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30 вересня 2026, 9:00

Як погасити кредит CreditKasa: онлайн, через термінал або в касі банку

Своєчасна оплата кредиту допомагає уникнути прострочення та додаткового фінансового навантаження. У CreditKasa погасити позику можна кількома способами: онлайн банківською карткою, в особистому кабінеті, через платіжний термінал або за реквізитами через банк.

Своєчасна оплата кредиту допомагає уникнути прострочення та додаткового фінансового навантаження.

В компанії розповідають, як обрати зручний спосіб оплати кредиту, на що звернути увагу перед платежем та що обов'язково перевірити після його проведення.

Оплата кредиту онлайн на сайті CreditKasa

Один із найпростіших способів — погасити кредит банківською карткою безпосередньо на сайті CreditKasa. Для цього навіть не обов'язково входити в особистий кабінет.

Потрібно:

  • перейти до розділу «Погасити»;

  • вказати номер кредитного договору;

  • ввести суму платежу;

  • зазначити реквізити банківської картки;

  • підтвердити оплату.

Після проведення платежу клієнт отримує SMS із підтвердженням та інформацією про внесену суму. За інформацією, зазначеною на сторінці оплати CreditKasa, комісія за такий платіж не стягується.

Перед підтвердженням операції варто ще раз перевірити номер договору та суму платежу. Особливо уважними слід бути, якщо ви сплачуєте кредит не за себе, а за іншу людину.

Оплата в особистому кабінеті

Ще один зручний варіант — здійснити платіж через особистий кабінет CreditKasa.

Його перевага в тому, що клієнт одразу бачить інформацію за своїм чинним кредитом та актуальну суму до сплати. Не потрібно окремо вводити номер договору або шукати банківські реквізити.

Для входу в особистий кабінет потрібно вказати номер телефону та підтвердити авторизацію за допомогою SMS-коду. Перед оплатою перевірте, який саме платіж ви хочете здійснити: черговий, частковий чи повне дострокове погашення кредиту. Сума залежатиме від обраного варіанта.

Такий спосіб особливо зручний, якщо ви хочете не лише здійснити платіж, а й одразу перевірити актуальну інформацію щодо кредиту.

Погашення через платіжні термінали

Якщо зручніше внести гроші через термінал, погасити кредит CreditKasa можна за допомогою:

У меню термінала потрібно знайти CreditKasa серед банківських або фінансових послуг, вказати номер кредитного договору та суму платежу. Перед підтвердженням операції зверніть увагу на комісію платіжного сервісу. Її розмір може залежати від конкретного оператора та суми платежу.

Після внесення коштів обов'язково заберіть та збережіть чек щонайменше до того моменту, поки платіж не буде відображений за вашим кредитом.

Оплата за реквізитами через касу банку

Погасити кредит CreditKasa можна і традиційним способом — здійснити банківський переказ у касі будь-якого банку України.

Для цього знадобляться:

  • номер кредитного договору;

  • актуальні реквізити ТОВ «Укр Кредит Фінанс»;

  • сума, яку необхідно сплатити.

Актуальні реквізити для погашення варто брати лише з офіційного сайту CreditKasa.

Під час оформлення платежу уважно перевіряйте введені дані та інформацію в призначенні платежу. Після здійснення переказу обов'язково збережіть банківську квитанцію.

Важливо також враховувати строк зарахування. Платіж за банківськими реквізитами може зараховуватися до трьох банківських днів, тому цей спосіб краще не залишати на останній день перед запланованою датою платежу.

Чи можна погасити кредит достроково

Так. Кредит CreditKasa можна погасити достроково в будь-який день. Але перед переказом коштів важливо перевірити актуальну суму повного погашення, оскільки вона залежить від фактичного періоду користування кредитними коштами.

Тому не варто самостійно розраховувати приблизну суму та переказувати її навмання. Актуальну суму можна переглянути в особистому кабінеті або уточнити у служби підтримки CreditKasa.

Це допоможе уникнути ситуації, коли для повного закриття кредиту не вистачає невеликої суми.

Що перевірити після оплати кредиту

Незалежно від того, який спосіб оплати ви обрали, після проведення платежу варто переконатися, що кошти були успішно зараховані.

Для цього:

  • збережіть чек або електронну квитанцію;

  • дочекайтеся підтвердження платежу;

  • перевірте інформацію в особистому кабінеті та в Email, що вказували під час реєстрації кабінету;

  • переконайтеся, що кошти зараховані саме за потрібним кредитним договором.

Не поспішайте видаляти квитанцію одразу після оплати. Вона є підтвердженням проведеної операції та може знадобитися, якщо виникнуть питання щодо зарахування коштів.

Якщо гроші з картки вже списалися, але платіж не відображається, зверніться до служби підтримки CreditKasa за номером 0 800 20 02 21 та підготуйте квитанцію або інше підтвердження платежу.

Джерело: CreditKasa
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