуть призвести до збільшення її частки в загальному виробництві.
По-перше, останні роки влада у всьому світі активно працює над переходом до низьковуглецевої економіки, і ядерна енергія, безперечно, може сприяти цьому переходу.
Китай наразі є лідером і перебуває в процесі будівництва 21 ядерного реактора, який може генерувати 21,6 ГВт електроенергії.
Джерело: IAEA Power Reactor Information System
Крім того, наразі проводиться активна розробка так званих міні-атомних електростанцій — невеликих за розміром і потужністю ядерних реакторів. Також відомих, як модульні реактори.
Експерти вважають, що найближчі роки такі міні-реактори можуть стати популярними, як гнучке та економічне джерело атомної енергії. За оцінками, у світі наразі розробляється близько 80 комерційних проєктів таких реакторів.
ProShares Ultra Consumer Staples (UGE)
Фонд, який має консервативний кошик компаній, що виробляють споживчі товари першої необхідності. XLP обирає свої акції з S&P 500. Майже всі акції фонду є акціями компаній з великою капіталізацією, які відомі своєю стабільністю та популярністю серед інвесторів. XLP намагається забезпечити доступ до акцій у таких галузях, як роздрібна торгівля продуктами харчування та основними товарами, напоями, тютюном, товарами для дому та особистого вжитку.
Ідея полягає в наступному: у випадку можливої рецесії інвестування в сектор споживчих товарів першої необхідності може бути ефективною стратегією для захисту капіталу під час економічної турбулентності.
Читайте також: В ЄС і США все рідше купують нові машини: чи є сенс інвестувати в автовиробників
Склад XLP змінюється, відповідно до структури сектору споживчих товарів в індексі S&P 500. Однак, наразі найбільша частка в ньому належить Procter & Gamble (PG) — 14,09%. На другому місці знаходиться Costco Wholesale (COST) із 11,54%, а за ним слідує PepsiCo (PEP) із 9,61%. Також значну частку займать Walmart (WMT), Philip Morris International (PM), The Coca-Cola Company (KO), Mondelez International (MDLZ) та Altria Group (MO).
XLP має тенденцію до менш різких корекцій, порівнюючи з індексом S&P 500, під час криз. Наприклад, у 2008−2009 рр. фонд споживчих товарів втратив тільки 30%, тоді як індекс S&P 500 втратив понад половину своєї ринкової вартості.
KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)
Це, ймовірно, найризикованіший вибір, але має найбільший потенціал. Китайський інтернет-сектор значно постраждав за останні роки через посилення регулювання з боку китайської влади, яке розпочалося у 2020 році. Однак, існує надія, що при такій складній економічній ситуації в Китаї регулювання може бути послаблено.
Сподівання на те, що Китай завершив агресивне регулювання, яке розпочалося з блокування IPO Ant Financial у листопаді 2020 року, неодноразово руйнувались. В останній тиждень грудня Китай знову покарав ігровий сектор: запровадив нові правила, а також оштрафував Alibaba на 1 млрд юанів за монопольну поведінку.
Читайте також: «Мінус» $6 трлн за 3 роки: чому падає Фондовий ринок Китаю і чи зможе Компартія його врятувати
KWEB впав на 19% за останнє десятиліття і на 65% — із кінця 2020 року, коли Китай почав жорстко регулювати свої інтернет-компанії. Натомість, Nasdaq зріс на 259% і 16% за ці ж періоди часу.
Проте, у 2024 році в китайському інтернет-секторі є декілька проблисків надії:
- Китайському уряду, зрештою, доведеться стимулювати свій технологічний сектор, враховуючи політику США, яка намагається уповільнити зростання Китаю.
- Ознаки соціальних хвилювань, які зростають, особливо серед молоді, зрештою, можуть призвести до активнішої політики зростання.
- Повільне економічне зростання в Китаї означає, що уряд матиме менше ресурсів на реалізацію великих геополітичних проєктів, включаючи можливу військову операцію проти Тайваню.
- У Китаї є багато даних, враховуючи чисельність населення, які можна використовувати для навчання систем штучного інтелекту.
- Дії говорять голосніше, ніж слова. «Національна команда» Китаю, схоже, активізувала купівлю акцій компаній, щоб підтримати фондовий ринок.
Перехід від агресивного переслідування до пильного моніторингу з боку китайського уряду став би значним покращенням для китайського технологічного сектору і його оцінки.
Коментарі