5 інвестиційних трендів 2025 року: якими їх бачить Волл-Стріт

Редактори Bloomberg аналізують , які прогнози Волл-Стріт збулися у 2024 році, і що прогнозують зараз великі інвестори та компанії. «Мінфін» вибрав головне.

У прогнозах на 2024 рік було багато неточностей, вищих за середнє. Багато хто вважав, що оскільки ФРС та інші центральні банки підвищували відсоткові ставки, станеться якесь економічне «приземлення», під цим мали на увазі уповільнення ділового циклу. Багато хто переймався щодо початку рецесії.

У результаті 2024 рік США закінчили з акціями, які були близькі до рекордів за всю історію. Із кредитними спредами на неймовірно вузьких рівнях. Із криптовалютами, які побили рекорди. Отже, це «приземлення», м'яке чи ні, насправді так і не матеріалізувалося.

Якщо озирнутися, то такі події мало хто прогнозував. Вибори зробили свій внесок у непередбачуваність минулого року. Ось які тренди бачить Волл-Стріт на цей рік:

1. Чинник Трампа

Обговорення перспектив на 2025 рік, усе, що відзначено словами «непередбачуваність», «невизначеність», значною мірою походить від Дональда Трампа. З ним пов'язано й багато оптимізму. Цей оптимізм позначався на зростанні цін на активи з моменту його виборів.

Його загалом вважають прихильником бізнесу, попри те, що він є досить сильним протекціоністом у плані світової торгівлі. Очікується, що він розгляне питання дерегулювання у різних секторах, знизить податки, особливо корпоративний податок.

Багато оптимізму, але також багато невідомості, тому що він схильний говорити про дуже жорстку гру. Усі очікують, що будуть запроваджені тарифи, але ніхто не впевнений, на якому рівні він їх встановить. Трамп приносить із собою цю атмосферу непередбачуваності, і через це дуже важко сказати, що станеться. Що він збирається робити і як це відбуватиметься? Ось про що всі говорять.

2. Невизначеність породжує можливості

На Волл-Стріт схильні так вважати. Одна з їх ідей, що часто повторюються: цього року американським інвесторам доведеться бути спритнішими, а менеджерам — активнішими.

Очевидно, що у повторенні таких ідей Волл-Стріт зацікавлена безпосередньо: адже вони займаються управлінням грошима інвесторів.

Але, безумовно, ті компанії та інвестори, які спочатку зайняли песимістичну чи обережну позицію у 2024 році, зіткнулися з ризиком упустити можливості через значне зростання індексу S&P 500 (понад 20%).

Тепер, бачачи таке зростання, вони турбуються, що їхній песимізм може залишити їх на узбіччі, і вони можуть втратити прибуток через занадто консервативний підхід.

3. Компанії чекають на мита

Ніхто з бізнесу не має сумнівів, що мита запровадять. Дебати ведуться лише про те, якою мірою вони застосовуватимуться.

Вони можуть бути запроваджені досить швидко, але не будуть такими жорсткими або обов'язково такими широкомасштабними, як погрожував Трамп.

Низка фірм припустили, що це тактика переговорів, і якщо, наприклад, Європа, відреагує на його риторику, він не діятиме надто агресивно.

Винятком із цього є Китай. Трамп, як ми знаємо, — ворог Китаю, і всі очікують, що Китай постраждає від тарифів.

4. Лінчувальники облігацій можуть повернутися

Світові уряди вже деякий час працюють із високими дефіцитами та великими державними видатками. Поки що ринки облігацій це терпіли.

Але є побоювання, що терпіння інвесторів у облігації не є нескінченним. Непомітно, щоб уряди були схильні посилювати свою бюджетну політику. Якщо вони продовжать у тому ж дусі, лінчувальники облігацій можуть втрутитися, дохідності різко зростуть, і це стане серйозною загрозою для багатьох економік.

Лінчувальники — це зазвичай великі інвестори або трейдери, які можуть використовувати облігації, як інструмент покарання урядів із непомірними бюджетними видатками чи нестійкою фіскальною політикою. Роблять вони це або шляхом скидання облігацій, які є у них на руках, або погрожуючи їх скинути, або демонстративно відмовляючись їх купувати. Їхня мета — збільшення цими урядами боргової емісії, і, відповідно, падіння вартості облігацій та зростання їхньої дохідності. Так вони змушують уряди переглядати свої бюджетні стратегії, щоб уникнути проблем на боргових ринках.

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5. Чи лусне бульбашка ШІ

Тут є два підходи:

Один полягає в тому, що ШІ ще не розкрив свій повний потенціал. Тож прихильники цього підходу чекають на подальше «проникнення» ШІ в різні індустрії та компанії. Вони рекомендують шукати ті сектори та сфери, де це станеться. Одна з таких галузей — охорона здоров'я.

Другий підхід — це переконаність у тому, що ШІ є неймовірно вимогливим, із погляду енергії та обчислювальної потужності. І ці потреби в енергії та інфраструктурі ще незадоволені. Знадобляться нові електростанції, центри обробки даних, компаніям доведеться платити, щоби побудувати все це.

Буквально декілька компаній висували ідею про те, що ШІ — це бульбашка, і ми рухаємося до краху в стилі доткомів. Проте вони це розглядають, радше, як ризик, ніж як ймовірний сценарій. Навряд чи на цьому етапі хтось захоче перешкоджати руху ШІ, з огляду на його значний вплив та потенціал.

Висновок, який можна зробити: бум ШІ, революція ШІ все ще триває, і є куди зростати.