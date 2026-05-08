НБУ вимагатиме компенсації після затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — Пишний

Україна не вважає завершеною ситуацію із затриманням інкасаторів Ощадбанк та вилученням коштів і цінностей в Угорщині, попри їхнє повернення. Київ планує домагатися компенсації за завдані збитки та проведення повного розслідування інциденту. Про це у коментарі «Європейській правді» заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Очільник НБУ привітав рішення угорської сторони повернути захоплені кошти й цінності, однак наголосив, що дії щодо українських інкасаторів були незаконними та мають отримати належну правову оцінку.

«Разом із Ощадбанком та Міністерством закордонних справ ми продовжимо докладати зусиль та сприяти проведенню об'єктивного розслідування всіх обставин цих подій та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду майну й працівникам Ощадбанку», — заявив Пишний.

За його словами, першим напрямком роботи стануть юридичні дії з боку банку та його радників. Вони зосередяться на відшкодуванні збитків, а також на скасуванні обмежень, які були застосовані до української сторони на території ЄС.

Другим напрямком стане співпраця НБУ з європейськими інституціями та профільними органами, зокрема з Європейською комісією та Європейським центральним банком.

Пишний наголосив, що Нацбанк продовжує комунікацію з міжнародними партнерами та розраховує на повне відновлення порушених прав і компенсацію завданих збитків. Він також повідомив, що українську позицію вже підтримала президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

«Ми вже отримали підтримку нашої публічної позиції: очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард поділяє наші аргументи та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти. Ця оцінка спонукає нас продовжити роботу, отримати належну оцінку та вжити адекватних заходів реагування задля уникнення таких інцидентів у майбутньому та запобігання негативним наслідкам для фінансової стабільності України та ЄС загалом», — зазначив голова Нацбанку.

Пишний додав, що Україна має намір домогтися належної оцінки ситуації та вжити заходів, які дозволять уникнути подібних випадків у майбутньому й мінімізувати ризики для фінансової стабільності України та ЄС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 6 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула в повному обсязі кошти та цінності Ощадбанку, які були затримані в березні цього року.

Деталі вилучення банківського вантажу

Конфлікт виник 5 березня, коли правоохоронці сусідньої країни зупинили два автомобілі інкасації Ощадбанку. Транспорт виконував рейс між австрійським відділенням Raiffeisen Bank та Україною, перевозячи значні обсяги готівки: 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро, а також дев'ять кілограмів золота. Вантаж супроводжували семеро співробітників банку.

Згодом влада Угорщини звільнила затриманих інкасаторів та повернула транспортні засоби, проте відмовилася віддавати самі цінності. Згідно зі спеціальною урядовою постановою, вилучені кошти та золото зберігатимуться під контролем Будапешта щонайменше протягом 60 днів.

Звинувачення та логістичні наслідки

Свої дії угорська сторона спочатку пояснювала підозрами у відмиванні грошей, а пізніше висунула версію про те, що готівка нібито призначалася для зв'язку з «українською воєнною мафією». Зі свого боку «Ощадбанк» категорично відкинув усі звинувачення, наголосивши, що транспортування відбувалося у суворій відповідності до міжнародних правил та митних процедур Європейського Союзу.

Цей інцидент напряму пов'язаний зі зміною логістики після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Через закриття авіасполучення українські банки втратили можливість доставляти валюту літаками до аеропорту «Бориспіль» і були змушені перейти на наземний транспорт. Більшість маршрутів з Європи пролягає саме з Австрії транзитом через Угорщину. Унаслідок березневих подій державний банк повністю призупинив завезення готівки на територію України.