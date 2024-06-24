Бульбашка «штучного інтелекту»: коли вона лусне та як вплине на економіку США

Минулого тижня індекс S&P 500 досягнув нових історичних максимумів, а на ринку відбулися ротації: вартісні акції перевершили акції зростання, а більшість основних бенчмарків — технологічний Nasdaq Composite. Чим ще запам'ятався інвесторам минулий тиждень і які події робитимуть погоду на ринках наступні 5 днів, розповість «Мінфін».

Минулий тиждень порадував і європейських інвесторів. Загальноєвропейський індекс STOXX Europe 600 закрився на 0,79% вище, ніж тижнем раніше. Побоювання інвесторів щодо політичної невизначеності, схоже, пішли на спад, а перспективи пом'якшення грошово-кредитної політики покращилися. Це дало стимули для зростання інших європейських індексів. Німецький DAX додав 0,9%, французький CAC 40 — 1,67%, італійський FTSE MIB — 1,97%, британський FTSE 100 — 1,12%.

А ось фондові ринки Японії за тиждень показали негативну дохідність: індекс Nikkei 225 упав на 0,6%, а ширший індекс TOPIX — на 0,8%. Настрій інвесторам зіпсувала невизначеність щодо майбутньої траєкторії грошово-кредитної політики Банку Японії (BoJ).

Песимізм панував і на китайському фондовому ринку. Інвесторів у китайські акції засмутили змішані економічні дані. Промислове виробництво в Китаї в останній місяць весни зросло на 5,6%, сповільнившись із квітневих 6,7%. Інвестиції в основний капітал за рік (завершився у травні) зросли на 4%. Однак цей показник знижувався з січня до квітня через скорочення вкладень у нерухомість.

І лише роздрібні продажі показали хороший результат — плюс 3,7% у травні, що вище за консенсус-прогноз і квітневий приріст у 2,3%. Рівень безробіття в містах країни залишався стабільним на рівні 5%.

На цих новинах індекс Shanghai Composite впав на 1,14%, а індекс блакитних фішок CSI 300 — на 1,3%. За даними FactSet, у Гонконгу базовий індекс Hang Seng додав 0,48%.

Американському ринку знову пророкують обвал

Минулого понеділка та четвер S&P 500 двічі оновив свій історичний рекорд — у 30-й та 31-й раз із початку 2024 року. Спочатку він досяг позначки 5 473,23 пункту, а потім протестував рівень у 5 500 пунктів.

Однак у цей же час з'явилися прогнози про можливе швидке падіння американського фондового ринку. Про це, зокрема, говорить стратег Баррі Банністер із Stifel, Nicolaus & Co., повідомляє Bloomberg. Він передбачає різке падіння S&P 500 після того, як індекс у 2024 році досягне позначки 6 000 пунктів.

За прогнозом State Street Associates, які засновані на дослідженнях професора Гарвардського університету Робіна Грінвуда, ймовірність краху фондового ринку США наразі, навпаки, нижча за середню — близько 18%.

У Capital Economics вважають, що ралі ШІ триватиме ще 18 місяців, після чого «бульбашка штучного інтелекту лусне», і це покладе край зростанню фондового ринку США. Втім, стратеги припускають, що крах сектора ШІ не зможе довго негативно впливати на економіку країни. Наприклад, «бульбашка доткомів», що луснула, на початку 2000-х років не змогла покласти край економічному домінуванню США. У BlackRock взагалі заперечують наявність ШІ-міхура на фондовому ринку, оскільки ралі підкріплено доходами і має потенціал для подальшого розвитку.

Goldman Sachs знайшов 37 неочевидних бенефіціарів буму ШІ

До речі, бум штучного інтелекту підтримує не тільки компанії, які безпосередньо задіяні у відповідних розробках.

Goldman Sachs склав список із 50 акцій у різних секторах, чия дохідність може значно зрости за рахунок використання ШІ. Business Insider відібрав із цього списку 37 акцій. Вони знаходяться за межами технологічного сектору, який інвестори вважають найочевиднішим бенефіціаром буму ШІ.

Сектор комунікаційних послуг:

Pinterest. Потенційна зміна базового доходу внаслідок буму ШІ — 162%;

The New York Times — 67%;

News Corp. — 63%;

Zoom — 58%.

Сектор споживчих товарів вторинної потреби (вибіркового попиту):

H&R Block — 57%;

Kohl's — 49%;

Coupang — 49%;

CarMax — 42%;

Amazon — 39%;

Lear Corporation — 30%.

Сектор товарів повсякденного попиту:

Walmart — 44%;

Walgreens Boots Alliance — 38%;

Costco — 31%.

Енергетичний сектор:

Occidental Petroleum — 9%;

Williams Companies — 9%.

Фінансовий сектор:

Kemper — 42%;

Brown & Brown — 40%;

First American Financial Corporation — 38%;

Willis Towers Watson — 36%;

Marsh McLennan — 30%;

Fidelity National Financial — 30%;

Voya Financial — 30%.

Охорона здоров'я:

Tenet Healthcare — 135%;

DaVita — 105%;

Universal Health Services — 91%;

IQVIA — 77%;

R1 RCM — 77%;

Encompass Health — 68%;

Illumina — 54%.

Промисловість:

Clarivate — 232%;

Robert Half — 150%;

Ceridian HCM — 125%;

Tetra Tech — 122%;

Saic — 115%.

Виробництво матеріалів:

International Paper — 41%.

Сектор нерухомості:

Jones Lang LaSalle — 120%.

Cектор комунальних послуг:

Hawaiian Electric Industries — 26%.

Злети та падіння тижня

Зростання зазначених акцій — у перспективі. Поки що ж «Мінфін» відібрав компанії, які вже змогли порадувати своїх інвесторів.

Топ-3 акцій, які найбільше зросли/впали минулого тижня

Компанія Тікер Результат, % GameStop Corp. GME -16,62 Enphase Energy, Inc. ENPH -14,4 Albemarle Corporation ALB -8,55 Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN 13,65 Chewy, Inc. CHWY 15,04 Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT 30,84

Акції фармкомпанії Sarepta Therapeutics, Inc. ( SRPT ) різко зросли після відкриття торгів минулої п'ятниці. У моменті їх вартість сягала $173,25, що на 40% вище за ціну закриття напередодні. Також це максимальна вартість цих паперів за всю історію торгів. Із початку року акції Sarepta подорожчали на 76%.

Нинішній зліт акціям забезпечила новина про схвалення ліків компанії регулятором. Управління за санітарним наглядом за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) розширило можливості застосування ліків Elevidys від Sarepta Therapeutics для пацієнтів із діагнозом м'язова дистрофія Дюшенна.

FDA дозволило застосування препарату для пацієнтів віком від 4 років і старших, здатних ходити, повідомила у п'ятницю компанія. Схвалення Elevidys для пацієнтів, які не здатні ходити, залежатиме від подальших досліджень, які вже проводяться, уточнює Sarepta.

За даними Національної організації рідкісних захворювань, дистрофія Дюшенна вражає одного із 3500 новонароджених хлопчиків у всьому світі. Хвороба послаблює скелетні та серцеві м'язи, стан яких згодом швидко погіршується, пацієнти часто вмирають до 25 років.

«Це важливий день для пацієнтів із дистрофією Дюшенна після багаторічного досвіду самовідданих досліджень, розробок та інвестицій, — сказав голова Sarepta Therapeutics Дуг Інгрэм. — Крім того, це переломний момент для майбутньої генної терапії та науки».

Схваленням та розповсюдженням Elevidys за межами США займатиметься фармкомпанія Roche, із якою Sarepta співпрацює з 2019 року, йдеться у повідомленні компанії.

Аналітики Piper Sandler назвали схвалення препарату Sarepta позитивним результатом: «більшість не очікували, що ліки будуть повністю схвалені для пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні», — пише Investing.com. Розширене схвалення — це «сценарій успіху» для Sarepta, — погоджуються аналітики JPMorgan у записці, яку цитує Reuters.

Із 20 аналітиків, які відстежують акції Sarepta, 17 рекомендують їх купувати, троє — тримати, порад продавати немає, випливає з даних MarketWatch. Середня цільова ціна — $174,2. Максимальний таргет із акцій компанії ($226) передбачає їхнє зростання на понад 80% до ціни закриття минулого четверга.

Акцій провідного онлайн-ритейлера товарів для тварин Chewy (CHWY) минулого тижня продовжили дорожчати. Як пише The Motley Fool, є декілька чинників, завдяки яким акції компанії за останні три місяці зросли майже на 60%.

По-перше, після зниження майже на 90% із історичного максимуму 2021 року акції Chewy, можливо, демонструють ознаки так званого «короткого стиснення». CHWY залишалася прибутковою шість кварталів поспіль, а в останньому, згідно зі звітом, її прибуток на акцію потроївся. Тож шортисти почали покривати свої негативні ставки проти компанії.

По-друге, компанія, як і раніше, торгується з коефіцієнтом співвідношення ціни до обсягу продажів 1. Для порівняння: середній показник S&P 500 становить 2,5. У травні Chewy затвердила новий план викупу акцій на $500 млн, тому, найімовірніше, останнім часом викуповує власні акції.

По-третє, з моменту останнього звіту про прибутки компанія отримала 10 підтверджень від аналітиків «купувати зараз», що свідчить про зміну загального настрою щодо акцій CHWY у міру зростання її прибутковості.

Попри стрімкий зліт ціни, акції Chewy ще мають можливості для подальшого зростання. Наразі вона розширює свою діяльність у прибутковіших сегментах — від сфери охорони здоров'я та страхування свійських тварин до випуску продукції власного бренду.

У поєднанні з триваючою оптимізацією операцій з автодоставки та електронної комерції ці можливості підвищення дохідності роблять Chewy перспективною інвестицією.

Акції Ryan Specialty Holdings, Inc. ( RYAN ), постачальника спеціалізованих продуктів та рішень для страхових брокерів та агентів, зросли на новині про їх включення до індексу S&P MidCap 400. Індекс складається з 400 компаній, які представляють компанії із середньою ринковою капіталізацією від $3,6 млрд до $13,1 млрд.

У цьому індексі RYAN замінила фонд, який спеціалізується на оренді житла, Apartment Income REIT Corp. (Airc). Її купує Blackstone Inc. (BX) за $10 млрд. За умовами угоди Blackstone заплатить $39,12 за кожну акцію REIT, а після завершення угоди планує зробити компанію приватною, повідомляє Yahoo finance.

Чим житимуть світові ринки найближчі 5 днів

Для інвесторів, які намагаються спрогнозувати подальшу динаміку відсоткових ставок, у центрі уваги цього тижня знову будуть дані щодо інфляції. Докладніше про ключові події цього тижня пише Investing.com.

Інфляція у США: остання надія на швидкий початок зниження ставок ФРС

Улюблений індикатор інфляції ФРС, індекс цін на особисті споживчі витрати, має бути опублікований у п'ятницю, 28 червня. Дані допоможуть прояснити, чи справді інфляція почала сповільнюватись.

Нещодавня статистика розчарувала інвесторів: інфляція у США у квітні несподівано пішла у бічному напрямку. Ще один такий самий результат може підірвати прогнози щодо початку зниження ставок Федрезерва найближчим часом. На відміну від ФРС, ринки все ще чекають на два зниження ставок цього року.

Цього тижня також будуть опубліковані: червневі дані щодо споживчої довіри, травнева статистика продажів будинків, третя оцінка економічного зростання США у першому кварталі, дані щодо замовлень на товари тривалого користування за травень.

Акції технологічного сектору можуть виявитися перегрітими: чи надовго

Багато інвесторів упевнені в довгострокових відмінних перспективах акцій технологічних компаній, з огляду на їх високі доходи та стабільно високий інтерес до теми штучного інтелекту. Але величезне зростання цін, зокрема, зростання акцій Nvidia (NASDAQ: NVDA) на 155% із початку року, викликало побоювання, що ралі може перерватися.

Тому деякі аналітики радять інвесторам вже зараз придивитися до акцій компаній малої капіталізації та так званих акцій вартості, зокрема, паперів компаній фінансового та промислового секторів.

Але навіть якщо відкат цін на акції компаній технологічного сектору справді відбудеться, мало що вказує на те, що інвестори надовго залишать поза увагою цей сектор. Ставки проти технологій останніми десятиліттями були програшними: індекс Nasdaq 100 зріс на понад 400%, а Russell 1000 Value за той же час — приблизно на 70%.

Технологічні галузі також можуть досить швидко відновитися, оскільки інвестори поспішають купувати на падінні.

Ціни на нафту

Минулої п'ятниці ціни на нафту впали приблизно на 1% на побоюваннях, що зростання світового попиту на неї може постраждати через сильний долар США та негативні економічні новини з деяких частин світу.

За тиждень обидва еталонні сорти сирої нафти зросли приблизно на 3% і ще на 4% тижнем раніше.

Також минулої п'ятниці долар США підвищився до семитижневого максимуму щодо кошика інших валют на тлі високих ставок Федеральної резервної системи, що зберігаються, і пом'якшення монетарної політики центробанків інших країн, що почалося.

Нижчі ставки можуть підтримати ціни на нафту, зростання яких цього року стримувало млявий світовий попит. Зниження ставок у США зробить запозичення дешевшими в найбільшій економіці світу, стимулюючи апетит до нафти зі зростанням видобутку.

Наступного тижня ціни на нафту, ймовірно, також підтримуватимуться зростаючою премією за геополітичний ризик.

Інфляція єврозони: скільки разів ЄЦБ знизить ставки цього року

У єврозоні Франція, Італія та Іспанія у п'ятницю опублікують попередні дані щодо інфляції за червень. Вони матимуть ключове значення для трейдерів, які намагаються оцінити, скільки разів Європейський центральний банк знизить ставки цього року.

ЄЦБ розпочав сезон зниження ставок 6 червня, але все ще високі показники інфляції та заробітної плати не дають визначеності у питанні, скільки ще таких знижень варто очікувати інвесторам цього року.

Трейдери очікують на ще одне зниження, а ймовірність другого оцінюється приблизно в 64%. Тоді як перед червневим засіданням ЄЦБ ймовірність другого зниження ставок цього року оцінювалася в 80%.

Європа хоче обмежити засилля китайських електрокарів

Китай та Європейський Союз домовилися розпочати переговори про заплановане запровадження тарифів на електромобілі китайського виробництва (EV), що імпортуються на європейський ринок.

Раніше Брюссель запропонував запровадити високі мита для боротьби з тим, що Європейський Союз вважає надмірними субсидіями. Попередні мита ЄС у розмірі до 38,1% на імпорт китайських електромобілів почнуть діяти з 4 липня, а повною мірою набудуть чинності в листопаді.

Оголошення Європейської комісії від 12 червня відбулося вслід за кроком Сполучених Штатів щодо підвищення тарифів на китайські автомобілі в травні і відкрило новий фронт у торговельній війні Заходу з Пекіном.

Китайська влада натякнула на можливі заходи у відповідь у коментарях державних ЗМІ та інтерв'ю з представниками промисловості.