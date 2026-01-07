На початку нового року українські банки фактично заморозили ставки за депозитами. Змінювати їх, нехай навіть і несуттєво наважились лише одиниці установ. Чому банки цілком влаштовує нинішня дохідність та як вона може змінитися, розповідає «Мінфін».
Банки тримають ставки депозитів майже без змін, чи варто чекати на їх зниження
Редакція підготувала оновлені дані щодо розміру ставок за депозитами у банках з портфелем вкладів до 2 млрд грн. Загалом йдеться про 16 таких установ.
Серед них лише Агропросперіс знизив дохідність за гривневими вкладами на 12 місяців. Ставку знижено на 0,75 в.п. до 16,25%. Всі інші банки як за гривневими, так і за валютними депозитами відсотки залишили без змін.
Така стабільність пояснюється поєднанням кількох факторів. В першу чергу — достатністю капіталу в банківській системі. На початок грудня у банках накопичилося коштів фізосіб на 1,36 трлн грн., а на початок минулого року ця сума була 1,216 трлн. Тобто зростання становить 11,8%.
Кошти бізнесу в останні місяці року в банках знизилися, що регулятор пояснює витратами держкомпаній на енергоносії, але якщо дивитися на показники з січня 2025 р., то їх загальна сума все ж зросла приблизно на 2,6%.
За цих умов, як відзначають у НБУ, банки майже не використовують кредити рефінансування — їх мають лише три невеликі установи на загальну суму 1,4 млрд грн. Решті ж цілком вистачає коштів, які вони отримують від клієнтів.
Другий фактор, який сприяє стабільності відсотків за депозитами — незмінність облікової ставки. Востаннє Нацбанк змінював її у березні минулого року, встановивши на рівні 15,5%. Після цього на шести засіданнях поспіль вирішував залишати такою ж.
Наступне рішення щодо розміру ставки буде ухвалюватись наприкінці січня. Востанні місяці минулого року інфляція стабілізувалася на рівні що ледве перевищував 9%, хоча весною сягала майже 16%. Цьогоріч експерти переважно очікують її в межах 7−9%. Це створює, здавалося б, хороші умови для зниження і облікової ставки.
Попередньо більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ також очікують на пом’якшення процентної політики. Більшість із них вважають, що наприкінці поточного року ставка знизиться до 12,5%. За такого сценарію знижуватись почне також дохідність депозитві та ОВДП.
Водночас троє членів Комітету переконані, що проінфляційні ризики, пов’язані з наслідками війни, і надалі суттєво обмежуватимуть простір для пом’якшення політики. На їхню думку, НБУ буде змушений проводити жорсткішу політику, а облікова ставка наприкінці 2026 року перебуватиме в діапазоні 13−14%.
Частина експертів також не прогнозує суттєвого зниження ставки. Так, за словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, знижень буде менше, і вони будуть повільнішими, ніж попередньо відзначають у НБУ. «До кінця року ми дійдемо до ставки 13,5%. Причиною цього буде, зокрема, прискорення темпів інфляції. У першій половині року ми будемо бачити її зниження, після чого тенденція стане зворотною і Нацбанк буде менш вільним у тому, щоб знижувати облікову ставку», — пояснює він.
Демків переконаний, що на тлі такого зниження облікової ставки банки будуть неохоче знижувати відсотки за депозитами. «Якщо облікова ставка знизиться на 2 п.п., ставки за депозитами в гривні на півроку-рік зменшаться на 1 п.п.», — переконаний експерт.
Подібної позиції дотримуються і в Українському інституті майбутнього, фахівці якого відзначають, що інфляційні очікування населення та бізнесу залишаються підвищеними на рівні близько 11%. «За таких умов НБУ, ймовірно, буде притримуватись політики обережного монетарного пом’якшення та зберігатиме поточну облікову ставку довший період, ніж попередньо планувалось», — говорять експерти.
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|16,90%
|-
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Бізбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|Агропросперіс
|16,25%
|0,75%
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|16,25%
|-
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.12.2025−05.01.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,25%
|-
|0,80%
|-
|0,02%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.12.2025−05.01.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,02%
|-
|Піреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.12.2025−05.01.2026
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
