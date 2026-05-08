Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку кредитування та іпотеки

Рада з фінансової стабільності (РФС) на засіданні 5 травня схвалила оновлені Стратегію з розвитку кредитування та Стратегію з розвитку іпотечного кредитування. Зміни покликані посилити ефект від уже реалізованих заходів і адаптувати фінансовий сектор до нових викликів воєнного часу. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

У Нацбанку повідомили, що близько 60% заходів Стратегії з розвитку кредитування, затвердженої у 2024 році, вже виконано. Це, за оцінкою регулятора, сприяло прискоренню темпів кредитування, розширенню доступу бізнесу до фінансування та підтримці енергетики й оборонно-промислового комплексу.

Ключові кроки

Серед ключових кроків НБУ:

впровадження вимог до капіталу відповідно до норм ЄС із перехідним періодом, а також гнучкий підхід до активації буферів капіталу з 2027 року (з одночасним зменшенням мінімальних вимог до капіталу);

полегшення підходів до оцінки інвестиційних проєктів;

встановлення окремих процедур оцінки ризиків для кредитів ОПК та бізнесу на прифронтових територіях;

розширення переліку прийнятної застави за кредитами та підвищення коефіцієнтів ліквідності застави у вигляді енергообладнання.

У НБУ зазначають, що за останні два роки рівень регуляторної еквівалентності банківського сектору нормам ЄС зріс із 49% до 78%, при цьому спроможність банків кредитувати економіку не знизилася.

Міністерство фінансів України зі свого боку:

сприяло збільшенню ризик-апетиту державних банків до кредитування життєздатних та економічно обґрунтованих проєктів за пріоритетними напрямами;

покращувало умови фінансової підтримки українського бізнесу завдяки розширенню пріоритетних напрямів кредитування під державні гарантії на портфельній основі, а також продовжило термін дії державних гарантій до десяти років для кредитів, які залучаються з ціллю відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок військової агресії, та до п’яти років для всіх інших категорій кредитів.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України:

удосконалювало механізми державних програм для фокусування на пріоритетних галузях економіки та підприємствах, що працюють на територіях стійкості;

просувало необхідні зміни до інструментів гарантій для кредитування;

перебувало в постійному діалозі з бізнесом для оцінки кредитних потреб та із банками для з'ясування можливості їх втілення.

Водночас члени РФС погодилися, що подальше збереження високих воєнних ризиків та пов’язані із ними виклики для економіки країни та її фінансового сектору потребують оновлення заходів Стратегії з розвитку кредитування. Основні зміни до такої стратегії — це відповідь на нові виклики, зокрема:

з огляду на суттєві руйнування енергетики та потребу в значному збільшенні фінансування цієї галузі додано ціль 9 «Фінансування енергетики» із фокусом на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст, а також включено заходи для втілення цих планів;

через трансформацію Фонду розвитку підприємництва в Національну установу розвитку (НУР) передбачено заходи для набуття НУР статусу реципієнта міжнародних програм ЄС та акцентовано потребу подальшого фокусування програми «Доступні кредити 5−7−9%»;

синхронізовано зміни регуляторних вимог із планом приведення законодавства України до норм ЄС та додано блок заходів для отримання офіційного статусу еквівалентності регулювання нормам ЄС;

відповідно до програми Ukraine Facility передбачено оновлення Стратегії державного банківського сектору з фокусом на пришвидшення процесу приватизації державних банків.

«Поступ у реалізації Стратегії з іпотечного кредитування нині є повільнішим, передусім через відставання в реалізації кроків, що не належать до повноважень членів РФС. Члени РФС відзначили, що іпотечне кредитування є ключовим чинником довгострокового економічного розвитку, а для його пожвавлення необхідна повноцінна реалізація кроків, визначених ще рік тому. Водночас Стратегія з розвитку іпотечного кредитування не потребує значного оновлення, тож лише деякі заходи уточнено, а також актуалізовано перелік виконавців і строки виконання, зокрема розширено діями із супроводження законодавчих змін», — йдеться у повідомленні регулятора.