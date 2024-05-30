3 акції зі сфери кібербезпеки, які мають бути у портфелі інвестора

У сучасному світі, де кіберзагрози стають все поширенішими та руйнівними, сектор кібербезпеки виступає ключовим бастіоном захисту інформаційної безпеки корпорацій, урядів та індивідуальних користувачів. Інвестиційний експерт Микита Гуппал дослідив роль сектору в сучасному світі, проаналізував вплив кіберзагроз на ринкові тенденції та розглянув перспективні акції цього сектору.

Вплив штучного інтелекту на сектор кібербезпеки

Штучний інтелект все частіше використовують для виявлення та нейтралізації кібератак завдяки його здатності швидко аналізувати великі обсяги даних та реагувати на підозрілі дії. Згідно з дослідженням Zipdo, близько 61% підприємств вважають технології AI незамінними для виявлення спроб втручань у свої системи. Однак AI також може стати інструментом у руках кіберзлочинців, як показує інцидент із Bitfinex, де хакери використали AI для обходу біометричної автентифікації, що призвело до значних фінансових втрат.

Ринок AI у кібербезпеці зростає з неймовірною швидкістю. За даними Zipdo, до 2026 року він досягне $46,3 млрд, а Deloitte прогнозує, що до 2032 року він може зрости до $102,78 млрд. Це створює значні можливості для інвесторів, особливо в таких компаніях, як SentinelOne, Palo Alto Networks та CrowdStrike, які активно інтегрують AI у свої продукти та послуги.

Акції у галузі кібербезпеки пропонують значний потенціал для інвесторів, із огляду на збільшення кіберзагроз, урядові інвестиції та розширення регуляторних рамок. Компанії у цій сфері мають усі шанси на зростання. Інвесторам варто звернути увагу на компанії з сильними інноваційними можливостями та стабільним доходом, такі як Palo Alto Networks, CrowdStrike та Fortinet.

Palo Alto Networks (PAWN)

Palo Alto Networks відома своїм лідерством у сфері штучного інтелекту та автоматизації в галузі кібербезпеки. Однак, попри сильні операційні показники, її зростання не виправдовує високу оцінку ринкової вартості, порівнюючи з іншими компаніями в цьому секторі. Це викликає певні питання серед інвесторів, які шукають вигідніші інвестиційні можливості.

Операційний аналіз

Компанія виділяється завдяки своїй інноваційній платформі, яка включає захист у хмарі, мережеву безпеку та захист кінцевих точок. Palo Alto Networks використовує штучний інтелект, аналітику та автоматизацію для профілактики загроз та управління безпекою. Однак акції PANW зазнали суттєвих втрат після зниження прибутку, що ставить під сумнів їхню атрактивність, як інвестиції.

Ринкові драйвери та конкуренція

Розвиток штучного інтелекту значно збільшує можливості кіберзлочинців, тому адаптація і готовність до нових рівнів кіберзагроз стає особливо важливою. Palo Alto Networks зіткнулася з сильною конкуренцією від компаній, таких як Zscaler, CrowdStrike та інші, які також інтегрують штучний інтелект у свої рішення.

Фінансові показники

Попри стратегічні зміни з метою довгострокового зростання, нинішня висока вартість акцій і конкурентний тиск вимагають від інвесторів обережного підходу. Згідно з аналітичними звітами, вартість акцій PANW перевищує середнє п'ятирічне значення ціни до грошового потоку, що може бути невиправданим.

Технологічні ризики

Швидкий розвиток технологій і зміни в попиті можуть зробити застарілими наявні механізми кібербезпеки, що створює ризик для Palo Alto Networks, якщо компанія не адаптується до нововведень.

Невизначеність щодо вартості акцій та ризиків, пов'язаних зі стратегічними змінами, роблять інвестиції в PANW менш привабливими, порівнюючи з іншими гравцями у галузі. Це підкреслює потребу у ретельному аналізі та потенційній переоцінці акцій компанії, особливо в контексті технологічного ландшафту, що швидко змінюється.

Поточна ціна становить $308, можливий апсайд за середнім таргетом від аналітиків +9,8%.

CrowdStrike Holdings (CRWD)

CrowdStrike Holdings завершила 2024 фінансовий рік із рекордними показниками, що свідчить про міцну динаміку бізнесу та дає впевненість у прогнозах на 2025 фінансовий рік. Основні сильні сторони CrowdStrike полягають у широкому портфоліо інтегрованих рішень з кібербезпеки та їхньої здатності до швидкої адаптації до ринкових потреб, що забезпечує зростання компанії та підвищення прибутковості.

CrowdStrike активно конкурує на ринку кібербезпеки, часто випереджаючи гігантів, таких як Palo Alto Networks. Зокрема, компанія успішно реалізувала великі угоди, включно з глобальними фінансовими сервісами, де вона замінила продукти Palo Alto, підкреслюючи ефективність та інтегрованість свого одноагентного рішення.

Зростання та показники

CrowdStrike демонструє гарні фінансові результати з річним приростом доходів та значним зростанням грубого прибутку. Прогнозується, що рівень доходів зростатиме на 24% щороку впродовж наступних трьох років, що підкріплює рейтинг «купувати». Компанія націлюється на досягнення GAAP-прибутковості до 2025 року, що свідчить про міцний фінансовий стан та ефективне управління.

Інновації та розширення продуктів

CrowdStrike продовжує розширювати свої рішення у галузі хмарної безпеки, захисту ідентичності та SIEM (рішення, що допомагає організаціям виявляти, аналізувати й усувати загрози для безпеки, перш ніж вони зможуть зашкодити бізнес-операціям), показуючи вражаюче зростання ARR (щорічно повторювані доходи) для цих сегментів.

Прогнозується, що дохід зростатиме на 24% щорічно протягом наступних трьох років, що підтримує рейтинг «купувати».

CrowdStrike ефективно використовує гнучку модель ліцензування та стратегію продажів через AWS Marketplace, забезпечуючи широке прийняття серед SMB (малих та середніх підприємств) і великих корпорацій. Це зміцнює їхню позицію на ринку та підвищує доходи.

Ризики та виклики

Попри міцне фінансове становище та репутацію, що зростає, існують ризики, пов'язані з високим рівнем конкуренції та потенційними змінами в економічному середовищі. Залежність від нових технологічних інновацій може також вплинути на їхню конкурентоспроможність.

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CrowdStrike показує вражаючі результати та має сильну позицію на ринку, що робить її привабливим вибором для інвесторів. Проте, з огляду на динаміку ринку та можливі ризики, інвесторам варто бути обережними та уважно стежити за розвитком компанії.

Поточна ціна становить $346 (на квітень 2024 року), можливий апсайд за середнім таргетом від аналітиків +14,8%.

Fortinet (FTNT)

Fortinet, Inc. показав позитивні результати у своєму останньому звіті про прибутки, перевищивши очікування аналітиків як за доходами, так і за прибутком на акцію. Це стало можливим завдяки фокусу компанії на безпечних мережах — SASE та SecOps, що має стати ключем до зростання доходів у майбутньому. Зміна стратегії Fortinet має потенціал залучити інвесторів та покращити конкурентне становище компанії на ринку кібербезпеки.

Компанія є лідером у тренді конвергенції мережевих технологій та безпеки. У 2022 році вона запустила свій перший продукт FortiGate, який є об'єднаним рішенням, що включає антивірусні та антиспам-функції. Fortinet постійно розширює свій асортимент продуктів, включаючи продукти SD-WAN, SIEM та інші рішення.

Зміна стратегії на SASE та SecOps є відповіддю на зміну трендів, таких як зростання віддаленої роботи та IoT, які зміщують потреби з фокусом на захист місцевих даних до захисту в хмарних рішеннях. SASE, що складає близько 20% бізнесу Fortinet, використовує SD-WAN для безпечного з'єднання та контролю доступу до корпоративних мереж.

Фінансові результати

У 4-му кварталі 2023 року Fortinet продемонструвала дивовижні показники, зокрема, зростання дохідності від SecOps на 44%, що становить 11% загального доходу, і збільшення сегмента SASE на 19%. Це свідчить про успішну реалізацію нової стратегії та може відновити зростання доходів у наступних кварталах.

Прогнозується, що ринок продуктів компанії зросте зі $150 млрд у 2024 році до $208 млрд у 2027 році, що надає значний потенціал для подальшого зростання.

Ризики для Fortinet включають збільшену конкуренцію та потенційні зміни в економічних умовах, що можуть ускладнити залучення нових клієнтів та збільшити час продажу. Однак, із огляду на сильні фінансові показники та стратегічну переорієнтацію, Fortinet заслуговує на увагу інвесторів, як потенційно привабливий актив для довгострокових інвестицій.

Поточна ціна становить 59,4$ (на квітень 2024 року), можливий апсайд за середнім таргетом від аналітиків +20,8%.

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Стратегічне зростання в галузі кібербезпеки, викликане підвищеним попитом на відповідні рішення, надає значний потенціал для розвитку компаній у цьому секторі. Ці акції можуть бути привабливими для інвесторів, які шукають стійкість та зростання своїх портфелів у високотехнологічному та високоризикованому середовищі.