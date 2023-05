Що купували Баффет, Даліо та Сорос у І кварталі: як інвестфонди заробляли на банківській кризі

Звіти 13-F подаються до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) протягом 45 днів після закінчення кварталу, тому із запізненням відображають рішення фондів. Проте, інвестори з цікавістю стежать за цими розкриттями, оскільки вони точно передають настрої Волл-стріт.

Ці настрої чітко сигналізують про те, що фінансовий світ готується до нового циклу зростання, який розпочнеться найближчими кварталами. Його початку сприятимуть зниження ставки ФРС та згасання інфляції. Щоправда, відповідні очікування фонди відіграють по-різному: одні роблять ставку на циклічні галузі, інші скорочують ризики у чутливих до волатильності ставок галузях, таких як банківський сектор, треті очікують на ренесанс ІТ-сфери.

Воррен Баффет

Чергові щорічні збори акціонерів Berkshire Hathaway, судячи з усього, гості залишили з твердою впевненістю у завтрашньому дні.

Результати інвестиційного холдингу дійсно вражають: збільшення операційного прибутку на 12,6%, або $35,5 млрд за перші три місяці, що у понад 6 разів перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Вартість цінних паперів під управлінням Berkshire Hathaway зросла на 8,7% кв/кв — до $325,1 млрд.

Для порівняння: S&P 500 за перший квартал зріс на 7,6%.

Портфель «оракула з Омахи» досить консервативний. Баффет досі дотримується принципу диверсифікації і зосередив у своїх руках активи з різних галузей, за що фінансисти часто називають Berkshire Hathaway дзеркалом американської економіки.

Тому на портфелі Berkshire позначилися і потрясіння у банківському секторі.

Berkshire Hathaway повністю продала частки в U.S.Bancorp та Bank of New York Mellon, позиції в яких були відкриті ще 2006-го та 2010-го відповідно. Станом на кінець 2022 року Баффет тримав в акціях U.S.Bancorp $290,92 млн, а в акціях Bank of New York Mellon — $1,14 млрд.

Та найсильнішим розпродажем у портфелі стали акції нафтового гіганта Chevron — продано на $4,58 млрд (частка в портфелі скоротилася на 3,1% — до 6,7%). Дія виявилася своєчасною: за результатами травневого звіту, компанія відобразила зниження видобутку нафти та газу, а її акції продовжують знижуватися з початку поточного року.

Протягом другого кварталу поспіль Баффет продає папери Taiwan Semiconductor. Частка тайванського виробника мікрочипів у портфелі Berkshire Hathaway скоротилася на 0,2%. На такий самий відсоток від розміру портфеля було скорочено володіння акціями невеликого роздрібного торговця предметами інтер'єру RH, котирування якого знижуються.

На $337 млн за I квартал було продано акцій американського автовиробника General Motors. На фоні конкуренції з електромобілями та високих цін на нафту компанія переживає труднощі й її папери продовжують падати.

При цьому Баффет продовжує вкладати гроші у свої улюблені компанії та сектори. Так, у перші три місяці рокуBerkshire збільшила частку акцій Apple на 7,5% — до 46,44%. На це було витрачено $3,1 млрд.

Фонд, вочевидь, розраховує на зупинку циклу ставки ФРС та її подальше зниження. За таких умов акції бігтеху мають потенціал для зростання, оскільки технологічні компанії найчутливіші до зміни відсоткових ставок.

Другою за розміром інвестицією став Bank of America — його частка у портфелі становить 9,1%. За квартал акцій банку було докуплено на $598,5 млн. Також Berkshire докупила акції Citigroup. За час банківської кризи, ймовірно, було прийнято рішення купувати акції найбільших банків, що подешевшали.

У нафтогазовому секторі Баффет продовжив здійснювати свою стратегічну інвестицію, скуповуючи папери Occidental Petroleum.

Як і Apple, Berkshire Hathaway другий квартал поспіль купує папери медіакомпанії Paramount, її частка зросла за квартал на 0,11% — до 0,64%. Поки що доцільність такої покупки виглядає доволі сумнівно. Незважаючи на те, що акції PARA зростали останні два квартали, за результатами травневої звітності вони пішли нижче за рівні IV кварталу 2022 р. Ймовірно, що негативний результат позначиться у формі 13 °F у Berkshire за II квартал.

Також інвестиційний фонд здійснив купівлю акцій виробника комп'ютерів HP (HPQ) на суму $445 млн. Його акції зараз торгуються на рівні I кварталу, тобто значної динаміки папери поки що не показали.

З фінансового сектора за квартал Баффет скупив на $877 млн. акції постачальника кредитних послуг Capital One Financial Corporation.

Рей Даліо

Найбільший у світі хедж-фонд Bridgewater Associates, под управлінням якого перебуває близько $150 млрд, був заснований Реєм Даліо у 1975 р. Із жовтня минулого року мільярдер передав операційний контроль інвестиційному комітету, але залишається «значним» власником і, як і раніше, входить до складу Ради директорів.

Керівництво фондом наразі здійснюють два співгенеральні директори (CEO) — Нір Бар Деа та Марк Бертоліні, а посаду директора з інвестицій (CIO) поділяють два давні товариші Даліо — Боб Принц та Грег Дженсен.

Що купував

Bridgewater у цьому кварталі був менш активним покупцем, порівнюючи з минулим, та збільшив позиції у 225 активах. Фонд активно продовжив ставити на ринки, що розвиваються, через iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG), довівши частку портфеля до 5,32%. Ця позиція є найбільшою.

Зі значних часток акцій особливо сильно були збільшені позиції в:

Alphabet (GOOGL) — на 210%,

акціях популярної соц. мережі META — на 86%,

Microsoft (MFST) — на 1422%,

AbbVie (ABBV) — на 1266%,

Vertex Pharma (VRTX) — на 102%.

Із нових 118 покупок найбільш значущими стали папери Home Depot (HD), Air Products & Chemicals (APD), Lowe's (LOW) та United Parcel Service (UPS).

Судячи зі складу покупок, фонду вдалося непогано заробити на нещодавньому зростанні великих технологічних компаній, драйвером для яких був хайп навколо AI та банківська криза.

Що продавав

Зменшено позиції у 360 активах. Із великих позицій фонд скоротив вкладення в ETF на широкий ринок США (iShares Core S&P 500 IVV), а найбільше знизив частки у Walmart (WMT), Pinduoduo (PDD), Mondelez (MDLZ) та Target (TGT)

Варто відзначити скорочення розміру позиції у ETF на золото SPDR Gold Trust (GLD) на 27%.

Повністю були продані позиції відразу у 228 акціях. Тотального розпродажу зазнали представники фінансового сектора — Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) та інші. Хоча ще минулого кварталу Bridgewater почали робити алокацію.

Також фонд вийшов із акцій китайського техгіганта Baidu (BIDU).

Близько 34,7% від портфеля займають топ-10 активів фонду. На папери із захисних секторів (товарів першої потреби та охорони здоров'я) все ще припадає значна частка — близько 45,8%.

Карл Айкан

Один із найуспішніших інвесторів Волл-стріт та власник компанії Icahn Enterprises посідає 94-е місце в списку мільярдерів Forbes.

Однак, останній період не приніс багато хороших новин для інвестора. Все почалося з негативного звіту інвестиційної дослідницької фірми Hindenburg Research, яка аналізує дії інвестиційних фондів. Аналітики звинуватили компанію Айкана в переоцінці й невиправдано великих дивідендах, які фінансуються за рахунок продажу акцій.

В дослідженні Icahn Enterprises назвали економічною структурою, подібною до схеми Понці. Іншими словами, дослідники звинуватили компанію у класичній пірамідальній системі накопичення капіталу, де гроші нових інвесторів використовуються для виплат тим, хто вклався в компанію раніше. Ринок відреагував відповідним чином — акції компанії впали на 20%.

За даними Bloomberg, статки інвестора впали на 41% — до $14,6 млрд.

Нещодавно Айкан визнав помилковою гру на зниження, внаслідок якої його фонд Icahn Enterprises втратив близько $9 млрд приблизно за шість років.

«Я завжди казав, що переграти ринок у коротко- чи середньостроковій перспективі вкрай складно, — заявив він в інтерв'ю Financial Times. — Можливо, останніми роками я даремно не дотримувався власної поради».

Після фінансової кризи 2008 р. Icahn Enterprises почав активно грати на зниження ринку, очікуючи на його обвал. Фонд діяв за складною стратегією, що передбачала короткий продаж ринкових індексів, паперів окремих компаній, комерційних іпотечних кредитів та інших боргових інструментів.

Акції яких компаній Айкан купував та продавав

Цього кварталу інвестор більше продавав, ніж купував. Основний продаж — «злив» 100% акцій Twitter із портфеля — загалом на $12,53 млн.

До інших продажів потрапили:

Herc Holdings;

Cheniere Energy;

Newell Brands.

А віддавав перевагу купівлі акцій власної компанії — Icahn Enterprises — +11,48 млн. Та придбав ще:

Southwest Gas Holdings;

Crown Holdings.

Окрім Icahn Enterprises, які наразі займають 71,15% портфеля в $21,75 млрд, інвестор має інші великі вклади. Ось що це за компанії та їхня динаміка за останній рік:

CVR Energy Inc — 10,26% портфеля; Firstenergy Corp. — 3,66% портфеля; Southwest Gas Holdings Inc — 2,93% портфеля; Xerox Holdings Corp — 2,3% портфеля.

Джордж Сорос

Всесвітньо відомий інвестор ще у 2011 році звернув свій бізнес до розмірів сімейного офісу, який займається управлінням його багатомільярдних активів. Інакше кажучи, Сорос не займається управлінням капіталу зовнішніх інвесторів — лише своїми. Його портфоліо оцінюється в 5,25 млрд.

Результати діяльності фонду за останні роки також здатні здивувати.

Втім, не варто забувати, що вже давно Сорос зосередився на гуманітарних і благодійних проєктах у всьому світі, поступившись роллю хижака на Волл-стріт. Втім, досвідчений інвестор не втрачає нагоди придбати цінний актив. Як, наприклад, можливість купівлі збанкрутілого Vice Media за 400 мільйонів доларів.

Акції яких компаній Сорос купував та продавав

Звітність Soros Fund Management включає $6,48 млрд у цінних паперах. Частка 10 найбільших позицій становить 28,3%.

Найбільші зміни:

• Купівля опціонів call на активи Horizon Therapeutics: частка — 2,14%;

• Продаж Rivian Automotive: частка скоротилася на 75%.

Покупки:

• Опціони call на iShares MSCI Emerging Markets ETF, PDD Holdings, SPDR S&P Regional Banking ETF, The Charles Schwab,

• Опціони put на Academy Sports and Outdoors, Alteryx, The Interpublic Group of Companies, B. Riley Financial,

• ETF-фонди iShares Russell 2000, KraneShare,

• iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond,

• American Water Works,

• AerCap,

• Fastly.

Продажі:

• Alphabet,

• First Horizon,

• Amazon,

• Bowlero,

• Aramark.

Майкл Б'юррі

Американський інвестор, Майкл Б'юррі, який заробив популярність на шортах в момент падіння іпотечного ринку США в кризу 2008 р., у I кварталі зробив ставку на акції американських регіональних банків, що подешевшали, і онлайн-ритейлерів Китаю.

Перед кризою 2008 р. Б'юррі зробив ставку проти американського ринку нерухомості, заробивши для інвесторів фонду Scion Capital $700 млн. Згодом його історія стала основою фільму «Гра на пониження».

Вкладення Scion на кінець I кварталу оцінюються всього в $107 млн, хоча й зросли з $46 млн у IV кварталі 2022 р. Звіти в 2021 р. відображали оцінку активів фонду понад мільярд, проте Б'юррі, прогнозуючи зниження ринку акцій, скорочував позиції.

Вищезгадані цифри розкриває звітність фонду Scion Asset Management за формою 13 °F, який очолює Б'юррі. Відразу зазначимо, що поточні вкладення фонду незрівнянні з вкладеннями того ж таки Berkshire Hathaway Баффета, які становлять понад $300 млрд, або навіть фонду Сороса з активами на $6,5 млрд.

Що купував

У січні-березні фонд суттєво збільшив вкладення в акції Alibaba та JD.com — тепер вони займають майже 20% портфеля. За JD позиція збільшилася у понад 3 рази, за Alibaba — у 2 рази. Акції китайських компаній зростали на початку року, але вже у березні виявилися дешевшими, ніж наприкінці грудня.

До топ-10 позицій фонду наразі входять акції, яких не було у портфелі кварталом раніше:

• Signet Jewelers — найбільший ритейлер ювелірних виробів із діамантами,

• New York Community Bancorp — регіональний банк,

• Zoom Video Communications — відеочат,

• Capital One Financial — регіональний банк,

• Sibanye Stillwater — виробник платини, паладію,

• Liberty Latin America — телеком із бізнесом у Латинській Америці,

• Cigna — медичний страховик.

Крім New York Community та Capital One, фонд купував папери й інших регіональних банків — First Republic, PacWest, Huntington Bancshares — очевидно, коли вони подешевшали на фоні кризи, що вибухнула в секторі після банкрутства Silicon Valley Bank.

Ця ставка не виглядає вдалою, якщо не була короткостроковою. Якщо New York Community Bancorp непогано зріс із мінімумів, то за рештою — поточні котирування не тішать, а First Republic взагалі закрився.

Що продавав

Scion повністю ліквідував позиції в акціях:

• MGM Resorts — оператор казино,

• SkyWest — регіональна авіакомпанія,

• Qurate Retail Group — медіакомпанія,

• Wolverine World Wide — виробник взуття,

• Black Knight — фінтех у сфері іпотечного кредитування.

Серйозно урізані позиції в паперах GEO Group (-62%), що інвестує у приватні в'язниці та психіатричні установи. Найменшою мірою — за розробником оптоелектронних компонентів, лазерів — Coherent (-17%).

Загалом, нині позиції фонду відображають дуже вибірковий підхід до інвестицій. Тобто на відновлення широкого ринку керуючі фонду, радше, не очікують.

Які акції користувались найбільшим попитом в інституційних інвесторів, а які — ні

Найпопулярнішими виявились акції Microsoft. Їх викупили на суму $58,72 млрд. Але якщо раніше ці акції викуповував здебільшого сам Гейтс через власний траст, цього разу картина дещо змінилася. Основними покупцями технологічного гіганта стали:

​Norges Bank — +$20,4 млрд, Morgan Stanley — +$3,46 млрд, Vanguard Group — +$1,99 млрд.

На другому та третьому місцях за популярністю опинились акції Apple та Amazon — їх акцій викупили на $53,11 млрд та $41,12 млрд відповідно. Обидві позиції найактивніше викуповували ​Norges Bank, Morgan Stanley та Bank of America.

Акції Microsoft та Apple також опинились в топ-3 серед тих, що в першому кварталі продавали найбільше. Загалом, їх продали на $42,35 та $40,64 млрд відповідно. А на третій позиції опинився Berkshire Hathaway (акції А класу) — його акцій продали на $38,52 млрд.

Серед основних продавців акцій цих трьох компаній були: Janus Henderson Group, який позбувся акцій Microsoft на $8,26 млрд, а Apple — на $5,34 млрд. А також — Squarepoint, що продав акцій Berkshire на $15,61 млрд.