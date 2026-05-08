На рахунок — 500 гривень: Ідея Банк дарує новим клієнтам бонус за участь в акції «Лови момент»

З 5 травня до 30 червня 2026 року кожен новий клієнт, який відкриє О.Картку через застосунок O.Bank , отримає вітальний бонус — 500 грн на рахунок.

Ідея Банк — один із провідних роздрібних банків України — розпочинає нову акцію «Лови момент». У її межах новим клієнтам, які оформлять цифрову кредитну картку банку в додатку O.Bank, нараховуватимуть бонус у розмірі 500 грн. Акція триває з 5 травня по 30 червня включно.

«Ми хочемо, щоб знайомство з O.Bank було приємним з першого дня. Акція „Лови момент“ — наш спосіб привітати нових клієнтів», — розповіла начальниця Управління продажів і цифрового маркетингу Крістіна Каденюк.

Що потрібно для участі в акції «Лови момент»:

самостійно скачати додаток O.Bank за посиланням

зареєструватися в застосунку О.Bank та отримати цифрову картку О.Картка платіжної системи MasterСard;

здійснити торгову операцію О.Карткою на суму від 1 000 грн протягом календарного місяця з дати активації картки;

отримати вітальний бонус у сумі 500 грн.

«Бонус нараховується на бонусний рахунок в O.Bank, і клієнт може його вивести на будь-який рахунок у банку. У цій акції беруть участь лише нові клієнти, які отримують картку при реєстрації в O.Bank.

Наразі отримати О.Картку можна винятково через застосунок O.Bank, проте якщо співробітник відділення відправить клієнту посилання для реєстрації — клієнт зможе відкрити картку й узяти участь в акції", — пояснила Крістіна Каденюк.

Детальні умови акції за посиланням. Нагадаємо, у квітні цього року Ідея Банк запустив нову кредитну картку О.Картка з максимальним лімітом 500 тис. грн і пільговим періодом 92 дні. Кредитні кошти на суму до 150 тис. грн можливо отримати з мінімальним пакетом документів — лише паспорт і довідка РНОКПП. Детальніше про можливості О.Картки — за посиланням .

Для оформлення кредитної картки О.Картка від Ідея Банк достатньо використати додаток банку O.Bank, а також можна зателефонувати на гарячу лінію за номером 0800502030 або залишити заявку на сайті.

АТ «Ідея Банк» — провідний український банк з високим індексом стійкості й фінансової стабільності. Станом на початок березня 2026 року, банк випустив понад 470 тис. кредитних карток. Минулого року НБУ вніс АТ «Ідея Банк» до переліку системно важливих банків України.