7 січня 2026, 14:10

Банки тримають ставки депозитів майже без змін, чи варто чекати на їх зниження

На початку нового року українські банки фактично заморозили ставки за депозитами. Змінювати їх, нехай навіть і несуттєво наважились лише одиниці установ. Чому банки цілком влаштовує нинішня дохідність та як вона може змінитися, розповідає «Мінфін».

Редакція підготувала оновлені дані щодо розміру ставок за депозитами у банках з портфелем вкладів до 2 млрд грн. Загалом йдеться про 16 таких установ.

Серед них лише Агропросперіс знизив дохідність за гривневими вкладами на 12 місяців. Ставку знижено на 0,75 в.п. до 16,25%. Всі інші банки як за гривневими, так і за валютними депозитами відсотки залишили без змін.

Така стабільність пояснюється поєднанням кількох факторів. В першу чергу — достатністю капіталу в банківській системі. На початок грудня у банках накопичилося коштів фізосіб на 1,36 трлн грн., а на початок минулого року ця сума була 1,216 трлн. Тобто зростання становить 11,8%.

Кошти бізнесу в останні місяці року в банках знизилися, що регулятор пояснює витратами держкомпаній на енергоносії, але якщо дивитися на показники з січня 2025 р., то їх загальна сума все ж зросла приблизно на 2,6%.

За цих умов, як відзначають у НБУ, банки майже не використовують кредити рефінансування — їх мають лише три невеликі установи на загальну суму 1,4 млрд грн. Решті ж цілком вистачає коштів, які вони отримують від клієнтів.

Другий фактор, який сприяє стабільності відсотків за депозитами — незмінність облікової ставки. Востаннє Нацбанк змінював її у березні минулого року, встановивши на рівні 15,5%. Після цього на шести засіданнях поспіль вирішував залишати такою ж.

Наступне рішення щодо розміру ставки буде ухвалюватись наприкінці січня. Востанні місяці минулого року інфляція стабілізувалася на рівні що ледве перевищував 9%, хоча весною сягала майже 16%. Цьогоріч експерти переважно очікують її в межах 7−9%. Це створює, здавалося б, хороші умови для зниження і облікової ставки.

Попередньо більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ також очікують на пом’якшення процентної політики. Більшість із них вважають, що наприкінці поточного року ставка знизиться до 12,5%. За такого сценарію знижуватись почне також дохідність депозитві та ОВДП.

Водночас троє членів Комітету переконані, що проінфляційні ризики, пов’язані з наслідками війни, і надалі суттєво обмежуватимуть простір для пом’якшення політики. На їхню думку, НБУ буде змушений проводити жорсткішу політику, а облікова ставка наприкінці 2026 року перебуватиме в діапазоні 13−14%.

Частина експертів також не прогнозує суттєвого зниження ставки. Так, за словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, знижень буде менше, і вони будуть повільнішими, ніж попередньо відзначають у НБУ. «До кінця року ми дійдемо до ставки 13,5%. Причиною цього буде, зокрема, прискорення темпів інфляції. У першій половині року ми будемо бачити її зниження, після чого тенденція стане зворотною і Нацбанк буде менш вільним у тому, щоб знижувати облікову ставку», — пояснює він.

Демків переконаний, що на тлі такого зниження облікової ставки банки будуть неохоче знижувати відсотки за депозитами. «Якщо облікова ставка знизиться на 2 п.п., ставки за депозитами в гривні на півроку-рік зменшаться на 1 п.п.», — переконаний експерт.

Подібної позиції дотримуються і в Українському інституті майбутнього, фахівці якого відзначають, що інфляційні очікування населення та бізнесу залишаються підвищеними на рівні близько 11%. «За таких умов НБУ, ймовірно, буде притримуватись політики обережного монетарного пом’якшення та зберігатиме поточну облікову ставку довший період, ніж попередньо планувалось», — говорять експерти.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Український капітал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бізбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Агропросперіс 16,25% 0,75% 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 16,25% - 16,25% - 15,25% - 15,00% - 0,25% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 16,25% - - -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.12.2025−05.01.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 2,00% - 2,00% - 1,25% - 0,80% - 0,02% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Піреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.12.2025−05.01.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бізбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,02% -
Піреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.12.2025−05.01.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

