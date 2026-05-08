На рахунок — 500 гривень: Ідея Банк дарує новим клієнтам бонус за участь в акції «Лови момент»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 травня 2026, 15:00

На рахунок — 500 гривень: Ідея Банк дарує новим клієнтам бонус за участь в акції «Лови момент»

З 5 травня до 30 червня 2026 року кожен новий клієнт, який відкриє О.Картку через застосунок O.Bank, отримає вітальний бонус — 500 грн на рахунок.

Ідея Банк — один із провідних роздрібних банків України — розпочинає нову акцію «Лови момент». У її межах новим клієнтам, які оформлять цифрову кредитну картку банку в додатку O.Bank, нараховуватимуть бонус у розмірі 500 грн. Акція триває з 5 травня по 30 червня включно.

«Ми хочемо, щоб знайомство з O.Bank було приємним з першого дня. Акція „Лови момент“ — наш спосіб привітати нових клієнтів», — розповіла начальниця Управління продажів і цифрового маркетингу Крістіна Каденюк.

Що потрібно для участі в акції «Лови момент»:

  • самостійно скачати додаток O.Bank за посиланням
  • зареєструватися в застосунку О.Bank та отримати цифрову картку О.Картка платіжної системи MasterСard;
  • здійснити торгову операцію О.Карткою на суму від 1 000 грн протягом календарного місяця з дати активації картки;
  • отримати вітальний бонус у сумі 500 грн.

«Бонус нараховується на бонусний рахунок в O.Bank, і клієнт може його вивести на будь-який рахунок у банку. У цій акції беруть участь лише нові клієнти, які отримують картку при реєстрації в O.Bank.

Наразі отримати О.Картку можна винятково через застосунок O.Bank, проте якщо співробітник відділення відправить клієнту посилання для реєстрації — клієнт зможе відкрити картку й узяти участь в акції", — пояснила Крістіна Каденюк.

Детальні умови акції за посиланням. Нагадаємо, у квітні цього року Ідея Банк запустив нову кредитну картку О.Картка з максимальним лімітом 500 тис. грн і пільговим періодом 92 дні. Кредитні кошти на суму до 150 тис. грн можливо отримати з мінімальним пакетом документів — лише паспорт і довідка РНОКПП. Детальніше про можливості О.Картки — за посиланням .

Для оформлення кредитної картки О.Картка від Ідея Банк достатньо використати додаток банку O.Bank, а також можна зателефонувати на гарячу лінію за номером 0800502030 або залишити заявку на сайті.

АТ «Ідея Банк» — провідний український банк з високим індексом стійкості й фінансової стабільності. Станом на початок березня 2026 року, банк випустив понад 470 тис. кредитних карток. Минулого року НБУ вніс АТ «Ідея Банк» до переліку системно важливих банків України.

Джерело: Ідея Банк
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Aleesha и 29 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами