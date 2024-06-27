Європейські інвестори підсаджуються на ШІ: як це змінило венчурний ринок

Інвестиційна група Roosh спільно з глобальною аналітичною платформою Dealroom представили дослідження сфери штучного інтелекту в Європі, яке показує, що на ШІ зараз припадає рекордна частка венчурного фінансування. Експерти дослідили, які країни найбільше залучають коштів та як США впливає на ринок.

ШІ притягує гроші

За даними дослідження, обсяг інвестицій в ШІ зріс у 10 разів за останні десять років. Великобританія, Франція та Німеччина домінують в інвестиціях у цей сектор, залучивши 77% усього фінансування АІ в Європі у 2023−2024 роках. Для порівняння: частка інших технологічних секторів за той же період склала 59%.

Проте Європа все ще відстає від лідерства США у світовій індустрії ШІ, маючи вчетверо менше венчурного фінансування та поступаючись кількістю наукових публікацій і патентів у цій галузі.

Генеративний ШІ суттєво вплинув на венчурний ринок, адже обсяг інвестицій у цю галузь в Європі у 2024 році вже перевищив показники за будь-який попередній рік. На долю генеративного ШІ припадає понад 10% усіх європейських венчурних інвестицій — значний показник для галузі, яка лише починає розкривати свій потенціал.

«Це дослідження підкреслює значні успіхи, яких досяг європейський сектор ШІ. Такий прогрес позиціонує Європу, як потужного гравця на світовій арені ШІ. Щоб ця тенденція зростання тривала, критично важливо, щоб і зрілі компанії, і стартапи розвивали експертизу в ШІ.

Це дозволить їм ефективно впроваджувати технології у робочі процеси та випереджати конкурентів. Інвесторам також необхідно поглиблювати розуміння ШІ. А фаундерам варто шукати інвестиційні фонди з релевантним досвідом, експертизою, а також портфельними компаніями у різних сегментах ШІ", — підкреслив Сергій Токарєв, співзасновник та партнер інвестиційної групи Roosh.

Ключові висновки дослідження

Сьогодні ШІ займає рекордну частку (18%) венчурних інвестицій в Європі.

40% фінансування європейських ШІ-компаній на пізніх стадіях ($40+ млн) надходить від американських інвесторів. А в більшості раундів (понад 70%) на суму $40+ млн брав участь, принаймні, один американський інвестор.

Великобританія, Франція та Німеччина домінують в інвестуванні в ШІ в Європі. Причому Лондон, Париж і Мюнхен залучили найбільше коштів, зміцнюючи свої позиції, як провідні технологічні хаби.

Великобританія нині є найбільшим інвестором в ШІ в Європі, із загальним обсягом капіталу $2,1 млрд, інвестованим у цей сектор. Франція посідає друге місце з обсягом інвестицій в ШІ на суму $1,2 млрд у 2024 році. Франція має найвищу частку у загальному обсязі венчурних інвестицій в ШІ.

Лише за перше півріччя 2024 року обсяг інвестицій у генеративний ШІ в Європі перевищив загальний обсяг інвестицій за будь-який попередній рік.

Тільки на GenAI зараз припадає понад 10% венчурного фінансування в Європі. З 2022 року США інвестували у генеративний ШІ майже в семеро більше, ніж Європа, а в ШІ загалом — утричі більше.

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«Масштаб і швидкість впровадження штучного інтелекту в інновації та венчурний капітал важко переоцінити. Сьогодні стартапи, орієнтовані на ШІ, залучають п'яту частину всього венчурного капіталу, що у 20 разів більше, ніж за останні 10 років. Генеративний ШІ — термін, який навряд чи використовувався ще 2 роки тому, — зараз становить 10% європейських інвестицій у стартапи.

ШІ поглинає венчурний капітал. Основні технологічні екосистеми Європи вже зміщують фокус на найпотужнішу за останні два десятиліття хвилю. Але глобальні перегони напрямків ШІ будуть запеклими", — додав Йорам Вджингарде, засновник і CEO Dealroom.