Дохідність трежеріс понад 2%: як це пов`язано з позицією США щодо України

Дохідність 10-річних трежеріс міцно закріпилася понад позначку в 2%. Співвідношення держборгу щодо ВВП у США перевищило 120%, а якщо брати публічний борг — то 100% (інше належить ФРС та соціальним фондам). При цьому деякі країни продають свої портфелі цих паперів. Чому це відбувається, розповів економічний експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Олексій Кущ.

Китай підтримував глобальний попит на долар, тому що це йому було вигідно.

У найкращі часи його вкладення в трежеріс сягали майже $1,3 трлн. Але зараз вони скоротилися до позначки нижче за $800 млрд. Тільки останнім часом Китай скинув трежеріс на $70 млрд, а сумарно скоротив вкладення в цей інструмент майже на третину, або на $400 млрд.

Китай завжди володів портфелем трежеріс у розмірі понад трильйон доларів.

Це було частиною моделі Кімерики, запущеної Кіссінджером та Ден Сяопіном у далеких 70-х. Зміст її полягав у наступному:

США інвестують у відкриття виробництв у Китаї та використовують дешеву китайську робочу силу.

Китай продає свої товари на ринку США, часто на шкоду американським виробникам.

Внаслідок цього у США зростає дефіцит торговельного балансу, який компенсується припливом за фінансовим рахунком — свій прибуток Китай інвестує назад до Америки, купуючи її боргові цінні папери — казначейські облігації.

Таким чином, США компенсують подвійний дефіцит — платіжного балансу та державного бюджету. Є гроші на соціальні виплати та допомогу з безробіття.

Так у двох країнах майже паралельно формувалися різні династії: у Китаї — робітників, покоління яких отримували зарплату на рівні виживання. А в Америці — безробітних, покоління яких ніколи не працювали.

Скорочення китайського портфеля американських трежеріс дуже нагадує аналогічний розпродаж американських облігацій з боку рф напередодні повномасштабної війни проти України.

Які країни купували та продавали трежеріс

рф напередодні війни обнулила свої вкладення в трежеріс, які становили декілька сотень мільярдів доларів. Істотно «полегшила» свої інвестиції в трежеріс і Саудівська Аравія. Але якщо Китай та рф зробили це напередодні конфлікту зі США і захищаючись від санкцій, то саудити пішли на «скидання» в контексті завершення «нафтового століття» та початку «зеленого курсу» в США та ЄС.

Святе місце порожнє не буде: на місце Китаю в рейтингу власників трежеріс виходить Японія із вкладеннями на $1,15 трлн.



За даними на початок 2024 року, на третьому місці в рейтингу власників трежеріс — Британія, яка майже наздогнала Китай ($797 млрд проти $753 млрд).

Далі йдуть:

Люксембург ($376 млрд),

Канада ($339 млрд),

Ірландія ($319 млрд),

Кайманові острови ($318 млрд),

Бельгія ($293 млрд),

Швейцарія ($283 млрд),

Франція ($267 млрд),

Тайвань ($255 млрд).

Чому список виглядає саме так

У принципі, логічний перелік. Єдине — дивно, що у цьому списку є Франція, але немає Німеччини. А так, геополітичні трофеї після Другої світової, ядро британської співдружності, плюс світовий офшор та фінанси (Каймани, Люксембург, Швейцарія).

І руйнація колишніх альянсів: рф, як сировинний придаток світової економіки, Китай, як придаток у вигляді трудових ресурсів, і Саудівська Аравія, як нафтовий резерв. Наразі всі ці три альянси анігільовані, що й позначилося на здуванні портфелів трежеріс вказаних країн.

Дохідність 10-річних трежеріс міцно закріпилася понад позначку в 2%. Тобто час для продажу вкрай невигідний (ціна падає), проте деякі країни «скидають» портфелі цих паперів. А це вже не економіка, а геополітика.

Водночас співвідношення держборгу щодо ВВП у США перевищило 120%, а якщо брати публічний борг — то 100% (інше належить ФРС та соціальним фондам).

І якщо говорити про геополітику, то США просто немає де взяти гроші на новий глобальний проєкт.

Цим пояснюється і пасивна допомога Україні, і примирлива риторика щодо сектору Газа, й невизначеність із Тайванем. США не мають грошей на новий глобальний проєкт.

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Чому у США не вистачає грошей

Війна в Афганістані та Іраку коштувала Америці по $1,5 трлн, тобто сумарно $3 трлн.

Приблизно $2 трлн забрав COVID і $1,5 трлн — податкова реформа Трампа.

Сумарно $6 трлн — майже п'ята частина теперішнього боргу.

Найближчим часом потрібно вирішити проблему інфраструктурного оновлення економіки США — $1,5 трлн, і «зеленого переходу» — також $1,5 трлн. Це до 10% ВВП на тлі бюджетного дефіциту у 6% та гострої проблеми з інфляцією, яка через високі відсоткові ставки охолоджує сектор іпотеки та економіку загалом.

А також на тлі проблеми з держборгом, який потрібно, якщо не скорочувати, то сповільнити темпи його зростання.

І це перераховані лише внутрішні проблеми, а є ще зовнішні: протистояння з Китаєм, підтримка Ізраїлю, конфлікт із рф (на відміну від нас, у США саме конфлікт, а не війна з росією).

Це дуже важливо для розуміння різкого дисонансу наших завищених очікувань від США та реальних можливостей Америки.