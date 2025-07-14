«Дивідендні аристократи» для довгострокового портфеля: 3 акції, які варто розглянути

Дивіденди — один із найпопулярніших запитів інвесторів, які мають довгострокові цілі на ринку. Під час вибору активів до портфелю важливу роль відіграють «дивідендні аристократи» з індексу S&P 500. Що сьогодні означає бути «дивідендним аристократом» і які компанії варто розглянути?

Що таке індекс дивідендних аристократів S&P 500

Індекс дивідендних аристократів S&P 500 створили у 2005 році і за цей період він часто демонстрував кращі результати, порівнюючи з широким ринком, який представляє індекс S&P 500.

Упродовж останніх 20 років середньорічна дохідність індексу S&P 500 склала близько 10,27%, у той час як індекс дивідендних аристократів S&P 500 із часів свого заснування показав результат на рівні із загальним ринком — 10,23% (різниця 0,04%).

Джерело: S&P Dow Jones Indices LLC

Середньорічна волатильність індексу дивідендних аристократів склала 14,34%, що нижче за аналогічний показник бенчмарку. Цей результат забезпечує коефіцієнт ризик-дохідності (Sharpe Ratio) на рівні 0,73. Випадком, коли індекс дивідендних аристократів показав меншу волатильність, ніж загальний ринок, стали кризові 2008 та 2022 рр.

Порівняння річної загальної дохідності (Total Return) індексу S&P 500 та індексу дивідендних аристократів S&P 500 у ключові роки криз та зростання

Рік Індекс S&P 500 Індекс дивідендних аристократів S&P 500 2008 -37,00% -21,90% 2019 31,49% 28,00% 2020 18,40% 8,70% 2021 28,71% 26,00% 2022 -18,11% -6,20%

Джерело: spglobal

Середня дохідність індексу дивідендних аристократів S&P 500 у період із 2 травня 2005 року до 30 квітня 2025 року становила 2,54%, що перевищує результати S&P 500 (1,89%) на 0,65%.

У часи зростання індекс дивідендних аристократів майже не відстає від індексу загального ринку та пропонує суттєво меншу волатильність і вищу дивідендну дохідність.

Наразі до індексу дивідендних аристократів S&P 500 входять 69 компаній. Найбільшу частку займають:

товари щоденного вжитку — 25−30% (Coca-Cola, Procter & Gamble, PepsiCo, Colgate-Palmolive),

промисловість — 15−20% (3M, Illinois Tool Works, Caterpillar, Stanley Black & Decker),

охорона здоров'я — 15−20% (Johnson & Johnson, Medtronic, Abbott Laboratories, AbbVie),

фінансовий сектор — 10−15% (T. Rowe Price, Aflac, Franklin Resources),

споживчі товари — 5−10% (McDonald's, Lowe's, Target, Genuine Parts).

Серед усього списку варто приділити увагу акціям із дивідендною дохідністю від 4−5%, які при цьому можуть показати кращі результати, ніж більшість компаній навіть в умовах рецесії.

3 дивідендні акції для довгострокового доходу

Компанія Тікер Капіталізація Кількість років збільшення дивідендів Дивіденди Коефіцієнт виплат Дивідендне відсічення Виплата дивідендів Chevron Corp CVX $241,90 млрд 38 4,61% 75,24% 19.08.2025 10.09.2025 Eversource Energy ES $23,15 млрд 25 4,66% 122,17% 23.09.2025 30.09.2025 Federal Realty Investment Trust FRT $8,02 млрд 58 4,59% 124,29% 1.07.2025 15.07.2025

Джерело: investing.com

Chevron Corp. (CVX) із енергетичного сектору

Chevron Corp. — міжнародна енергетична компанія, що займається видобутком, переробкою та продажем нафти і газу. Chevron має стабільну й щедру дивідендну політику, що робить її привабливою для довгострокових інвесторів у енергетичному секторі. Корпорація веде інтегровану діяльність у сфері енергетики та хімічної промисловості у двох основних сегментах: Upstream та Downstream.

Сегмент Upstream відповідає за геологічну розвідку, видобування та транспортування нафти й природного газу. До його функцій також належать зрідження, регазифікація й обробка СПГ. Сегмент Downstream спеціалізується на перетворенні сирої нафти на готові продукти, їхній дистрибуції та збуті, а також виробництві альтернативного пального.

Восени 2023 року Chevron оголосила про придбання Hess Corp. за $53 млрд ($171 за акцію). Акціонери Hess отримають 1,0250 акції Chevron. Для інвесторів Chevron ця угода може бути вигідною, оскільки компанія розширює свої нафтові активи, особливо в Гаяні — одному з найперспективніших регіонів у нафтовидобутку. Водночас існують й ризики: ціни на нафту можуть коливатися, а інтеграція нових активів — постати складним завданням. Сама ж компанія отримає доступ до великих і дешевих нафтових резервів, посилить позиції серед нафтогігантів та зможе підвищити дивідендну спроможність.

Близько 75% видобутку компанії прив’язано до ціни на нафту, що робить її вразливішою до коливань цін на сировину, порівнюючи з іншими нафтовими гігантами. Ця залежність проявилася у 1 кварталі 2025 року, коли прибуток Chevron знизився на 36% і склав $3,5 млрд через падіння цін на нафту та зменшення маржі в нафтопереробці.

Попри падіння прибутку та певні економічні виклики, як-от зниження цін на нафту й менший викуп акцій у 2 кварталі 2025 року, Chevron продемонстрував стабільність у виробництві — 3,35 млн барелів нафтового еквівалента на добу, та поверненні готівки акціонерам.

Eversource Energy (ES) із сектору комунальних послуг

Eversource Energy (NYSE:ES) — це енергетична компанія з північного сходу США (штати Коннектикут, Массачусетс і Нью-Гемпшир), яка забезпечує населення електроенергією та газом. Вона менш відома серед інвесторів, однак має стабільний комунальний бізнес і регулярно виплачує привабливі дивіденди.

Середньорічний темп зростання дивідендів Eversource Energy

Джерело: dividend.com

Компанія працює за 4 основними напрямками:

розподіл електроенергії;

передача електроенергії;

розподіл природного газу;

водопостачання.

Вона здійснює передачу та розподіл електроенергії, включно з об'єктами сонячної генерації, а також постачає природний газ споживачам у декількох штатах США.

Окрім енергетичного бізнесу, Eversource Energy володіє регульованими водоканалами, що надають послуги водопостачання для близько 241 тис. споживачів — приватних осіб, підприємств, муніципалітетів і об'єктів пожежного захисту. Ця диверсифікація напрямків дозволяє компанії забезпечувати регулярний дохід і залишатися надійною інвестицією у галузі комунальних послуг.

У 1 кварталі 2025 року Eversource Energy показала помірне зростання чистого прибутку +6% ($550,8 млн), порівнюючи з аналогічним періодом 2024 року і прибутком на акцію $1,50. Цим результатом вона підтвердила річний прогноз прибутку на акцію $4,67−4,82.

Основні сегменти — трансмісія, електрична та газова дистрибуція — продемонстрували зростання, а дивіденди склали $0,7525 на акцію. Також компанія активно продовжує інвестувати кошти. Вона розробила план капіталовкладень на $24,2 млрд, у якому розподілила кошти між різними сегментами — трансмісія, дистрибуція, розумні лічильники та AMI-проєкти — до 2029 року включно.

Це забезпечить стабільне регульоване зростання прибутків, підвищить рентабельність капіталу та забезпечить довгострокове прогнозоване зростання прибутку на акцію на 5−7% щорічно.

Federal Realty Investment Trust (FRT) із сектору нерухомості

Попри певний тиск на профільний ринок цього року, активи в нерухомості традиційно вважаються надійним захистом від інфляції. Federal Realty Investment Trust є однією з провідних компаній сектору, що спеціалізується на володінні, управлінні та модернізації преміальних торговельних центрів у великих прибережних мегаполісах США — від Вашингтона та Бостона до Сан-Франциско та Лос-Анджелеса.

Компанія зосереджується на довгостроковому сталому зростанні, інвестує в густонаселені та заможні райони, де попит на торговельні площі перевищує пропозицію. Federal Realty Investment Trust створює сучасні міські простори, які поєднують торгівлю, житло й офіси.

Сьогодні в портфелі компанії — 102 об'єкти, що включають близько 3,5 тис. орендарів на понад 2,51 млн м2 комерційної нерухомості та понад 3,1 тис. житлових одиниць. Особливо привабливим для інвесторів є те, що Federal Realty Investment Trust збільшує квартальні дивіденди вже 58 років поспіль — це найдовша серія підвищень у галузі.

Federal Realty демонструє стабільний фінансовий розвиток завдяки високим показникам зайнятості та орендних ставок, а також стратегічним придбанням та фінансовим ініціативам. Також важливу роль відіграє підвищення прогнозу операційних грошових потоків на 2025 рік до діапазону $7,11−7,23 на акцію, що на 6% більше, порівнюючи з попереднім роком. Це свідчить про позитивні перспективи компанії в умовах економічної нестабільності.

«Дивідендні аристократи» — опора для портфеля

У 2025 році компанії зі списку «дивідендних аристократів» залишаються надійною опорою для інвесторів, які прагнуть знизити ризики, отримувати стабільний дохід і зберігати капітал в умовах фінансової нестабільності. Хоча ці 3 компанії не завжди показують найвищі результати на бичачому ринку, під час криз вони зазвичай втрачають менше. А завдяки диверсифікації за секторами ці активи формують збалансований портфель з довгостроковим потенціалом.