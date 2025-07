2 стратегії інвестування в ETF, щоб заробити на хайпі штучного інтелекту

Бум штучного інтелекту змінює багато галузей та відкриває нові інвестиційні можливості. Але зрозуміти, як інвестувати в штучний інтелект, може бути непросто. Існує безліч акцій, кожна з яких має свої ризики та особливості. Саме тут можуть допомогти ETF — вони пропонують простий, недорогий та диверсифікований спосіб інвестування у ШІ.

Читайте також: Страшно вкладати гроші? — як змістити фокус із заощаджень на інвестиції

Ось два ETF, які варто розглянути:

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

BOTZ пропонує інвесторам простий спосіб отримати доступ до деяких із найцікавіших і найпроривніших технологій, що формують наше майбутнє. Цей ETF відстежує тематичний індекс Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence, фокусуючись на компаніях, що лідирують у галузі робототехніки, автоматизації та штучного інтелекту.

BOTZ охоплює широкий спектр інновацій — від автономних транспортних засобів та передової автоматизації заводів до рішень у галузі охорони здоров'я, які ґрунтуються на штучному інтелекті. До фонду входять такі світові лідери, як NVIDIA Corporation, ABB та Intuitive Surgical Inc, — компанії, що розробляють апаратне та програмне забезпечення для наступної хвилі технологічних перетворень. З коефіцієнтом витрат 0,68% BOTZ забезпечує економічно ефективну точку входу до цього простору, який швидко зростає.

Станом на червень 2025 року дохідність BOTZ за три роки становила 17,3%, що свідчить про зростання попиту на «розумні» машини та інтелектуальні системи в різних галузях. ETF є привабливим для інвесторів, які шукають довгостроковий потенціал зростання, особливо для тих, хто хоче привести свої портфелі у відповідність до еволюції того, як ми живемо, працюємо та взаємодіємо з технологіями.

Читайте також: «Дивідендні аристократи» для довгострокового портфеля: 3 акції, які варто розглянути

Одним словом, BOTZ пропонує привабливі можливості для тих, хто вірить, що майбутнє належить машинам, які думають, навчаються та діють, та компаніям, які їх створюють.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

ARKQ управляється компанією ARK Invest Кеті Вуд, відомою підтримкою компаній, які прагнуть порушити статус-кво та змінити майбутнє. Замість того, щоб відстежувати традиційний індекс, як більшість ETF, ARKQ використовує активний підхід до управління, вибираючи акції на основі перспективних ідей та довгострокових інноваційних тем.

Фонд фокусується на таких проривних секторах, як автономні транспортні засоби, робототехніка, 3D-друк, освоєння космосу та передові оборонні технології. До портфелю фонду входять такі перспективні компанії, як Tesla, Kratos Defense & Security, Teradyne, Archer Aviation Inc., Palantir Technologies Inc., Rocket Lab USA Inc. та Amazon.com Inc., — підприємства, які розробляють передові рішення як для цивільного, так і для оборонного застосування.

ARKQ із коефіцієнтом витрат 0,75% відображає віру ARK Invest в активне управління, як спосіб випередити технологічні тенденції, що швидко змінюються. За останнє десятиліття фонд забезпечив вражаючу дохідність у 355%, причому за останні три роки прибуток становив 73%, і аналітики прогнозують ще 15% зростання у 2025 році.

Інвесторам, які хочуть не просто ознайомитися з технологіями, що розвиваються, а віддають перевагу стратегії, що передбачає сміливі ставки на інновації, ARKQ пропонує динамічну і перспективну альтернативу традиційним технологічним ETF.

Як висновок

Виникнення штучного інтелекту відкрило складну, але привабливу частину ринку. BOTZ і ARKQ пропонують дві чітко визначені точки входу до цього простору — одна побудована довкола глобальних лідерів автоматизації, інша навколо перспективних інноваційних тем.

Обидва ETF демонструють високі багаторічні результати, але по-різному: BOTZ відслідковує зрілі компанії, вже вбудовані в ланцюжки поставок та промислові системи, тоді як ARKQ орієнтується на нові технології з тривалішим тимчасовим горизонтом.

У міру того, як ШІ переходить від галасу до інфраструктури, ці фонди дають уявлення про те, як інвестори починають відокремлювати сигнали від шуму і куди надалі може спрямуватися капітал.