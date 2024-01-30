5 перспективних ETF-фондів у 2024 році

Хоча США і не перебувають в рецесії, проте темпи економічного зростання сповільнилися внаслідок підвищення відсоткової ставки ФРС. За оцінками інвестиційних банків, поточна ситуація характеризується, як період уповільнення зростання. Інвестиційний експерт Олександр Тугушев розповів «Мінфіну» про 5 ETF-фондів, які можуть мати значний потенціал зростання у 2024 році.

SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

Це один із небагатьох доступних ETF, який надає диверсифікований доступ до портфеля акцій біотехнологічних компаній США — переважно, середньої та малої капіталізації. Він може бути ефективним у періоди консолідації та мати потенціал до значних зростань у разі схвалення важливих лікарських засобів.

Попри недостатню дохідність у 2023 році (втретє поспіль), сектор біотехнологій привернув інтерес до придбань з боку великих фармацевтичних компаній, які прагнуть прискорити своє зростання. За останні роки сектор став об'єктом уваги через стрімке зростання індексу S&P500. Проте, XBI показав лише 8% зростання у 2023 році через вплив наступних факторів:

Відсутність прибутковості та зменшення залучення капіталу в умовах високих відсоткових ставок ФРС. Побоювання щодо переговорів про ціни на ліки за програмою Medicare. Двопартійна критика витрат на ліки перед виборами. Побічний вплив побоювань щодо препаратів для схуднення. Зменшення дохідності акцій у 2023 році, яке слідувало за падінням на 26% у 2022 році та на 20% у 2021 році.

Малі та середні компанії виявляються особливо вразливими у жорстких фінансових умовах, оскільки їм важче залучати капітал для фінансування свого розвитку. Прогнозоване пом'якшення грошово-кредитної політики у 2024 році має створити сприятливіші фінансові умови для зростання таких компаній.

Біотехнологічні компанії, зокрема, потребують значних інвестицій у дослідження та розробку нових препаратів. За допомогою дешевших кредитів цей процес прискориться. Окрім того, послаблення регулювання також позитивно вплине на динаміку цього сектору.

SPDR Gold Shares (GLD)

Це один із найпопулярніших ETF у світі, що надає доступ до класу активів, який за останні роки набуває все більшого значення в процесі розподілу активів.

Інвестори можуть використовувати GLD різними способами:

відкривати короткострокові позиції, як спосіб хеджування від волатильності фондового ринку, слабкості долара чи інфляції;

включити позицію за золотом, як частину довгострокової інвестиційної стратегії.

GLD є відносно простим продуктом, основні активи якого представлені золотими злитками, що зберігаються в надійних сховищах. Таким чином, можна очікувати, що ціна цього ETF корелюватиме з цінами на золото.

Золото історично вважається одним із найнадійніших активів в умовах криз та невизначеності. На фоні загострення геополітичної ситуації (війна між рф та Україною, а також між Ізраїлем та ХАМАС, конфлікт навколо Тайваню), а також ймовірного уповільнення темпів зростання економік провідних країн, попит на «тиху гавань» у вигляді золота значно зростає.

Крім того, очікуване зниження відсоткових ставок ФРС історично позитивно впливало на ціни золота, оскільки це зменшує вартість альтернативних активів (облігацій, депозитів у банках).

Ще однією фундаментальною причиною є те, що кожного разу, коли ВВП США значно відхиляється від середнього темпу зростання за останні півстоліття, що становило 2,7%, ціни на золото справді зростали. Це сталося, зокрема, у 2020 році під час пандемії, коли ВВП США скоротився на 2,8% від середнього показника, а ціни на золото зросли на 24,4%. Постфінансова криза 2009 року також призвела до зниження ВВП на 2,6% від середнього показника, під час якого відбулося зростання цін на золото на 27,6%.

Global X Uranium ETF (URA)

Це ETF, який відкриває інвесторам можливість отримати доступ до урану — ключового мінералу для енергетичної інфраструктури. Інвестори, що прагнуть здійснити ставку на збільшення попиту на цю сировину, що широко використовується у виробництві електроенергії, можуть знайти в URA привабливий варіант. Цей фонд часто торгується, як інструмент із використанням кредитного плеча на базових природних ресурсах, що означає, що він може зазнавати значної волатильності, але, водночас, стати потужним інструментом для отримання прибутку від стрибка цін на сировину.

Попри те, що наразі лише десята частина світового виробництва електроенергії припадає на ядерну енергетику, спостерігається нарощення позитивних факторів, які можуть призвести до збільшення її частки в загальному виробництві.

По-перше, останні роки влада у всьому світі активно працює над переходом до низьковуглецевої економіки, і ядерна енергія, безперечно, може сприяти цьому переходу.

Китай наразі є лідером і перебуває в процесі будівництва 21 ядерного реактора, який може генерувати 21,6 ГВт електроенергії.

Джерело: IAEA Power Reactor Information System

Якщо ціни на уран продовжать зростати, може виникнути спіраль, в рамках якої комунальні підприємства поспішатимуть укладати контракти за вищими ставками.