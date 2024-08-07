Малі банки залучають клієнтів: 2 фінустанови, які сильно підвищили дохідність вкладів

Інфляція та курсові коливання продовжують знижувати привабливість гривневих вкладів. Як на це реагують клієнти банків і скільки можна заробити приватному клієнту у фінустановах із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

У черговому інфляційному звіті НБУ повідомив, що зростання обсягів гривневих депозитів населення «призупинилося».

А з оприлюднених пізніше підсумків дискусії членів Комітету з монетарної політики НБУ щодо облікової ставки 24 липня стало відомо, що в червні вперше за тривалий час сталося, нехай і незначне, але скорочення обсягів та частки гривневих строкових депозитів у банківській системі.

Нацбанк визнає, що те, що відбувається, посилює загрозу перетікання коштів на валютний ринок, що насправді вже є. У липні українці викупили рекордні обсяги валюти: чиста купівля становила $1,117 млрд, що на 14,9% більше, ніж у червні.

Не заробити, а заощадити

Частина українців продовжують тримати гроші в банках, втім, уже не розраховуючи на заробіток, а, радше, намагаючись мінімізувати ефект від зростаючої інфляції. Відсоткові ставки, що знижуються, і бажання мати швидкий доступ до своїх коштів навряд чи стимулюватимуть населення віддавати гроші на довгі терміни. Банки поки що воліють відкрито не визнавати існуючих проблем.

У Бізбанку нам повідомили, що у фінустанові діє альтернатива депозитам на вимогу — депозит «Зростаючий» з терміном 14 днів, відсоткова ставка за яким вища за ставки за депозитами на вимогу.

«За останній місяць залишки за депозитом „Зростаючий“ зросли на 70%, але основна частина — це нові депозити. Тож ми не спостерігаємо суттєвого перерозподілу портфеля з довгострокових на короткострокові», — повідомили у банку, але додали, що частка цих депозитів становить лише 1% у загальному депозитному портфелі фізичних осіб.

У Кристалбанку, який пропонує за безстроковими вкладами одну з найвищих ставок на ринку, від прямої відповіді ухилилися, повідомивши лише, що частка їхніх клієнтів-фізосіб, які перевкладають кошти зі строкових депозитів на безстрокові «залишається незмінною».

В Індустріалбанку кажуть, що з початку року переходи зі строкових на безстрокові депозити не збільшились.

Не бачать тенденцій до таких змін і у низці великих банків. Так, за словами начальника управління продуктів роздрібного та приватного бізнесів департаменту інноваційного розвитку та продуктів Радабанку Дмитра Лаврушина, співвідношення депозитних коштів та коштів на поточних рахунках становить 81%/19% на користь депозитів.

Начальник центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів Укрсиббанку Ольга Пінчук зазначає, що частка строкових депозитів в Укрсиббанку не є високою і тримається на рівні трохи вище 20% у всіх валютах.

Керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП банку Максим Гончарук каже, що структура портфеля у банку за останні півроку не змінилася.

В Укргазбанку також не бачать значних змін. «Станом на середину липня співвідношення вкладів фізосіб на безстрокових рахунках до строкових депозитів в Укргазбанку виглядає приблизно як 47%/53% відповідно», — повідомили нам у банку.

У деяких банках частка строкових депозитів, навпаки, зростає. «Якщо оцінювати лише вклади у гривні, то за перші п'ять місяців 2024 року частка строкових депозитів у пасивах зросла з 53% до 57%», — повідомив директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

Подібна ситуація спостерігається і в Піреус Банку. Як нам повідомили у фінустанові, з початку року співвідношення депозитного портфелю строкових вкладів до депозитного портфелю вкладів на вимогу зросло на 7%. «Зараз у нас портфель розділився 57%/43% на користь строкових вкладів, що є результатом стратегії роботи з депозитними продуктами та довіри клієнтів до банку», — додали у фінустанові.

Деякі банки визнають зростання коштів на поточних рахунках, але не вважають це проблемою. Так, за даними Сенс Банку, частка коштів на безстрокових рахунках у червні зросла на 2%.

«Однак у середньому співвідношення залишків на строкових і безстрокових рахунках залишається незмінним 67%/33%», — додали в банку.

«Станом на середину липня, порівнюючи з даними на 1 червня, було невелике збільшення залишків на користь поточних рахунків: +0,5% у гривні та +0,67% в іноземній валюті», — повідомили в Укрексімбанку .

Однак, якщо українці залишають гроші на депозитах, то обирають вклади на короткі терміни.

«Приблизно 70% наших вкладників все ж таки віддають перевагу короткостроковим вкладам терміном 1−3 місяців. Це обумовлено війною та невизначеністю», — пояснює директор департаменту розвитку мережі РВС Банку Діана Яворська.

Крім того, приватні вкладники активно змінюють банки у пошуках вищої дохідності.

«Обсяги коштів на безстрокових рахунках та ощадних рахунках із підвищеною ставкою в національній валюті зростають із місяця у місяць, за червень зростання було до 4%», — повідомив нам директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

До яких банків українці несли гроші

За свіжими даними НБУ, у червні перші два місця серед фінустанов із найбільшими депозитними портфелями утримували Приватбанк (490,83 млрд грн) та Ощадбанк (201,4 млрд грн). Серед лідерів також Універсал Банк (92,13 млрд грн) та ПУМБ (57,25 млрд грн), а також банки з іноземним капіталом: Райффайзен Банк (72,92 млрд грн) та Укрсиббанк (60,04 млрд грн).

Як за пів року зростали депозитні портфелі банків, тис. грн

Банк загальна динаміка зростання у грн зростання у ВКВ (в екв.) Приватбанк 45 040 505 37 947 164 7 093 341 Ощадбанк 13 151 973 10 749 828 2 402 145 Універсал Банк 10 183 998 6 264 559 3 919 439 ПУМБ 6 314 443 4 503 035 1 811 408 Райффайзен Банк 5 855 873 1 471 151 4 384 722 Укрсиббанк 4 678 028 2 979 773 1 698 255





У малих банків ситуація протилежна. Багато з них в першому півріччі зіткнулися з відпливом грошей, хоча ці обсяги не надто великі. Намагаючись залучити вкладників, малі банки намагаються утримувати відносно високі ставки за депозитами та активно проводять акції з підвищеними відсотками.

Наприклад, банки активно практикують спеціальні пропозиції щодо відкриття депозитів, приурочені до «Дня народження» фінустанови або інших знаменних дат. Зараз таку акцію проводить один із учасників нашого огляду — Полікомбанк. З 12 серпня подібну акцію проводитиме Бізбанк, який запропонує 15% для гривневих депозитів терміном на 184 та 370 днів із гнучкими виплатами.

Кристалбанк пропонує збільшені відсотки за одним зі своїх депозитів: «Дохідний із поповненням». Ця програма лояльності, зокрема, поширюється на клієнтів декількох цільових груп: військовослужбовців, членів їхніх сімей та пенсіонерів.

В Індустріалбанку обіцяють бонуси під час оформлення депозитів онлайн.

У РВС Банку пропонують гривневий депозит «Комунальний», який дає змогу покрити витрати на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок банку, як бонус.

Цікава акція «АйПад за вклад» стартувала у Піреус Банку. Банк розігруватиме 1 із 14 iPad Air Wi-Fi 64GB щотижня, акція триватиме до 11 листопада. Участь у ній може взяти будь-який вкладник або клієнт банку, який відкриває депозит «Європейський Акційний» у період акції. Відкрити вклад можна як офлайн, і у додатку банку.

Щодо змін у ставках, то опитані нами фінустанови найближчим часом не планують активно різати ставки, оскільки орієнтуються на прогнози регулятора тримати облікову ставку незмінною до кінця року.

Як невеликі банки змінювали ставки

Цього разу ставки у гривні змінювали 5 малих банків. Причому два з них дохідність деяких вкладів суттєво підвищили.

Так, наприклад, на 6,85 в.п. збільшили ставку за гривневими вкладами на 3 місяці у Полікомбанку. На ці строкові вклади банк пропонує 14,5% річних — найвищу ставку, порівнюючи з іншими своїми класичними вкладами.

Збільшили відсотки і в РВС Банку. Дохідність вкладів у нацвалюті на рік зросла на 1 в.п., відсотки на піврічні вклади зросли на 1,5 в.п., на 3 місяці - на 2 в.п. Тепер за вкладами на 3 та 6 місяців банк сплачує 14% річних, на річних депозитах тут можна заробити 14,5%.

Комінвестбанк, що пропонує лише один депозит — на рік — знизив дохідність цього вкладу на 0,6 вп. — до 15,15% річних.

Індустріалбанк знизив дохідність гривневих вкладів на півроку та 9 місяців на 1,45 (до 11,5% річних) та 1,55 в.п. (до 11,75% річних) відповідно.

Банк Український капітал знизив дохідність усіх строкових вкладів на 0,5 в.п. Тепер банк платить найбільше за 3-місячними вкладами (15% річних), найменше — за вкладами на 9 та 12 місяців (14,5% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.07.2024−05.08.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.07.2024−05.08.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.07.2024−05.08.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.