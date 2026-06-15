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15 червня 2026, 8:00

Бізнес видихнув: Швейцарія не підтримала ініціативу щодо ліміту населення

Швейцарія відхилила ідею про обмеження чисельності населення до 10 млн осіб. Виборці віддали пріоритет економічній стабільності та зв'язкам з ЄС, а не побоюванням імміграції. Про це пише Reuters.

Швейцарія відхилила ідею про обмеження чисельності населення до 10 млн осіб.

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Що показало голосування

Близько 45% виборців висловилися «за» пропозицією, а 55% — «проти».

Голосування, яке порівнювали з референдумом щодо Brexit у Британії 2016 року, викликало занепокоєння у бізнесу. Підприємці побоювалися, що підтримка рішення може покласти край вільному переміщенню робочої сили між Швейцарією та ЄС — головним торговим партнером країни.

Пропозиція, яку активно просувала права Швейцарська народна партія, передбачала, що населення країни не має перевищувати 10 млн осіб до 2050 року. Причому було сказано, що якщо це станеться протягом двох років, то Швейцарія повинна припинити свободу пересування в ЄС.

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За словами Урса Бієрі з соціологічної компанії GFS Bern, ініціатива не пройшла з тієї причини, що, незважаючи на широко розповсюджену стурбованість зростанням населення, люди не були переконані в доцільності плану і побоювалися можливих побічних ефектів.

«Виборців турбували негативні наслідки для відносин Швейцарії з ЄС і для ринку праці. Людей також турбують такі речі, як достатня кількість медичного персоналу та медичних працівників. Крім того, існує думка, що в нинішній міжнародній обстановці для невеликої країни це нерозумно», — пояснив він.

Зазначимо, що населення Швейцарії вже становить 9,1 млн осіб і зростає набагато швидше, ніж у сусідніх країнах ЄС. Іноземці становлять майже 28% населення Швейцарії, і, згідно з офіційними прогнозами, на початок 2040-х років його чисельність досягне 10 млн осіб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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