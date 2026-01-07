Банки тримають ставки депозитів майже без змін, чи варто чекати на їх зниження

На початку нового року українські банки фактично заморозили ставки за депозитами. Змінювати їх, нехай навіть і несуттєво наважились лише одиниці установ. Чому банки цілком влаштовує нинішня дохідність та як вона може змінитися, розповідає «Мінфін».

Редакція підготувала оновлені дані щодо розміру ставок за депозитами у банках з портфелем вкладів до 2 млрд грн. Загалом йдеться про 16 таких установ.

Серед них лише Агропросперіс знизив дохідність за гривневими вкладами на 12 місяців. Ставку знижено на 0,75 в.п. до 16,25%. Всі інші банки як за гривневими, так і за валютними депозитами відсотки залишили без змін.

Така стабільність пояснюється поєднанням кількох факторів. В першу чергу — достатністю капіталу в банківській системі. На початок грудня у банках накопичилося коштів фізосіб на 1,36 трлн грн., а на початок минулого року ця сума була 1,216 трлн. Тобто зростання становить 11,8%.

Кошти бізнесу в останні місяці року в банках знизилися, що регулятор пояснює витратами держкомпаній на енергоносії, але якщо дивитися на показники з січня 2025 р., то їх загальна сума все ж зросла приблизно на 2,6%.

За цих умов, як відзначають у НБУ, банки майже не використовують кредити рефінансування — їх мають лише три невеликі установи на загальну суму 1,4 млрд грн. Решті ж цілком вистачає коштів, які вони отримують від клієнтів.

Другий фактор, який сприяє стабільності відсотків за депозитами — незмінність облікової ставки. Востаннє Нацбанк змінював її у березні минулого року, встановивши на рівні 15,5%. Після цього на шести засіданнях поспіль вирішував залишати такою ж.

Наступне рішення щодо розміру ставки буде ухвалюватись наприкінці січня. Востанні місяці минулого року інфляція стабілізувалася на рівні що ледве перевищував 9%, хоча весною сягала майже 16%. Цьогоріч експерти переважно очікують її в межах 7−9%. Це створює, здавалося б, хороші умови для зниження і облікової ставки.

Попередньо більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ також очікують на пом’якшення процентної політики. Більшість із них вважають, що наприкінці поточного року ставка знизиться до 12,5%. За такого сценарію знижуватись почне також дохідність депозитві та ОВДП.

Водночас троє членів Комітету переконані, що проінфляційні ризики, пов’язані з наслідками війни, і надалі суттєво обмежуватимуть простір для пом’якшення політики. На їхню думку, НБУ буде змушений проводити жорсткішу політику, а облікова ставка наприкінці 2026 року перебуватиме в діапазоні 13−14%.

Частина експертів також не прогнозує суттєвого зниження ставки. Так, за словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, знижень буде менше, і вони будуть повільнішими, ніж попередньо відзначають у НБУ. «До кінця року ми дійдемо до ставки 13,5%. Причиною цього буде, зокрема, прискорення темпів інфляції. У першій половині року ми будемо бачити її зниження, після чого тенденція стане зворотною і Нацбанк буде менш вільним у тому, щоб знижувати облікову ставку», — пояснює він.

Демків переконаний, що на тлі такого зниження облікової ставки банки будуть неохоче знижувати відсотки за депозитами. «Якщо облікова ставка знизиться на 2 п.п., ставки за депозитами в гривні на півроку-рік зменшаться на 1 п.п.», — переконаний експерт.

Подібної позиції дотримуються і в Українському інституті майбутнього, фахівці якого відзначають, що інфляційні очікування населення та бізнесу залишаються підвищеними на рівні близько 11%. «За таких умов НБУ, ймовірно, буде притримуватись політики обережного монетарного пом’якшення та зберігатиме поточну облікову ставку довший період, ніж попередньо планувалось», — говорять експерти.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.12.2025−05.01.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.12.2025−05.01.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.12.2025−05.01.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

